Miss Perú La Pre: Kyara Villanella pide que paren las críticas y que se respete su triunfo en el certamen

Kyara Villanella se ha visto envuelta en múltiples críticas luego de ser una de las cuatro ganadoras del Miss Perú La Pre 2022. Como se recuerda, una exparticipante denunció presuntas preferencias por las denominadas ‘hijas de los famosos’, ya que las hija de ‘Tomate’ Barraza y Nilver Huarac también fueron ganadoras.

Incluso, algunos usuarios de las redes sociales calificaron de “estafa” la decisión del jurado y varios missólogos aseguraron que no cumple con los requisitos para ser una reina de belleza. Ante ello, la adolescente de 14 años le pidió a todos sus detractores que dejen de criticarla.

Cabe resaltar que es la primera vez que la hija de Keiko Fujimori se dirige a todas las personas que la vienen criticando y esto ocurrió ante las cámaras de En boca de Todos durante la presentación oficial de las cuatro representantes del Perú el último 14 de marzo en el hotel Pullman del distrito de San Isidro.

“Yo les diría que se pongan en nuestros zapatos y que puedan ver que este es un momento feliz, inolvidable para nosotras y que por favor lo puedan respetar y puedan buscar felicidad como lo estamos hacienda ahorita” , indicó la nieta de Alberto Fujimori.

Recordemos que hubo un grupo de cibernautas que salieron en defensa de la joven modelo para pedir que se detenga la campaña de bullying que ahora hay en su contra alegando que es menor de edad y que no tiene la culpa de llevar un apellido tan polémico como el de ‘Fujimori’.

Durante el informe difundido por el magazine de América TV, Alondra Huarac, Gaela Barraza y Mía Loveday también se pronunciaron sobre las críticas resaltando que es muy triste todo lo sucedido y que esperan todo pase rápidamente.

“Me apena mucho. Yo me enfoco mucho en lo positivo porque no me gusta lo negativo”, dijo la hija de Nilver Huarac y a lo que la hija de ‘Tomate’ Barraza la respaldó: “Espero que no recibamos más mensajes de odio porque no se siente nada bonito estar tristes o llorando o cosas por el estilo”.

Finalmente, Mía Loveday resaltó que sus tres compañeras son unas chicas fuertes y que saben como lidiar con la presión mediática. “Me parece que la gente está siendo poco empática e insensible, pero las chicas son muy fuertes y están sabiendo como pasar esto. Duele sí, pero es como la tormenta y luego viene el sol”.

¿QUÉ LE DIJO KEIKO FUJIMORI A SU HIJA TRAS LAS ACUSACIONES DE FRAUDE?

Kyara Villanella está más feliz que nunca por haberse convertido en una auténtica reina de belleza. Esto debido a los consejos que recibió de su madre Keiko Fujimori, quien le dijo lo que debía hacer tras ser acusada de haber ganado el certamen de belleza por un supuesto favoritismo en el Miss Perú La Pre 2022.

Durante la conferencia de prensa que se realizó tras su presentación oficial con su corona, la hija de la excandidata presidencial aseguró que no sabía que iba a ganar el concurso. Asimismo, confesó que le contó a su madre todo lo que estaba ocurriendo. Desde las acusaciones de supuesto fraude en la organización hasta los ataques que ha estado recibiendo en redes sociales, los mismos que han indignado a decenas de usuarios de Twitter.

“Me dijo que tenga control de lo que diga porque puedo explotar en cualquier momento”, señaló la adolescente, quien aseguró también que no piensa renunciar a su corona pese a las cientos de críticas que pueda recibir por parte de sus detractores e, incluso, de las amigas que creía tener en el certamen.

