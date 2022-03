Jean Deza a corazón abierto: “Soñé con ser futbolista al ver que faltaba un plato de comida en mi casa”

Jean Deza pasó necesidades antes de llegar a debutar profesionalmente, pero eso le sirvió para cumplir su objetivo.

El camino para ser futbolista profesional no es fácil y el de Jean Deza no fue la excepción. El peruano se abrió con Infobae Perú y tocó temas muy personales de su vida antes de debutar en Primera División. El delantero reconoció el papel importante de su familia, sobre todo de su mamá, en ese largo trayecto de la Academia Cantolao (inferiores) de Perú al MŠK Žilina (mayor) de Eslovaquia. Revisa aquí la primera y segunda parte de la entrevista.

Jean Deza es de los pocos jugadores nacionales que hizo su debut en otro país. Jugó su primer partido oficial con MŠK Žilina, equipo de la máxima categoría de la Fortuna Liga, donde permaneció dos temporadas alejado de su país natal. Ahora, después 11 años, recuerda con nostalgia los momentos que lo marcaron, junto a sus seres queridos, con el objetivo de cumplir su sueño.

¿SIEMPRE SOÑASTE CON SER FUTBOLISTA?

“Sí, desde pequeño era mi pasión, desde que tengo uso de razón. Mi papá, mis hermanos y mi mamá, que en paz descanse y que está en el cielo, me decían que siempre paraba con el balón, que me gustaba estar con la pelota. Como te digo es lo que me encanta, lo que adoro, lo que me fascina y muchas palabras más”, respondió.

¿QUÉ ES LO PEOR QUE TE HA TOCADO VIVIR ANTES DE LLEGAR A PRIMERA DIVISIÓN?

“Desde que tengo uso de razón, somos una familia muy humilde, mi papá como mi mamá son unas personas humildes, como mis hermanos. El tema familiar de cómo llegue a primera no fue fácil, no teníamos la economía suficiente para muchas cosas. Yo era pequeño, pero me daba cuenta, veía, de repente, los problemas que tenían mi papá con mi mamá porque en la economía no estábamos bien”, manifestó.

“A veces faltaba un plato de comida, pero mi papá y mi mamá hacían todo lo posible para que no nos falte eso. Uno de pequeño miraba esas cosas y decía: ‘cómo quisiera ser profesional’... porque me gustaba la pelota... y para que mi familia pueda vivir bien , tener una casa, no tener que pedirle a nadie... porque tú sabes que toda persona humilde pasa necesidades”, continuó.

“Entonces esa fue una de las cosas que me dio ganas de ser jugador profesional, quería ver cosas positivas en mi hogar y mejorar el tema económico. No fue fácil, me puse una meta para poder brindarle todo a mi madre, mi padre, mis hermanos... de lo que nos merecemos”, sentenció.

SU MADRE, UNO DE LOS PILARES EN SU CARRERA DEPORTIVA

“La parte de mi mamá es un tema que nunca lo he tocado, un tema bien sensible, ella ha sido todo en mi vida como mi padre. Ella era la que me empujaba a seguir camino, a que logre lo que yo quería ser jugador profesional. Mi mamá desde muy pequeño me ha apoyado, ella fue la que inició conmigo esta trayectoria de Jean Deza, desde los 10 años” , señaló con gestos de tristeza.

“Me acuerdo una anécdota de que yo siempre me paraba quedando dormido porque soy dormilón y justo estábamos viajando para Lurín. En ese entonces yo vivía en el Callao, Gambetta. Teníamos que ir de Gambetta a Faucett, de Faucett a Javier Prado y ahí tomar el Maleño para ir hasta Lurín. Tú sabes que a las personas mayores siempre el menor le da el asiento y entonces ella trataba de protegerme, me decía ‘hijo descansa que tienes que llegar al partido bien’ porque yo paraba durmiendo y sabía que hasta parado me quedaba dormido. Entonces yo la veía a mi madre que me daba el asiento y la veía cansada porque ella cargaba mi mochila”, narró.

“Aparte que ella me iba a ver, ella vendía comida a mis compañeros para poder llevar algo también a casa, porque como yo te digo mi familia es muy humilde y mi mamá siempre se las ingeniaba para traer plata a la casa. Cuando nos tocaba hacer la pretemporada de chicos en la Costa Verde o Pachacútec, ella vendía su ceviche y los padres de Cantolao la apoyaban y le compraban”, agregó.

