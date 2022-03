El dolor y pesar de los pobladores que lo han perdido todo tras el derrumbe en Pataz: “estamos muy asustados”

Testimonios de familias tras el derrumbe en Pataz | VIDEO: RPP TV

El pasado martes 15 de marzo, los habitantes de Pataz en región de la Libertad, reportaron un deslizamiento del cerro en la localidad de Retamas, en La Libertad. Se conoce que son más de 60 viviendas afectadas tras este derrumbe y hasta el momento hay dos fallecidos.

Pese a que las labores de rescate continúan, hay angustia entre los vecinos de la zona. Algunos de ellos brindaron su desgarrador testimonio. Una de ellas fue Marina Paz, quien estaba con sus dos hijas y cinco nietos, cuando salió de su vivienda porque los vecinos alertaron sobre el desastre natural. “Estaba en mi cama cuando escucho que dicen por favor salgan, pero no se escuchaba tan claro. Yo no sabía qué hacer, salí así, descalza con mi polo y mi buzo, sonaba horrible la calamina. Yo pensé ‘ya fuimos, ya Diosito’”.

Por su parte, Clara Sánchez llegó desde Pucallpa a trabajar a la zona de Retamas. Señaló que se había acostumbrado muy bien a la localidad y a las personas. Pero tras lo ocurrido se mostró muy asustada. “En la noche gracias a Dios que nos apoyaron de varios distritos, pero ahorita se siente una sensación horrible. Estoy mal”, reveló a RPP Noticias.

Otra historia que se pudo conocer es la de José Huamán, quien llegó desde Cajamarca para trabajar en una panadería como maestro panadero. “Conversé con los dueños para venir a Retamas, pero me di con la sorpresa del deslizamiento y ha bajado justo a la panadería donde iba yo a trabajar. Ahora los señores también se han quedado en nada”.

Otro testimonio lo hizo Daniel Robles Cruzado quien calificó como un milagro el hecho de haber sobrevivido al desastre. Comentó que minutos antes del alud, salió junto a su esposa a hacer compras. Sin embargo, manifestó que seis familiares suyos quedaron atrapados en el alud.

QUE NO SE DETENGAN

Familiares de las víctimas del derrumbe en Pataz pidieron a las autoridades que las labores de rescate continúen. Una reportera de RPP contó que el martes se trabajó hasta la 1 a.m., pero se tuvo que parar porque las condiciones no eran óptimas. Sobre todo para los bomberos y personal de rescate, ya que ellos ingresaran directamente a la zona con una maquinaria que se encarga de remover los escombros. Los trabajos se retomaron hoy a las 7 a.m.

Recordemos que el mercado afectado tenía tres pisos y su infraestructura quedó seriamente dañada al haber sostenido el alud. Obviamente era un peligro para que las personas se acercaran.

Al menos 70 personas han sido evacuadas de la zona de peligro en el centro poblado Retamas, ubicado en la provincia de Pataz, región La Libertad, afectado ayer por el deslizamiento de un cerro que sepultó a varias viviendas.

Así lo informó el ministro de Defensa, José Luis Gavidia Arrascue, quien agregó que dichas personas fueron evacuadas a centros educativos donde serán albergados para garantizar su seguridad.

“Ellos no quieren dejar sus casas, pero ya salieron prácticamente todos. En la zona de peligro no hay personas. Desde anoche estamos sacando a la gente”, puntualizó.

