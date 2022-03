Raúl Romero: ¿Cuál es la letra original de “Las Torres” y por qué fue cambiada por NSQ y los NSC?

¿Cuál es la letra original de “Las Torres” y por qué fue cambiada por NSQ y los NSC?

“Un terrorista, dos terroristas”. Es probable que recuerdes casi de memoria la letra de “Las Torres’', uno de los temas más populares de Nosequien y los Nosecuantos, banda peruana conformada inicialmente por Raúl Romero (voz), Alfredo Sillau (guitarra), Fernando Ríos (bajo) y Germán Vargas (batería).

La canción tuvo como base musical el tema infantil “Un elefante se balanceaba”. Pero el ritmo no fue lo que convirtió a “Las torres” en un himno de los noventa, sino los personajes públicos que formaron parte de la letra, entre ellos Alberto Fujimori, Alan García, Agustín Mantilla y Armando Villanueva.

Esto sumado a los acontecimientos que marcaron al Perú en una de sus épocas más difíciles-el fin del mandato presidencial de Alan García y los atentados terroristas de Sendero Luminoso-, hicieron que la canción de NSQ y los NSC continúe siendo uno de los temas más recordados hasta el momento.

¿Pero sabías que la letra oficial no es la original que escribió la banda en un inicio? Según contó el exbaterista Germán Vargas en Twitter, “Las torres” fue creada durante una prueba de sonido a las cual no asistió Raúl Romero, a quien también acusó de haber cometido plagio al momento de componer. Por eso, la voz del popular ‘Cara de haba’ no habría formado parte del tema.

Vargas explicó que los conflictos en la agrupación iniciaron luego de la creación de “Las Torres”, que estaba prevista para lanzarse en el primer álbum de la banda, llamado “Con el respeto que se merecen”. Sin embargo, terminó formando parte de “No somos nada”, publicado en 1991, pero con la letra cambiada.

¿CUÁL ES LA LETRA ORIGINAL DE “LAS TORRES”?

Germán Vargas explicó que la letra original de “Las torres” nadie la sabe realmente, a excepción de los miembros más antiguos de la banda. Pero sí indicó que el puente de la canción fue cambiado posteriormente por la agrupación, en la cual se menciona a Alberto Fujimori y a un “novelista” , en referencia a Mario Vargas Llosa.

“La canción Las Torres (Los Terroristas) fue compuesta mucho antes de que saliera (tergiversada) al aire. Yo estuve cuando se compuso pero no cuando la rehicieron”, escribió el exbaterista en un extenso hilo de Twitter.

Incluso, contó que Mario Vargas Llosa le preguntó por qué habían decidido poner “novelista” en la letra, a lo que él solo contestó que fue un “parche que puso después (la banda)”. Además, contó el escritor peruano no estaba enojado por esa referencia, sino por incluir “y quizás a Fujimori”.

Las declaraciones de Vargas coinciden con la versión de Alfred Sillau, quien indicó que Raúl Romero no formó parte de la canción porque llegó tarde a la prueba de sonido y porque “no se aprendía la letra”.

“Escribí una lista con varios nombres (de gente ligada a la política) en un papel. Ahí es donde arranca la cosa. La letra fue mutando, inicialmente no existía Fujimori”, recordó en una entrevista para El Comercio.

¿POR QUÉ SE CAMBIÓ LA LETRA?

Aunque los demás miembros de la banda no se han pronunciado al respecto, Germán Vargas indicó que “la letra fue cambiando para cumplir con el quehacer político” . “El arreglo final de la letra ya tiene mano del SIN”, expresó en otro tuit.

Debido a este cambio y a los conflictos que tenía con Raúl Romero, Vargas decidió renunciar a NSQ y los NSC. “Las broncas políticas con Romero impidieron hacer música en joda y con altura. Yo no trabajo con geishas, y me fui (...) Pasar de ser un grupo contestatario a ser un grupo de comechados. No pues”, añadió Germán.

Parte del hilo de Twitter de Germán Vargas. (Foto: Captura)

LETRA OFICIAL DE “LAS TORRES”

"Las Torres" - Nosequien y los Nosecuantos. (VIDEO: Youtube)

Un terrorista, dos terroristas

Se balanceaban

Sobre una torre derrumbada

Como veían que resistía

Fueron a llamar a un camarada

Un terrorista, dos terroristas

Un guerrillero emerretista

Un traficante en el Huallaga

Se balanceaban

Sobre una torre derrumbada

Como veían que resistía

Fueron a llamar a Alan García

Un terrorista, dos terroristas

Un guerrillero emerretista

Un traficante en el Huallaga

El búfalo aprista Agustin Mantilla

Alan García y su compañía

Villanueva, se balancean

Sobre una torre derrumbada

Como veían que resistía

Fueron a llamar a Abimael

Un terrorista, dos terroristas

Un guerrillero emerretista

Un traficante en el Huallaga

El búfalo aprista Agustin Mantilla

Alan Garcia y su compañía

Villanueva del Campo, me da tanto asco

Como Chirino Soto con su cara de poto

Como cinco policias en la esquina de Larco

Vendiéndole rifas a los más zampados

Y total corrupción hay en todos lados

Y por cinco lucas me compro un disputado

Un juez, un fiscal

Un par de abogados

Un arquitecto, un subprefecto

Un novelista, un par de periodistas

Un arzobispo, un cardenal

Una virgen que llora y una virgen de verdad

Y quizás a Fujimori

(Si no hay solución, la huelga continua

Si no hay solución, la huelga continua

Si no hay solución, la huelga continua

Si no hay solución)

Sobre una torre derrumbada

Como veían que resistía

Nadie fue a llamar a un electricista

SEGUIR LEYENDO: