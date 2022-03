Jessica Newton enfurece contra Mateo Garrido Lecca por hablar de Cassandra Sánchez y exige disculpas públicas

Jessica Newton quiere disculpas públicas de Mateo Garrido Lecca. (Foto: composición)

Mateo Garrido Lecca sorprendió al revelar que Cassandra Sánchez de Lamadrid fue su primer amor. El actor apareció en el programa de YouTube de Kiara Trigoso, donde contó que tuvo una relación con la hija de Jessica Newton. Estas palabras no cayeron en gracia a la organizadora del Miss Perú La Pre y exigió disculpas públicas al también influencer.

“Su mamá fue compañera mía de colegio y a veces por llamar la atención se hace eso”, indicó la exreina de belleza a la reportera de Amor y Fuego.

Sin embargo, eso no quedó ahí, pues indicó que espera que Mateo Garrido Lecca se disculpe públicamente. “Espero que pida las disculpas del caso y las espero públicamente”, dijo.

¿QUÉ DIJO MATEO GARRIDO LECCA SOBRE CASSANDRA?

Como se recuerda, el comunicador confesó que tuvo una relación con Cassandra Sánchez de Lamadrid, pareja de Deyvis Orosco. Aunque en un principio no quiso revelar el nombre, dio algunas pistas que terminaron por aclarar el panorama.

“Sale en Magaly y está casada... Le mando un beso con cariño y que le vaya muy bien. El que entendió la referencia, chévere”, señaló entre risas. Es ahí cuando detrás de cámara se escucha: “¡La Newton!”. “¿Cuál Newton? ¿La que está con Deyvis?”, preguntó la conductora Kiara Trigoso.

“Sí, estaba con ella, la que está con Deyvis. Tenía 21 años, y un día pasaron todas sus amigas, que participaban en el Miss Perú, porque convivía con ellas. Yo pasaba con ella y le decían: ‘Ay, ¿quién es tu hermanito?’ y tenía la mano en la cintura, es evidente que es mi enamorada”, resaltó.

El joven fue consultado también por su primera vez, a lo que no dudó en responder: “Fue tardísimo (mi primera vez), con mi primera enamorada, que ya hemos dicho el nombre, por eso no voy a dar ningún detalle más”.

Mateo Garrido Lecca confiesa que Cassandra Sánchez de Lamadrid fue su primera enamorada. VIDEO: YouTube

CASSANDRA SÁNCHEZ DE LAMADRID Y DEYVIS OROSCO

Cabe indicar que mientras Jessica Newton ha mostrado su incomodidad, Cassandra Sánchez de Lamadrid ha preferido no pronunciarse al respecto. Como se sabe, la joven actualmente tiene una relación estable con Deyvis Orosco, con quien tiene un hijo, el pequeño Liam.

Recientemente posaron para la revista Cosas, hecho que fue duramente cuestionado, pues días antes señalaba que defendía mucho su privacidad. Ella solo optó por agradecer las muestras de cariño y hacer caso omiso a las críticas.

Sin embargo, sí respondió a quienes aseguraban que su hijo tenía un parecido con el fallecido cantante Johnny Orosco, padre de Deyvis Orosco.

“Enamorada de mi hijo. Yo creo que es un Deyvis chiquito, aunque también se parece muchísimo a mi suegro. ¡Es hermoso!”, escribió Cassandra junto a emojis de corazón.

CASSANDRA ES CRITICADA POR NO DAR DE LACTAR A SU BEBÉ

La hija de Jessica Newton decidió publicar una imagen íntima en su cuenta de Instagram, donde se le ve teniendo un bello momento con su bebé, fruto de su relación con Deyvis Orosco. Sin embargo, terminaron criticándola por no dar de lactar a su hijo de cuatro meses.

“Aprendamos a respetar y aprender que cada mujer es diferente, depende de cada una como quiere/puede llevar su maternidad. Bendiciones”, escribió la hija de Jessica Newton.

Esto no quedó ahí, ya que Sánchez de Lamadrid pidió empatía a las mujeres, pues cada madre tiene una razón importante para no dar o dejar de dar de lactar a su bebé.

“Es decir que bajo tu opinión ¿las mujeres que no podemos dar de lactar o no pudimos seguir haciéndolo no por temas laborales, sino biológicos, no somos buenas madres o a nuestros hijos les faltará algo? Aprende a ser más empática con las personas a tu alrededor, sean personas públicas o no. Recuerda que no me conoces y asumir que sabes todo acerca de mi vida deja mucho que desear”, concluyó.

Cassandra Sánchez de Lamadrid se defiende de ataques por no dar de lactar a su bebé. (Foto: Instagram)

SEGUIR LEYENDO: