Aníbal Torres: “Nunca me he dirigido a Karelim López directamente ni por terceras personas”

Aníbal Torres, presidente del Consejo de Ministros. | Foto: Agencia Andina

El presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, señaló este martes que evaluará iniciar acciones legales contra la lobbista y aspirante a colaboradora eficaz, Karelim López, quien habría señalado ante la Fiscalía haber recibido presiones para cambiar sus declaraciones por parte del premier a través de un documento enviado por un “emisario”.

A su salida de la sede del Ejecutivo, Torres aseguró que dicha imputación es falsa y que tendría como propósito debilitar al gabinete ministerial. También mencionó que le preocupa que el Ministerio Público aún no sepa quién es la persona que habría intentado influir sobre el investigado.

“Si ella ha declarado eso, lo primero que ha tenido que hacer la fiscal es obligarla a que esta señora (Karlim López) diga cuál es esa persona cercana a mí. Creo que no lo ha hecho y eso es actuar irresponsablemente en el ejercicio de la función fiscal”, dijo a la prensa

“Detrás de esto deben estar muchas personas. La pregunta es ¿quién financia esto? El objetivo, por supuesto, es debilitar al gabinete. Porque si está haciendo estas imputaciones falsas al presidente del Consejo de Ministros lo que se persigue es debilitar al gabinete con el propósito de reforzar su deseo de vacancia”, agregó.

Además, cuestionó que Karelim López, a quien llamó “delincuente”, tenga tanta poder para que los medios de comunicación tomen sus declaraciones “como si fueran una cuestión verdadera”.

NEGÓ HABERSE DIRIGIDO A K. LÓPEZ

Más temprano, Torres manifestó que nunca se ha dirigido a Karelim López directa o indirectamente.

“Nunca me he dirigido a ella directamente ni por terceras personas. La Fiscalía debe esclarecer estas falsas imputaciones”, señaló Torres.

“La bazofia de golpistas no sabe qué inventar para justificar la vacancia. No conozco a Karelim L., nunca me he dirigido a ella directa ni por terceras personas. La Fiscalía debe esclarecer estas falsas imputaciones”, expresó también en su cuenta de Twitter.

DECLARACIONES DE K. LÓPEZ

El lunes por la noche, dos medios de comunicación señalaron que Karelim López habría denunciado, en la ampliación de su manifestación ante la fiscal Luz Taquire, presiones por parte del Gobierno. Además, habría dicho que recibió la visita de un “emisario” del presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, el martes 8 de marzo.

López habría dicho que un “emisario” del premier Aníbal Torres le habría entregado “el borrador de un documento, conminándola a denunciar a la fiscal Luz Taquire y al fiscal superior Rafael Vela”.

“El ‘emisario’ de premier Torres, según Karelim López, le prometió que, si denunciaba a los fiscales de lavado de activos, su caso pasaría a la Fiscalía Anticorrupción, donde en unos seis meses ella quedaría fuera de las investigaciones”, tuiteó el periodista de semanario Hildebrandt en sus trece, Américo Zambrando.

Por su parte, en la cuenta de Twitter del programa Panorama, de Panamericana TV, se agrega que, en el documento donde le indicaba que debía denunciar a la fiscal Taquire y a Rafael Vela, también le pedía renunciar a su abogado, César Nakasaki. El documento sería entregado a la fiscal el 15 de marzo.

Cabe indicar que Karelim López es investigada por la fiscalía en indagaciones preliminares por los casos Provías-Puente Tarata, Petro-Perú y una prueba de COVID-19 presuntamente falsificada.

