Torres tras ser vinculado con Karelim López: “La bazofia de golpistas no sabe qué inventar para justificar la vacancia”

El gabinete de Aníbal Torres es el cuarto del gobierno de Pedro Castillo. | Foto: Agencia Andina

Aníbal Torres “incendió” las redes sociales al emitir gruesos calificativos al ser involucrado en presuntos actos de corrupción, según habría señalado la investigada Karelim López. El presidente del Consejo de Ministros, indicó que no conoce a la empresaria, luego de que ella declarara que recibió presión del gobierno de Pedro Castillo para que denuncie a fiscales, mediante un “emisario” del primer ministro.

“La bazofia de golpistas no sabe qué inventar para justificar la vacancia. No conozco a Karelim López, nunca me he dirigido a ella directa ni por terceras personas. La Fiscalía debe esclarecer estas falsas imputaciones”, comentó Aníbal Torres en su Twitter.

Dicho testimonio de López, habría sido el último martes 8 de marzo y, según fuentes de Hildebrandt en sus Trece, la persona que la visitó le entregó un “borrador de un documento” para que pueda denunciar a la fiscal Luz Taquire de la Fiscalía Especializada en Lavado de Activos, la misma que acaba de iniciar una investigación en su contra- y al fiscal superior Rafael Vela.

Por su parte, el periodista Américo Zambrano del mencionado semanario, sostuvo que el “emisario” de Aníbal Torres le prometió a Karelim López que, si cumplía con denunciar a ambos fiscales, el proceso que se le sigue “pasaría a Fiscalía Anticorrupción” y en seis meses ella quedaría fuera de la investigación.

Durante una entrevista con RPP Noticias, Eduardo Pachas, abogado del presidente Pedro Castillo, precisó que Aníbal Torres enviará una carta notarial al medio de comunicación que ha publicado la información para que se retracte. Asimismo, aseguró que el premier aclarará todo en una conferencia de prensa.

“El señor premier ya ha negado completamente todo y está mandando una carta notarial a ese medio de comunicación para que publique su carta de que eso es completamente falso. El premier no ha tenido nada que ver en esa línea y su carta notarial llegará en los próximos días. Prontamente también sacará una conferencia de prensa y aclarará esos hechos”, aseveró.

Ante esto, el presidente del Consejo de Ministros afirmó que el Perú tiene que estar por delante de los intereses individuales y de grupo, por lo que hizo un llamado a trabajar juntos para superar los principales problemas.

Desde la ciudad de Abancay, donde participó en la mesa técnica “Vías para el desarrollo territorial de Apurímac”, afirmó que los peruanos no podemos estar divididos, o peleando entre distintas dependencias territoriales.

“Este gobierno es despreciado ahora por la derecha y ultraderecha que gobernaron el Perú 200 años de vida republicana”, manifestó el primer ministro.

“Todos los que estamos aquí para esa clase política que ahora quiere vacar al presidente, ninguno de los que estamos aquí tiene las condiciones para ser presidente porque no reunimos las características raciales que probablemente ellos lo tienen”, añadió.

Asimismo, sostuvo que de aceptar dicha moción y que Castillo sea vacado, existirá mucho incierto en nuestro país, sobre todo al no saber quién gobernará al Perú.

“Si vacan a Pedro Castillo, nadie sabe quién va ser presidente, nadie, ni siquiera la vicepresidenta (Dina Boluarte) puede estar segura. No sabemos lo que va a ocurrir, a lo mejor se aplica la ley y los vacadores ya sabemos dónde van a parar”, puntualizó.

Además, el ministro Torres, aseguró que el gobierno de Castillo representa al pueblo y por eso cuestiona aquellos que intentan vacar al jefe de Estado.

“Por delante de los intereses individuales, de los intereses de grupo, antes tiene que estar el Perú. Hay que trabajar juntos para superar esos problemas que tenemos en esos campos que acabo de mencionar”.