Selección peruana: Juan Carlos Oblitas habló del nuevo Christian Cueva, la nariz de Gianluca Lapadula y de Alex Valera

Las Eliminatorias Sudamericanas están cerca de llegar a su fin y la selección peruana se mantiene con las chances intactas de alcanzar la clasificación al Mundial de Qatar 2022. Sin embargo, para que esto suceda deberá ganar los dos partidos que les queda ante Uruguay en Montevideo y Paraguay en Lima. Tiene jugadores para lograrlo, sobre todo en la zona ofensiva. Justamente, Juan Carlos Oblitas se refirió a tres elementos como Christian Cueva, Gianluca Lapadula y Alex Valera.

Primero habló del volante del Al-Fateh, quien desde que se fue a Arabia Saudita, ha tenido un cambio radical en su estilo de vida, lo cual le ha llevado a ser un jugador determinante y con mayor resto físico para aportar a la ‘bicolor’. “ Hay personas que necesitan esa espiritualidad para darse cuenta de algunas cosas. Y a mí me da mucho gusto. Él se ha dado cuenta que si se guía, en la medida que pasen los años, con esa tónica de preparación, no iba a tener cabida. Y él solo se ha dado cuenta. Tiene ahora un entrenamiento especial, además del que le dan en su club y llega acá en condiciones impecables ”, comentó el actual director deportivo de la FPF en una entrevista para ‘WhatsFa’ de ‘Fútbol en América’.

Además, para el ‘Ciego’ no es un detalle menor que el hecho de que ahora lo ha dejado de llamar ‘Cuevita’, influyó en su crecimiento. “Tantas veces que le he llamado la atención y fui el primero que le dije “a partir de ahora te dejo de llamar ‘Cuevita’ porque eso te hace daño”. Cuando empiezas a llamar por diminutivo a una persona, pasan los años y sigue con ese diminutivo, se acabó, algo anda mal. Y le dije que “a partir de ahora te voy a llamar Christian o Cueva, no ‘Cuevita’” ”, añadió.

Christian Cueva conversando con Juan Carlos Oblitas en un entrenamiento de la selección peruana. | Foto: Difusión

GIANLUCA LAPADULA

De otro lado, Oblitas también tuvo palabras hacia Gianluca Lapadula y la lesión de la nariz que le privó de estar presente en el último partido ante Ecuador en Lima. “Su manera de jugar. Él es vehemente, chocador. Es el típico jugador que un defensor no lo quiere tener enfrente. Si yo fuera central diría: “¡Otra vez este tipo, no lo quiero aguantar!” . Él mismo ya se dio cuenta. Si tenía un golpe (señala el cachete) sentía que se le movía todo. Cuando conversé con él en el camarín, me explicó y me dijo que se dio cuenta y que era imposible (jugar ante Ecuador). Va a llegar bien a estos partidos y listo”, contó.

OPCIÓN DE ALEX VALERA

Por otra parte, una de las nuevas apariciones que ha tenido la ‘blanquirroja’ ha sido Alex Valera. Y es que si bien estuvo convocado para la Copa América del 2021, fue en los últimos meses en que se sacó a relucir su condición de delantero goleador y luchador. “ Lo de Valera ha sido caído del cielo. Hay que esperar que se recuperen Paolo y Jefferson. No sabemos exactamente las condiciones en las que están y en este momento los referentes máximos son Gianluca Lapadula y Alex Valera”, declaró.

MOMENTO EN LAS ELIMINATORIAS

El hecho de que los dirigidos por Ricardo Gareca se ubiquen en la quinta posición con 21 puntos y a falta de dos fechas para que culminen las Eliminatorias, le otorga una cierta ventaja respecto a otras selecciones como Chile o Colombia, que dependen de otros resultados para clasificar a la Copa del Mundo. “Pensábamos llegar a esta etapa dependiendo de nosotros. Y esa es la verdad, dependemos de nosotros. Si obtenemos resultados acorde a lo que hemos venido jugando estas últimas fechas, vamos a clasificar. Cuando nos vayamos de acá, tenemos que mantener eso. El fútbol tiene algo que hermana a la gente. Todos se enfocan en un bien común, que es la victoria de la selección”, finalizó.

El director deportivo de la FPF repasó la actualidad de la selección peruana opinó de los jugadores de ataque. | Video: Canal YouTube 'GTT Deportes' - 'Fútbol en América'

