Perú vs. Uruguay: Ricardo Gareca y el cambio que haría en el once titular para duelo por Eliminatorias Qatar 2022

Ricardo Gareca espera clasificar a un Mundial con Perú por segunda vez de forma consecutiva.

La selección peruana sostendrá un choque ante su similar de Uruguay el jueves 24 de marzo válido por la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas. La consigna del equipo nacional es ganar para acercarse al objetivo de clasificar al Mundial de Qatar 2022. Y aunque todavía no empiezan los entrenamientos en la Videna, al parecer, Ricardo Gareca tendría en mente una variante para realizar en el once titular: Christofer Gonzales por Sergio Peña.

Esta noticia fue dada a conocer por el periodista Gustavo Peralta de ESPN Perú, quien señaló que la presencia de Yoshimar Yotún no estaba en duda, sino de la del volante del Malmö de Suecia. “Se habla mucho de la situación de Yoshimar Yotún, si debería jugar o no, si debería jugar Christofer Gonzales, y si Gareca tiene en mente algo del equipo. Primero hay que decir que Gareca quiere verlos a todos, sin lugar a dudas. Eso está claro. Pero también hay que decir que Gareca tiene algo en mente. Eso es lógico, por lo que se juega y por lo que ya está planificando. Y una de esas cosas, no es tanto el hecho de ver si juega Christofer Gonzales por Yotún. Sino que me parece que la inclusión de Christofer Gonzales se va a dar en el once titular, pero no por Yotún sino por Sergio Peña , que hasta el momento no ha tenido minutos en Suecia. Está teniendo sus entrenamientos y trabajos normal”, comentó el comunicador para el programa ‘Equipo F’.

Esto puede parecer algo extraño o inusual en el técnico argentino, ya que las veces que utilizó a Christofer Gonzales fue principalmente ante la ausencia de ‘Yoshi’, sea por lesión o suspensión. Sin embargo, el hecho de que el reciente fichaje de Sporting Cristal funcione como eje en el centro del campo de la ‘bicolor’ sea un criterio para ver la forma de que sí o sí esté en el once titular. Ahora, el momento de ‘Canchita’ en el cuadro ‘celeste’ también es de enmarcar, por lo que dejar a algunos de los dos en el banco y con el gran presente que tienen, Gareca no lo consideraría como opción.

Sergio Peña también ha cumplido y de gran forma con la camiseta de la ‘blanquirroja’. Prueba de ello son sus 2 goles en 8 partidos en el proceso clasificatorio. No obstante, se encuentra alternando en el fútbol sueco y su momento no es tan brillante como el de los anteriormente mencionados.

Yoshimar Yotún en un partido de práctica con la selección peruana sub-23 y Deportivo Coopsol en Videna. | Foto: Deportivo Coopsol

TRABAJO ESPECIAL DE YOTÚN

Justamente, Peralta hizo hincapié en el trabajo que realizo Yoshimar Yotún en la Videna mientras buscaba un equipo. “Con Yotún se ha hecho un trabajo muy especial durante todo este tiempo. Ha culminado el trabajo especial del comando técnico hoy (ayer) con el partido que tuvo Cristal, con los minutos. Pero el trabajo que él ha tenido ha sido muy personalizado y una cuestión que no se ha hecho antes. Por ejemplo, los partidos con Coopsol y con la reserva de Universitario, donde el trabajo era “Yotún tiene que tener la pelota y cuatro jugadores rivales tienen que ir a apretarlo y atacar”. Eso a Gareca y Néstor Bonillo les dio las muestras de que Yotún está al 100% para arrancar en Montevideo . Y va a jugar de todas maneras. Hoy (ayer) Yotún, tal vez no tuvo el mejor partido para algunos, pero me parece que Gareca está feliz y contento con eso”, contó.

Finalmente, dio a conocer que los jugadores que militan en la liga de Arabia Saudita llegarán el viernes 18, a diferencia de los que juegan en la Liga 1 que se incorporarán desde este lunes 14. “Los primeros en llegar a la selección van a ser los de Arabia Saudita. En este caso, Christian Cueva, el viernes 18″ , declaró.

El periodista Gustavo Peralta dio detalles de esta variante ante el buen momento de 3 jugadores. | Video: ESPN Perú

