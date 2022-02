Christian Cueva y el gran momento que vive en su carrera profesional con la selección peruana y Al-Fateh

Christian Cueva lleva 5 goles y 1 asistencia en 15 partidos con Perú en las actuales Eliminatorias. | Foto: AFP

Christian Cueva es uno de los mejores jugadores que ha visto nacer el Perú en los últimos 20 años. Su trascendencia está más que expuesta y eso lo ha reflejado tanto en la selección nacional, como ahora en el Al-Fateh de Arabia Saudita. En ese sentido, podríamos considerar que vive uno de los mejores momentos, o quizás el mejor, de su carrera como futbolista profesional a sus 30 años de edad.

Precisamente en el programa ‘Al Ángulo’ de Movistar Deportes debatieron sobre su actualidad, a propósito de la espectacular actuación que tuvo el último martes 22 de febrero con el club árabe, marcando 2 goles y brindando 1 asistencia. En total, lleva 6 goles y 3 asistencias en 16 encuentros. De hecho, Michael Succar es el que comienza preguntando si es el mejor momento deportivo de ‘Aladino’ o cuando jugaba en Sao Paulo de Brasil.

La mayoría de los panelistas coincidieron que esta era su mejor versión, aunque Succar hizo una diferencia debido a la exigencia de las ligas. “ Te puede quedar la duda por la exigencia y por lo que implica jugar como el ‘10′ de Sao Paulo ”. En ese momento Pedro García señaló que el 24 de marzo respondía a dicha cuestión, pues ese día se jugará el Perú vs. Uruguay en Montevideo, un partido de mayor trascendencia. Diego Rebagliati y José Chávarri dejaron en claro que no importaba el rival con el que jugó en Arabia Saudita. García argumentó su respuesta: “Ese nivel de Cueva que lo está mostrando y valiosísimo reconocerlo porque ese gol, no importa el contexto, se lo hace a cualquiera. Pero la gran respuesta sobre si es el mejor momento de su carrera la va a firmar o no el 24 de marzo ”, comentó.

Christian Cueva en un partido con el Sao Paulo de Brasil. | Foto: Sao Paulo

Sin embargo, eso no fue todo, ya que siguió con la idea. “ Eso no depende de ganar o perder. De repente juega muy bien con un resultado medio complicado, o con un empate. Él puede hacer ese gran partido de su carrera en Montevideo, que además coincida, en un tema de rendimiento, con lo reciente de Cueva. Es decir, lo de Barranquilla, partido que dentro de la posibilidad de tenerla, fue muy bueno. También el de visita en Venezuela y contra Bolivia en Lima. Lo normal es que se encuentre en este nivel”, señaló

Chávarri intervino y argumentó el por qué discrepa de la idea de Pedro. “Si jugamos a eso, por ejemplo, la asistencia de Cueva a Flores en Barranquilla es extraordinaria. Pero qué hubiera pasado si no hubiera hecho el gol”, inició. García respondió que “igual es un gran pase de Cueva”. José añadió que “la asistencia termina teniendo trascendencia porque fue un gol finalmente. Lo que quiero decir es que sería injusto que, si de pronto no es el resultado que esperamos, no por Cueva, que él jugó bien pero que Perú no ganó, y por lo tanto no es su mejor momento ”.

En el programa 'Al Ángulo' de Movistar Deportes debatieron sobre el actual momento de Christian Cueva, tanto en la selección peruana como a nivel de clubes. | Video: Movistar Deportes

IRREGULARIDAD A NIVEL DE CLUBES

Y es que Christian Cueva ha tenido subidas y bajadas a nivel de clubes. Por un lado en Sao Paulo llegó a un momento espléndido el 2016, en donde jugó 87 partidos en total, en los que convirtió 20 goles y brindó 18 asistencias en las dos temporadas y media que estuvo. Aunque no llegó a rendir de la misma manera en el Krasnodar de Rusia ni en el Santos de Brasil. Tampoco en el Pachuca de México ni en el Yeni Malatyaspor de Turquía. Entre problemas de adaptación y conflictos con entrenadores y directivas, no había encontrado un lugar donde pueda jugar con regularidad y, sobre todo, con tranquilidad.

CAMBIO TOTAL EN ARABIA SAUDITA

Sin embargo, todo cambió cuando fichó por Al-Fateh de Arabia Saudita a inicios del 2021. En el Medio Oriente parece haber encontrado su lugar en el mundo, donde las cosas le salen a la perfección y es crucial en casi todos los partidos. Este nivel lo ha llevado a la ‘bicolor’, mostrando una confianza nunca antes vista en él, lo cual le ha permitido ser considerado como la pieza inamovible de Ricardo Gareca en el once titular. En ese sentido, se espera que siga por esa senda y que pueda mejorar incluso aún más de cara a las próximas exhibiciones de Perú ante Uruguay en Montevideo y Paraguay en Lima.

Christian Cueva en el partido de Al-Fateh vs. Al-Faisaly. | Foto: Al-Fateh Club

SEGUIR LEYENDO