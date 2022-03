Admisión de la moción de vacancia presidencial se verá el próximo lunes, ¿alcanzarán los votos?

Es el segundo pedido de moción de vacancia contra Pedro Castillo en siete meses de gobierno. | Foto: Agencia Andina

Este jueves, en el Congreso de la República, se dio cuenta de la moción de vacancia presidencial por incapacidad moral contra el presidente Pedro Castillo. Uno de sus principales impulsores, Jorge Montoya, de Renovación Popular, esperaba que la discusión de la admisibilidad de la moción se diera este mismo día en una segunda sesión del pleno; sin embargo, la primera sesión se prolongó y la admisión de la moción quedó pendiente.

Ante ello, el Congreso citó para el próximo lunes 14 de marzo a las 9:00 horas, a una nueva sesión del pleno donde se verá entre otros temas, la admisión del pedido de vacancia presidencial.

El anuncio lo hizo la primera vicepresidenta del Congreso, Lady Camones (APP), al término de la sesión de este jueves.

“Se cita al pleno del Congreso para el lunes 14 de marzo a las 9:00 horas, sesión en la que se tratará, entre otros temas, la admisión del pedido de vacancia de la Presidencia de la República”, indicó.

HAY VOTOS PARA LA MOCIÓN DE VACANCIA

Cabe indicar que para la presentación de la moción de vacancia se requiere solo la firma del 20% de congresistas, es decir 26 firmas. Para la admisión a debate de la moción se necesitan más de 40%, es decir, al menos 52 votos, que harían que el jefe de Estado o su abogado acudan al Pleno para responder los cuestionamientos. Además, para que la vacancia sea efectiva se necesitan 87 votos, un número que la oposición está lejos de alcanzar.

En este caso, lo que se verá el lunes es la admisión a debate de la moción que necesita al menos 52 votos. El congresista Jorge Montoya, aseguró que la moción de orden de día para solicitar que se inicie el proceso que busca la vacancia del presidente llevaba la firma de 50 parlamentarios, quienes deberían votar a favor de la admisibilidad de la vacancia. Sin embargo, eso no garantiza que se alcance el 40% de los votos necesarios.

Cabe recordar que, el 7 de diciembre del 2021, cuando se votó la admisión de la moción de vacancia presidencial impulsada por Patricia Chirinos esta fue rechazada por 46 votos a favor, 76 en contra y 4 abstenciones. Además, de aprobarse la admisión, será aún mucho más complicado que se consigan los 87 votos para que la vacancia sea efectiva y Pedro Castillo tenga que dejar el cargo.

BELLIDO CRITICA A MONTOYA

Por la tarde, el congresista de Perú Libre Guido Bellido criticó a Jorge Montoya por insistir con la moción de vacancia presidencial.

“Con todos sus galimatías del señor Montoya, las cosas se confunden. No sé a qué se dedica el señor Montoya. Está censurando, está pidiendo vacancia presidencial. Por qué no ha postulado a ser presidente de la República y ha ganado las elecciones limpiamente y no estar haciendo este triste show a nivel nacional. Que respete la votación de los peruanos”, manifestó en la puerta del Congreso.

SEGUIR LEYENDO