¿Kyara Villanella se negó a hablar con Tula Rodríguez por su amistad con nietas de Gisela Valcárcel?

Kyara Villanella y las supuestas razones por las que rechazó hablar con Tula Rodríguez. (Foto: Instagram)

Un momento bastante incomodo pasó Tula Rodríguez cuando le pidió a la organizadora del Miss Perú La Pre que la comunique con Kyara Villanella para conversar antes que se de a conocer el resultado del top 10 del certamen de belleza, pues la hija de Keiko Fujimori rechazó hablar con la conductora de En Boca de Todos.

Pese a que Mónica Chacón señaló que la menor de 14 años iba a dar una entrevista en el set del programa, esto nunca sucedió. El desplante que sufrió la exbailarina provocó que la modelo juvenil sea duramente cuestionada en redes sociales.

Cabe precisar que en un primer momento ella explicó que no deseaba hablar para las cámaras de En Boca de Todos porque se encontraba bastante nerviosa; sin embargo, en TikTok empezó a circular el rumor que ella en realidad no quiso hablar con Tula Rodríguez porque es amiga de las nietas de Gisela Valcárcel.

Como se recuerda, la popular ‘Peludita’ tiene diferencias con la ‘Señito’, pues a lo largo de los años se ha dicho que ella provocó el divorcio de Javier Carmona y la conductora de El Artista del Año. Asimismo, ellas nunca han salido a hablar sobre sus problemas y en lo posible siempre se evitan.

Debido a este problema, en TikTok los comentarios señalando que Kyara Villanella no quería hablar con Tula Rodríguez por este problema entre familias, ella misma salió a desmentir que este rumor sea cierto.

“ Que sea amiga de las nietas de Gisela no tiene nada que ver con el tema ”, comentó la hija de Keiko Fujimori, dejando en claro que no querer hablar con la conductora de televisión tiene otros motivos.

KYARA VILLANELLA Y SU AMISTAD CON LAS NIETAS DE GISELA VALCÁRCEL

En un corto tiempo la hija de Keiko Fujimori, Kyara Villanella, se ha convertido en toda una influencer. Ella usa sus redes sociales para mostrar las actividades que realiza a lo largo del día, además de dar a conocer que es amiga de las hijas de diferentes personajes de la farándula.

En su cuenta de Instagram, la hija de la lideresa de Fuerza Popular compartió unas imágenes del viaje que tuvo en Vichayito, en Piura, donde aparece en el mar nadando con tortugas. Lo curioso de esta instantánea es que se encuentra al lado de Luana y Doménica, nietas de Gisela Valcárcel.

Kyara Villanella revela que es amiga de las nietas de Gisela Valcárcel. (Foto: TikTok)

¿QUÉ DIJO KYARA VILLANELLA EN SU ENTREVISTA DEL MISS PERÚ LA PRE?

En la entrevista final, la joven influencer recibió la siguiente pregunta: “Estando en una competencia, ¿cómo haces para no compararte con tus demás compañeras?”. Usando un ceñido vestido rojo, tacones y un maquillaje suave que resaltaba sus ojos, Kyara Villanella respondió:

“Desde chiquita siempre me comparaba, siempre veía las revistas y quería que mi cara fuera de una manera, o mi cuerpo de una manera, o mis ojos también de una manera. Decidí que quizás en 15 años no me vea cómo me veo ahorita, o en 20 años no me vea así. Ahora tengo la seguridad y confianza de verme al espejo y sonreír porque quizás en unos años no lo voy a hacer ”, dijo.

