Thiago Kosloski con Infobae: lo que hay que mejorar en menores, liderazgo futuro de Maxloren Castro en Perú y el secreto para que Piero Cari crezca

Thiago Kosloski ofrece una mirada alentadora acerca del crecimiento de Maxloren Castro y Piero Cari. - Crédito: FPF

En las manos de Thiago Kosloski está la transición de los jóvenes talentos de la categoría U20 a la selección peruana. Es consciente que “es un gran desafío, una responsabilidad enorme”, pero no rehúye a la misión asignada. Con Infobae Perú analiza la actualidad del escenario formativo y enumera a los futbolistas con proyección que pueden marcar diferencias en su proceso. Maxloren Castro es el abanderado nacional y Francesco Andrealli el rostro visible de los legionarios.

- ¿Trabajar como entrenador de Perú U20 es el reto más importante de su vida, Thiago?

Sin ninguna duda, es un gran desafío. Una responsabilidad enorme. Pero también lo afronto con mucha alegría, satisfacción y honor. Representar a la selección peruana siempre es un motivo de gran felicidad y también de mucha responsabilidad para mí. Gracias a Dios, a lo largo de mi carrera siempre he enfrentado grandes desafíos. Siempre he estado involucrado en grandes clubes y grandes selecciones. Eso me hace sentir más preparado para los retos que están por venir. Espero estar a la altura de lo que merece la selección peruana. En términos de desafío, es tan grande como los que ya he tenido por delante y, sin duda, espero alcanzar aquí en Perú el mismo éxito que tuve en otros lugares.

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- Teniendo en cuenta que la base central del proyecto de usted y el nuevo comando técnico es impulsar la renovación. ¿Cuál es su primer diagnóstico del fútbol peruano en materia de menores?

Creo que el primer diagnóstico respecto a las divisiones menores es que, al igual que el fútbol en general, necesitamos mejorar en algunos aspectos. Debemos mejorar la captación de jugadores y también el perfil de los futbolistas. Sin embargo, es una situación que todos los países buscan mejorar. El fútbol moderno avanza hacia una realidad en la que el perfil del jugador, especialmente en determinadas posiciones, es muy importante. Por eso debemos adaptarnos para ser cada vez más competitivos. Aun así, vemos mucho potencial y calidad en los jugadores. Esperamos que eso se refleje a largo plazo, con algunos futbolistas provenientes de la categoría Sub-20 integrándose al equipo principal. Ese es mi principal desafío. Hoy contamos con Maxloren Castro, quien jugó ante España y Haití y ya ha sido convocado en varias ocasiones. Además, tenemos dentro de la Selección Sub-20 a otros jugadores con condiciones para formar parte, a mediano y largo plazo, del proyecto rumbo al Mundial 2030. Esa es nuestra intención. Uno de los pilares de nuestro proyecto es, sin duda, la renovación y la continuidad de los futbolistas dentro de las categorías menores, para que la cima de la pirámide llegue a la selección absoluta. También creo que los clubes buscan mejorar sus estructuras y brindar mejores condiciones para que los jugadores puedan rendir mejor. Espero que, a mediano y largo plazo, todo salga bien y logremos nuestros objetivos mediante un trabajo conjunto: la federación apoyando a los clubes en lo que pueda, y los clubes caminando de la mano con la federación para hacer cada vez más fuerte al fútbol peruano.

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- Hace más de un mes dio su primera lista como seleccionador Sub-20. Dialoguemos acerca de nombres puntuales. Francesco Andrealli, acaso el que más expectativas genera, estuvo a sus órdenes. ¿Qué valoración tiene de él? ¿Lo ve listo para un salto mayor?

Efectivamente, Andrealli formó parte de mi primera lista. Es un jugador que viene siendo monitoreado y que está realizando un buen trabajo en su equipo en Italia, el Como. Esperamos que mantenga este nivel de desarrollo para que eso pueda reflejarse también en la selección. Es una pieza importante dentro de un contexto, aunque también hay otros futbolistas con un potencial igual de grande. Ya es un jugador con una capacidad técnica muy destacada y un nivel de madurez bastante interesante. Esperamos que mantenga esa regularidad para que no solo pueda rendir en la Selección Sub-20, como esperamos, sino también que, a mediano plazo, pueda estar a disposición del profesor Mano, siempre que destaque en su club y merezca una oportunidad en la selección absoluta. El primer contacto con él fue muy positivo: es un jugador tranquilo, un excelente profesional y muy enfocado. Estoy seguro de que ese será su camino natural si continúa trabajando de la manera en que lo está haciendo.

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Francesco Andrealli es uno de los prometedores talentos valorados por Thiago Kosloski en Perú U20. - Crédito: Como / FPF

- Hay dos delanteros prometedores que ya han trabajado con usted: Marco Rivas y Alberto Velásquez. Háblenos de ellos.

Como bien señalas, son jugadores jóvenes con mucho potencial. Marco Rivas debutó hace poco con Tigre, lo que nos dejó muy contentos. Cuantos más jugadores de la categoría Sub-20 tengan minutos en los equipos principales, más nos ayudan en nuestro proceso de preparación, porque el Sudamericano es un torneo intenso, de mucha exigencia física, con partidos muy disputados y una fuerte lucha por las segundas jugadas. Tener minutos en los equipos de primera les da esa experiencia que necesitan para estar cada vez más preparados para los grandes desafíos que se vienen. Con Alberto sucede lo mismo. Ya estuvo con nosotros, es un jugador que trabaja muy duro, con gran potencial, y viene siendo monitoreado, al igual que todos los demás. Su permanencia en la selección dependerá mucho de lo que hagan en sus clubes. Siempre les dejo muy claro a los jugadores durante las convocatorias que en la selección peruana deben estar los mejores, y eso depende del momento. Deben estar en un buen nivel y rendir en sus clubes para merecer una oportunidad en la selección. Son dos jugadores que están en nuestro radar y a quienes seguimos con mucha atención. Espero que durante este período de preparación puedan rendir de la mejor manera para que exista una competencia sana por los puestos.

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- ¿Qué pasa con Piero Cari para que no despegue si tiene talento de sobra?

Piero Cari estuvo conmigo en la primera convocatoria, cuando enfrentamos a Chile, y tuvo la oportunidad de jugar. Lógicamente percibimos todo el potencial que tiene y la proyección que puede alcanzar tanto en la selección como en su propio club. Todo eso gracias al talento que posee. Creo que Piero Cari, como cualquier deportista de alto rendimiento, necesita minutos de juego. Necesita jugar y tener continuidad. Considero que eso es fundamental para que un atleta alcance su máximo nivel y, sobre todo, mejore su rendimiento. El secreto para que Piero pueda mostrar todo su talento es tener una secuencia constante de partidos en su club. Eso es importante y dependerá mucho de él, de lo que demuestre en los entrenamientos y de convencer al entrenador de que tiene condiciones para jugar o para participar con mayor regularidad. Ya he conversado con él sobre la importancia de jugar y de mantenerse siempre competitivo. Creo que Alianza Lima tiene un plan de desarrollo para Piero, y la clave está en sumar más minutos y continuidad. Si logra eso, su rendimiento mejorará y, en consecuencia, también crecerá su potencial.

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- Nos habló de Maxloren Castro con mucha atención. ¿Está en condiciones de asumir un rol diferente con usted y ser el líder de una nueva camada?

Veo que Maxloren, al igual que otros jugadores, tiene todas las condiciones para convertirse en líder de una generación. Ascendió muy joven a la selección absoluta y recientemente volvió a ser convocado para la última fecha FIFA, ante Haití y España. Ha mantenido una buena regularidad en Sporting Cristal. Considero importante que continúe jugando bien en su club y compitiendo en grandes torneos. Estoy convencido de que puede ser una referencia para la Sub-20 y también formar parte de un proyecto dentro de la selección absoluta. Creo que ese es su camino, así como el de otros jugadores que, dentro de nuestro proyecto, vemos con potencial para integrarse a la selección peruana a mediano y largo plazo.

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El extremo 'celeste' colgó al portero rival y logró el 2-1 parcial en Cusco - Crédito: L1MAX.

- Se escuchan muy buenos comentarios de Geray Motta. De hecho, ha participado en el Campeonato U17 y alterna con la U20. ¿Realmente es un diamante en ciernes?

Conozco al jugador únicamente por la observación de sus partidos. Aún no he tenido la oportunidad de trabajar directamente con él. Por eso puedo hablar muy poco sobre este futbolista desde una experiencia directa. Evidentemente, puede ser un jugador con una gran proyección, pero eso dependerá de su evolución con el paso del tiempo

- Hay otro joven prometedor que no se nos puede escapar en apreciaciones: Franco Matteo Giambavicchio de la Juventus. Háblenos de él, por favor.

Es un jugador que actúa en Italia, con mucha proyección y un biotipo muy interesante. Sin embargo, al igual que Motta, todavía no ha tenido contacto directo con la Sub-20 desde mi llegada. Para esta fecha FIFA intentamos convocarlo, pero tuvo una situación con su club, que estaba disputando una semifinal. Como no íbamos a disputar partidos oficiales durante esta fecha FIFA, debemos ser socios de los clubes. Fue una solicitud de Juventus y la respetamos. Es decir, todavía no he tenido contacto directo con él, pero se encuentra en una situación similar a la de Motta: un futbolista con gran proyección. Espero que pueda mantener un buen nivel de rendimiento en su club para que podamos convocarlo a la selección Sub-20 y así formarnos una opinión más precisa cuando tengamos contacto directo con él.

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- Con más de cuatro meses en el escenario peruano, ¿se animaría a decirnos detalladamente qué club nacional considera que trabaja mejor en la formación de futbolistas menores?

Todavía es muy pronto para que pueda hablar con profundidad sobre este tema. Hasta ahora solo he visitado Sporting Cristal. Me gustó mucho lo que vi y las personas que trabajan allí. Son profesionales muy preocupados por el desarrollo de los jugadores y por su formación, no solo como futbolistas, sino también como personas. Eso es muy importante. Me alegró mucho conocer las instalaciones, al cuerpo técnico y también poder observar algunos partidos del Sporting Cristal Sub-20. Eso me dejó muy satisfecho porque pude comprobar en el campo todo lo que me habían comentado sobre su metodología de formación. Aún espero visitar todos los clubes. No he tenido la oportunidad debido al calendario. Después de esta fecha FIFA de junio tendré más tiempo hasta la de septiembre y, sin duda, quiero visitar a todos los clubes para poder realizar un diagnóstico más preciso de la situación.

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Thiago Kosloski dialogando con un integrante de la U20 de Perú. - Crédito: FPF

- El tema de la altura como sede alterna es un hecho. Enfocándonos en ese plano, pero dentro del grupo Sub-20. ¿Cómo hará usted para que su plantel se adapte y fortalezca en beneficio de la selección peruana?

Como la selección Sub-20 no disputa eliminatorias, puede adaptarse con mayor facilidad. Por lo tanto, esta es una situación que afecta más a la selección absoluta. La Sub-20 no tiene una gran preocupación por jugar en la altura, salvo en algún torneo específico que requiera adaptación. La mayoría de los torneos Sub-20 se juegan a nivel del mar. Tal vez en Colombia, durante el Sudamericano de 2023, tuvimos alguna situación de altitud, pero nada extremo. La adaptación fue muy sencilla. Por lo tanto, para nosotros no cambia nada. Es una cuestión más relacionada con la selección absoluta.

- Usted ha trabajado mayormente como formador y entrenador de categorías menores. Incluso pasó la por la selección absoluta de Brasil integrando la comisión técnica. Con ese camino recorrido, ¿qué cree que es lo más importante para el logro en esa función?

La respuesta es muy simple: gracias a Dios, como profesional, procuré pasar por todas las categorías y obtener todas las licencias durante mi proceso de formación. Tuve una carrera muy exitosa tanto en las divisiones menores como en los equipos profesionales. La última categoría de base que dirigí fue la del Coritiba, en 2022, donde logramos ser campeones. Después de diez años sin títulos en esa categoría, conseguimos el campeonato en mi primer año y posteriormente asumí el equipo principal. Luego trabajé en Grêmio, Fluminense y Corinthians, todos ellos equipos profesionales. Eso me ha dado mucha experiencia. También viví dos ciclos dentro de la selección brasileña, en la Sub-20 y en la absoluta. Tuve la oportunidad de trabajar con algunos de los mejores jugadores del mundo de su generación y gané muchas cosas dentro de la selección. Fui bicampeón sudamericano y llegué a la selección absoluta, que considero el mayor honor que un profesional de mi área puede alcanzar. Defender una selección nacional absoluta, ya sea la de Brasil o la del Perú, tiene el mismo significado. Llegar a ese nivel es la máxima aspiración de cualquier profesional. Para mí, el secreto está en la capacitación y el estudio. Hay que estar preparado para las oportunidades. Por encima de todo, se necesita mucho trabajo: trabajar especialmente en los aspectos que los jugadores deben mejorar y tener la capacidad de identificarlos. También es importante transmitir tranquilidad, porque en las categorías menores existen muchas fluctuaciones. Buscar estabilidad emocional y estabilidad en el rendimiento es fundamental. Creo que el secreto es ese: estudio y trabajo. Siempre he seguido ese principio.

- Muchas gracias por el mano a mano, Thiago. Recuerde que su éxito como formador supondría un futuro alentador para la selección peruana con miras a la Copa del Mundo 2030.

Les agradezco a ustedes por el espacio y por la invitación a participar en esta conversación. Vamos a trabajar de la mejor manera posible, siempre buscando lo mejor para el fútbol peruano, para nuestra afición y para el desarrollo de nuestros jugadores. Queremos prepararlos de la mejor manera para que, a mediano y largo plazo, podamos contar con una generación muy prometedora que responda a las expectativas de nuestra selección y de nuestra hinchada. Esperamos cosechar los resultados que todos deseamos. Muchas gracias a todos. Ha sido un placer participar aquí.