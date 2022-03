DT de Universitario tras empate ante Cienciano: “Hay que trabajar en los errores que cometimos”

Al término del partido ante el cuadro cusqueño, donde el marcador fue 1-1, el estratega Álvaro Gutiérrez brindó una conferencia de prensa y resaltó que se cometieron errores que evitaron el triunfo: “Nos deja una sensación amarga. La realidad dice que necesitábamos los tres puntos. Toda la semana trabajamos para conseguirlos, pero el partido de hoy no fue bueno. No teníamos muchas opciones”.

“Hoy se tomaron malas decisiones. Jugamos corto cuando no debíamos y largo cuando no era necesario. Por arte de magia no se mejora. Hay que trabajar en los errores que cometimos y en nuestras virtudes”, agregó Álvaro Gutiérrez ante los medios de comunicación.

“El equipo quedó tirado atrás en varias oportunidades y perdimos muchas pelotas en salida. Una de las cosas buenas que tiene Cienciano es el pressing que hacen sus jugadores y hoy quedó demostrado. Me voy triste, sé que no hay partidos iguales. A veces hay buenos encuentros, pero hoy nos tocó uno malo”, manifestó el técnico uruguayo.

Por otro lado, el DT de Universitario, Álvaro Gutiérrez se refirió a la llegada de Polo: “Tanto el club y como yo, estamos totalmente en desacuerdo, para que no haya especulaciones, con cualquier tipo de violencia física o mental. Tampoco prejuzgamos sin tener certezas. No nos corresponde hablar de la vida particular”.

“Andy es un jugador de selección, que va aportar calidad, velocidad y competencia para los que jueguen en ese puesto y la competencia siempre mejora el producto. Va ser un gran refuerzo para la ‘U’”, sentenció Álvaro Gutiérrez.

.Los números de Gutiérrez en la presente temporada

La temporada de Universitario pasó de un inicio demoledor a una etapa de dudas, luego de sumar su segundo partido consecutivo sin ganar en Liga 1.. Y es que, de la mano de Álvaro Gutiérrez solo consiguió dos victorias, dos derrotas y un empate. Unos resultados que no son favorables para los intereses del equipo crema.

A eso comentar que el elenco de Universitario de Deportes, fue eliminado de la Copa Libertadores Fase 2. tras caer en ambos duelos ante Barcelona de Ecuador, con un marcador global de 3-0 en contra.

Anoche llegó Andy Polo, el último jalo de Universitario de Deportes

El flamante jale de Universitario de Deportes, Andy Polo llegó a Lima, este sábado por la noche y fue recibido por los periodistas que llegaron al aeropuerto Jorge Chávez, con el fin de recoger sus declaraciones sobre el regreso al equipo de sus amores.

“La verdad que muy contento de regresar a casa. Estoy impresionado y emocionado de poder regresar a casa, así que a prepararnos de la mejor manera”, manifestó Andy Polo, a su llegada a Perú.

El extremo Andy Polo rechazó una oferta de Asia para jugar en Universitario de Deportes. Esto tras ser despedido de Portland Timber por los líos legales con Génessis Alarcón, madre de sus menores hijos, sin embargo, él deja en claro que venir a la Liga 1 no es un retroceso para su carrera.

“Volver a la ‘U’ nunca es un retroceso, es un equipo grande, es mi casa, así que es una buena decisión”, dejó en claro Polo a los periodistas.

