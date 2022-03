Rodrigo Vilca sobre la indicación del DT de la U: “El técnico me pidió que no salga mucho, que me quede atrás”

No inicio con buen pie. El flamante jale Rodrigo Vilca analizó el empate 1-1 ante Cienciano, que marcó su debut con la camiseta de Universitario de Deportes que no logró sumar tres puntos en el Monumental de Ate por la sexta jornada del Torneo Apertura de la Liga 1 Betsson 2022.

“Es un debut amargo, todos quieren una victoria. Necesitábamos ganar para darle lo que se merece el público que nos viene alentar siempre”, señaló Rodrigo Vilca en declaraciones a Gol Perú.

Y es que Rodrigo Vilca ingresó en el minuto 54 del partido en sustitución de Hernán Novick. En un primer momento su cambio daba la sensación que Universitario de Deportes buscaba la posesión del balón y hacer daño a Cienciano, sin embargo eso no sucedió y el marcador terminó igualado 1-1.

Por esa razón, le consultaron a Rodrigo Vilca, volante de Universitario de Deportes, por las indicaciones que le dio el profesor Álvaro Gutiérrez. “El técnico me pidió que no salga mucho, que me quede atrás. Todos saben que mi puesto es de 10, pero no tenía mucho ángulo al arco, que me gusta a mí para enganchar y pegar, pero también es una posición que la puede hacer”, comentó a Gol Perú.

Newcastle ayudó a potenciar su juego

Rodrigo Vilca señaló que su paso por el Newcastle United de Inglaterra lo ayudó para madurar en su carrera de futbolista. “Faltó hacer goles, hemos corrido fuerte pero así son los partidos. En Inglaterra fue bueno, es otro trabajo, vengo muy mentalizado y muy maduro”, culminó el exjugador de Municipal que este sábado cumplió 23 años y debutó con la camiseta de Universitario Deportes, su nuevo equipo para esta temporada.

Ojo, según pudo conocer Infobae, en Newcastle United consideran que ha sido una buena idea prestar a Rodrigo Vilca a Universitario de Deportes, con el fin que tenga continuidad, puesto que aún tienen un contrato de dos años más. Shola Ameobi, exjugador de las ‘Urracas’ estará siguiendo el desempeño del peruano con la camiseta del elenco crema.

Recordemos, que el último partido de Rodrigo Vilca con la camiseta de Newcastle United, fue el 21 de febrero del 2022, en la derrota 1-6 ante Fulham sub-23. Ahí el peruano jugó solo 9 minutos de dicho partido.

Con este resultado, Universitario de Deportes l sumó 10 puntos y se sitúa en la cuarta posición del Torneo Apertura a cinco unidades del líder Alianza Atlético.

Ahora, el elenco de Universitario de Deportes jugará este domingo ante Binacional en el Estadio Guillermo Briceño de Juliaca por la fecha 7 de la Liga 1.

