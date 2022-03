Acertijo visual: encuentra las hojas cuadriculadas y descubre por qué te va mal en el amor

En esta imagen hay hojas cuadriculadas y debes ubicarlas. (Foto: Noticieros Televisa)

Cuidado con el amor. Este año todos queremos saber que sucederá en los próximos meses del 2022. Los acertijo virales tienes niveles, algunos son muy fáciles de realizar, otros algo complicados, pero están los más complicados y que llegan a un nivel profesional y ese es el que te traemos el día de hoy. Uno entretenido para refrescar la mente.

Ahora buscas que hacer contigo ante el fracaso del amor, quieres enamorarte pero no funciona. Buscas la forma en que esa persona te corresponda pero es insuficiente, al punto de que te considera hermano/a, no le mueves el piso y solo te ve con ojos lindos para apoyar, mas no como alguien con quien compartir muchas experiencias. Quizá hay algo que no haces bien o es pura mala suerte.

Lo que importa es poner a prueba el siguiente reto viral para que encuentres la respuesta a ese problema. Ten en cuenta que solo el 2% resolvió la prueba psicológica: debes encontrar las hojas cuadriculadas en la siguiente imagen. Descubre cómo te va en el amor en la siguiente novedad. Líneas abajo tendrás la respuesta del acertijo en caso no hayas encontrado los errores. Buena suerte.

En esta imagen hay hojas cuadriculadas y debes ubicarlas. (Foto: Noticieros Televisa)

¿POR QUÉ TE VA MAL EN EL AMOR?

Así como ves en la imagen, estás desordenado, no encuentras lo que suma o complementa. Es como si buscaras llenar vacíos temporales por un recuerdo del pasado. Lo que debes hacer es organizar las hojas y definir lo que quieres en tu vida, el tipo de relación que estas buscando vivir para ser feliz. Cuesta y mientras ves como tus cercanos triunfan, tú estás triste. Llegará cuando menos lo esperes. Cree.

SOLUCIÓN DEL ACERTIJO VISUAL

En caso no hayas visto el error en la imagen serás parte del 98% que no resolvió el acertijo visual. La solución era sencilla. Una de las hojas estaba en la parte superior del centro de la imagen, la otra al lado derecho inferior de la foto. Así debías resolverlo.

Compártelo con tus amigos o familiares para que pongan a prueba retos virales que hay para ti. Más aún en épocas de pandemia frente a una fuerte crisis.

Aquí están las hojas cuadriculadas. (Foto: Noticieros Televisa)

¿QUÉ ENTENDEMOS POR RETOS VIRALES?

Se tratan de una serie de actividades, que pueden ser de diversos temas, como matemática, adivinanzas, relación de los objetos, entre otros. El propósito es despertar el interés de las personas para encontrar respuestas de una manera lúdica, además de permitir poner en práctica conocimientos básicos que aprendimos en determinado momento de nuestras vidas.

¿QUÉ SON LOS ACERTIJOS LÓGICOS?

Los acertijos lógicos son pasatiempos o juegos que consisten en hallar la solución de un enigma, encontrar el sentido oculto de una frase solo por vía de la intuición y el razonamiento. Eso no en virtud de la posesión de determinados conocimientos.

La diferencia con las adivinanzas consiste en que estas, plantean el enigma en forma de rima y van dirigidas generalmente a públicos infantiles. Mayormente se usan de manera humorística.

Además, un acertijo es un enigma que surge como un juego y requiere el uso de la perspicacia para encontrar una solución adecuada.

Puede haber diferentes estructuras en ellos, algunos de ellos muestran una rima; otros, por otro lado, se enfocan en establecer un problema lógico que requiere la habilidad y el análisis para una resolución satisfactoria.

