Admisión San Marcos 2022: cuándo es el examen, horario, resultados y más

El 4 de septiembre, miles de alumnos dieron el primer examen de admisión presencial a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Foto: ANDINA/Jhonel Rodríguez Robles

Peruanos y extranjeros que residen en nuestro país ya iniciaron la cuenta regresiva para poder rendir el examen de admisión San Marcos 2022. Este proceso público permitirá que un buen número de postulantes logren obtener una de las vacantes para formar parte del alumnado de la UNMSM, que posee 66 carreras profesionales.

El mes de marzo no solo marca el regreso de las clases presenciales en los colegios, sino también los exámenes de admisión a varias casas educativas que se encuentran a nivel nacional. Si tú o un familiar está por rendir el examen de admisión San Marcos, esta información les será de gran utilidad, ya que les compartimos todos los dato que necesitan conocer antes, durante y después de la evaluación.

EXAMEN DE ADMISIÓN SAN MARCOS 2022

Estas son las fechas programadas para que los postulantes puedan rendir su prueba y luchar por una vacante para estudiar en la decana de América.

FECHAS DE EXÁMENES ADMISIÓN 2022-II

- Sábado 12 de marzo del 2022: Ciencias de la Salud.

- Domingo 13 de marzo del 2022: Ciencias Básicas y Ciencias Económicas y de la Gestión.

- Sábado 19 de marzo del 2022: Ingeniería.

- Domingo 20 de marzo del 2022: Humanidades y Ciencias Jurídicas y Sociales. Examen especial para todas las áreas.

¿A QUÉ HORA EMPIEZA EL EXAMEN DE ADMISIÓN?

Todos los postulantes tienen un horario que debes cumplir para el ingreso. Para esta jornada, podrán ingresar de 6:00 a.m. a 8:30 a.m. Quienes lleguen después de esta hora no rendirán el examen de admisión programado.

RECOMENDACIONES PARA LOS POSTULANTES

- En las filas, tanto internas como externas, se debe mantener el distanciamiento social y seguir las indicaciones de los orientadores.

- Lleva contigo solo lo necesario.

- Toma tus precauciones con respecto a la movilidad, ingreso y más.

- Asiste con el cabello recogido.

- No uses aretes, collares o pulseras.

- Acude con doble mascarilla o una KN95.

- Lleva tu frasco de alcohol.

- Para dar el examen debes tener tu lápiz, borrador y tajador.

- No te olvides llevar tu DNI y carnet de postulante.

¿QUÉ NO DEBES LLEVAR AL EXAMEN DE ADMISIÓN?

Hay ciertos objetos que se encuentran prohibidos y si los llevas contigo puedes exponerte a que te retiren de la prueba. Estos elementos son:

- No correas con hebillas de metal.

- No celulares u otros aparatos electrónicos.

- No audífonos.

- No llevar carteras, bolsos, cartucheras o similares.

VERIFICA TU INSCRIPCIÓN AL EXAMEN DE ADMISIÓN

Este es uno de los pasos importantes que debes realizar antes de rendir el examen de San Marcos. El primer paso es ingresar al OCA, Oficina Central de Admisión. Selecciona la opción de “verificar mi inscripción”.

En pantalla verás un pequeño formulario que necesitas completar con tu número de documento (DNI), nombre o código del postulante. Finalmente, hacer clic en el botón “Buscar”. Aparecerá tu ficha, la cual tienes que descargar para llevarla el día de tu examen.

¿DÓNDE VER LOS RESULTADOS DE LA ADMISIÓN SAN MARCOS 2022?

Luego de rendir tu prueba, necesitas ingresar al OCA de San Marcos para conocer la calificación obtenida en el examen y si es que el puntaje te permite obtener una de las vacantes disponibles por carrera.

Para hacerlo, ingresa a la plataforma oficial de la UNMSM dedicada al proceso de admisión o simplemente haciendo clic aquí para dirigirte automáticamente.

