Retorno a clases presenciales 2022: ¿cuáles son los beneficios de esta medida para los escolares?

Estamos a pocos días de iniciar el retorno a clases presenciales este 2022. Los colegios y escuelas particulares ya iniciaron las clases el día de ayer, pero en el caso de las instituciones estatales, la fecha de inicio de clases en la modalidad presencial se tiene prevista para el lunes 28 de marzo. Y ante la proximidad de la fecha es necesario conocer cuáles son los beneficios de esta medida para los niños y en esta nota te lo contaremos.

Debido a la pandemia, miles de escolares peruanos llevaban más de dos años sin pisar un aula, lo cual, según diversos estudios ha tenido un impacto negativo en su aprendizaje y su desarrollo personas y social. Por ejemplo, de acuerdo al Banco Mundial, el porcentaje de estudiantes de diez años que presentan altas dificultades para leer y entender un texto simple, ha aumentado de un 51% a 62.5% en Latinoamérica. Es por ello que, el retorno a clases presenciales, que ya inició en algunos colegios esta semana, sería beneficioso para los alumnos.

Pero ¿Cómo es que beneficiará a los escolares? Javier Arroyo, experto en educación virtual y cofundador de Smartick, nos explica 4 beneficios a tomar en cuenta.

1) Reducción de deserción y desaprendizaje:

Durante el 2021 alrededor de 83,000 estudiantes desertaron del sistema educativo y 301,000 no accedieron a la educación virtual, según la Defensoría del Pueblo. Minedu indica que los factores negativos que más influyen son no tener acceso a internet y/o un equipo tecnológico para sus clases. Otros niños han hecho un pobre año lectivo, porque no se adaptaron a la metodología. Si bien, la pérdida del aprendizaje y la deserción son abrumadoras, el retorno a clases presenciales ayudará a reducir este impacto en el mediano plazo, ya que hay un seguimiento presencial y diario del avance del menor.

2) Desarrollo de habilidades de socialización:

Parte fundamental del proceso de aprendizaje escolar es la socialización, que permite trabajar en los niños y adolescentes valores, actitudes y habilidades, que a su vez sirven para establecer relaciones positivas con su entorno. Algunos de ellos son la empatía, el trabajo en equipo, la autoestima, la resiliencia, y el respeto a la opinión ajena. La presencialidad permitirá el aprendizaje y el desarrollo de la sociabilización que los niños necesitan y que la tecnología no logra cubrir.

3) Profesores más capacitados:

Si bien los docentes peruanos aún están en proceso de aprender a usar todos los recursos digitales, hoy se encuentran más capacitados para el reto, y la modalidad de educación híbrida significará un nuevo peldaño en su continuo crecimiento . “Apoyamos la evolución hacia una enseñanza más personalizada y que las nuevas metodologías sean un apoyo para el profesor”, afirma Arroyo.

4) ¿Y el avance en educación virtual?

Para el especialista, el retorno a las clases presenciales no desestima el aporte de la educación virtual, sino todo lo contrario. “Hoy más que nunca hemos comprendido que es importante desarrollar competencias digitales, aún desde la educación básica. Promover la alfabetización digital es darle las herramientas necesarias a los futuros ciudadanos, quienes asumirán los retos de una sociedad globalizada”, señala.

Perú es uno de los países que ha presentado mayores retrasos en cuanto al retorno a clases, en ese sentido Arroyo, comenta que “esto da la oportunidad de ver las experiencias internacionales y elaborar un mejor plan adaptado al contexto, que permita fortalecer el aprendizaje autónomo, con las nuevas tecnologías como complemento. Esto se aplica no solo para los niños sino también para todos los actores involucrados en la educación, como son los docentes y los padres de familia”.

