WhatsApp Viral: evitó ser víctima de un supuesto estafador mencionando a ‘Armando Mendoza’

Viral en donde un hondureño menciona a Armando Mendoza para 'trolear' a un supuesto estafador.

El estafador resultó ser estafado. Y no hablamos de Simón Leviev junto a sus escándalos tras el documental de Netflix. Esta ocasión es una historia viral difundida en capturas de conversaciones por WhatsApp en donde Ángel (@andrestercero11), una persona de Honduras, compartió el momento en el que un supuesto estafador intentó contactarlo a través del aplicativo de Meta.

“No saben cuanto tiempo he esperado el momento en que me escriban de una de estas estafas”, escribió Ángel en el primer tuit del hilo. También compartió la captura de la conversación con la persona y un mensaje preguntándole si sabía qué familiar del extranjero le está escribiendo.

Es ahí a que al usuario se le ocurre una gran idea: mencionar a Armando Mendoza, y no cualquiera, sino al que alguna vez fue dueño de Ecomoda (conocido en la serie Yo soy Betty, la fea’ que es viral en Netflix ).

El supuesto estafador responde a “Hijo, soy yo, pensé que no te darías cuenta”, para tratar de calmar las aguas. Pero Ángel rápidamente le lanza un comentario sobre un procedimiento médico que lo había dejado mal . “Me alegra tío, ni caminar bien podía la última vez lo vi”, escribió el usuario mientras el supuesto estafador respondía con un cariñoso “hijo”.

Para seguir el juego del engaño, Ángel decidió pedirle a su ‘tío’ stickers debido a que perdió “los datos de Whatsapp”. “Mi tío Armando no me volvió a responder desde que le pedí stickers”. Al final, no le volvieron a escribir de ese número y la historia quedó en expectativa en si ‘Armando Mendoza’ tendrá tiempo de enviar stickers, o de seguro esta preocupado por la finanzas de Ecomoda que por eso no pudo responder después.

La historia se hizo viral en Twitter con más de 3 mil me gusta, y generó conversación con otros usuarios, quienes compartieron sus experiencias con estafadores y cómo les seguían el juego para rematarlos con el conocido ‘troleo’.

SÍ SE TRATABA DE UNA POSIBLE ESTAFA

Ángel Tercero comentó al medio hondureño tunota.com que supo que se trataba de una posible estafa luego que su abuela de 80 años fuera víctima de una, y que incluso, estuvo a punto de hacer un depósito de 5 mil lempiras.

“Recomiendo encarecidamente no compartir información personal de ningún tipo con números de WhatsApp o cuentas en redes sociales desconocidas o anónimas”, dijo el ciudadano hondureño que se ha vuelto viral en Twitter por su experiencia.

