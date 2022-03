Los Olivos: balean a pastor evangélico para robarle más de 19 mil soles que retiró del banco

El distrito de Los Olivos volvió a teñirse de sangre, luego que un pastor evangélico fuera baleado para quitarle una importante suma de dinero que había retirado de una agencia bancaria. Al parecer, este asalto se habría perpetrado porque unos “marcas” siguieron al predicador sin que él lo notara.

Según información de Panamericana TV, el pastor salió de las inmediaciones del banco en horas de la tarde, cuando fue interceptado por dos sujetos a bordo de motos lineales a la altura de la cuadra 10 de Antúnez de Mayolo.

Al ver que era perseguido por estos dos hampones, ingresó a una tienda. Sin embargo, ya era muy tarde porque los sicarios lo tenían en la mira al hombre que llevaba cerca de 20 mil soles. Para quitarle el dinero, le golpearon con la cacha de pistola en la cabeza. Además ,le dispararon en la pierna para inmovilizarlo.

Al quedar mal herido, los delincuentes huyeron de la zona con el dinero que le robaron al pastor. Asimismo, la policía al llegar al lugar tomó los testimonios de las personas que estuvieron presentes durante este asalto a mano armada.

El violento asalto fue registrado por cámaras de seguridad, las imágenes servirán para dar el paradero de los hampones.

Los vecinos de la zona hicieron un llamado a las autoridades municipales y policiales para que combatan la delincuencia, ya que desde algunos meses este sector se ha convertido en “tierra de nadie” por la presencia de ladrones que en muchas ocasiones, manifestaron son extranjeros.

Asimismo, familiares de la víctima solicitaron que pronto den con el paradero de los hampones para que paguen por este acto que pudo costarle la vida al pastor evangélico.

DUEÑO DE BODEGA SE LIBRA DE MORIR LUEGO QUE A SICARIO SE LE TRABARA PISTOLA

¡Fue un milagro! El dueño de una bodega se salvó de morir, luego que unos ladrones intentaran robarle las ganancias del día que recaudó su tienda en el distrito de La Victoria.

El hombre identificado como, Carlos Carrera Millán comentó que, el delincuente apareció en una moto lineal al promediar las 9 de la noche y bajó rápidamente del vehículo con la intención de matarlo. Sin embargo, la pistola de este delincuente se le trabo y por ello no logró dispararle.

Asimismo, indicó que él no se dio cuenta de lo que sucedía, y que el sicario intentó disparar hasta siete veces, pero las balas nunca salieron, incluso luego de sacudirla, no pudo hacer ningún disparo.

“Yo me encontraba atendiendo, y el sujeto ha venido. Ha sido más de 7 u 8 veces, pero no le salía los disparos por más que sacudió. Yo no me di cuenta, solo escuchaba los sonidos del intento de disparar”, comentó en Buenos Días Perú.

Según reportes que la víctima contó, se sospecha de una mujer que tiene otra bodega muy cercana identificada como Cinthia Araceli Nieto Pelayo, quien días antes amenazó a su esposa, con que “pagarían el dolor que le causaron a uno de sus familiares”.

Asimismo, narró ante las cámaras de Panamericana TV que desde hace seis años tienen problemas judiciales. Además, hace 4 años que cuentan con garantías porque la mujer los viene amedrentando hacia su local, disparando al techo de la bodega.

