Zamir Villaverde demandará a César Nakazaki por afirmar que amenazó de muerte a Karelim López

Zamir Villaverde

Zamir Villaverde brindó unas breves palabras a la radio Exitosa donde anunció que interpondrá una demanda contra el abogado César Nakazaki quien aseveró que el empresario amenazó de muerte a su patrocinada Karelim López.

Cabe mencionar que dichas declaraciones las realizó en los exteriores del Parlamento, a la espera de ingresar a la sesión de la Comisión de Fiscalización, donde fue citado para brindar su testimonio al ser acusado por López Arredondo de ser parte de una supuesta mafia vinculada al Gobierno de Pedro Castillo.

“(¿Por qué cree que es nombrado por Karelim López?) Eso será una estrategia del abogado Nakazaki de querer trasladar la responsabilidad de su patrocinada hacia otras personas y, entre otras personas, refiere mi nombre”, declaró.

“Estoy presentando una carta, demanda y denuncia contra el abogado de Karelim López, César Nakazaki, por los dichos que ha referido sobre mi persona”, añadió.

En esa línea, Villaverde rechazó un vínculo con el ex secretario general de la Presidencia, Bruno Pacheco, y menos con el presidente de la república, Pedro Castillo.

“Como lo he referido anteriormente, no conozco al presidente Pedro Castillo, tampoco me he reunido con él, ni tengo un vínculo de amistad (...). No tengo nada que ver con el señor Castillo, ni con su familia, ni con nadie del Gobierno”, agregó.

A pesar de mostrar su disposición, consideró que su citación responde a un ‘tema político’. “Lamentablemente afecta a personas. En este caso, soy un empresario exitoso, he salido adelante, he sabido progresar y me apena mucho que un tema político me venga a alcanzar a mí y querer hacerme un daño”, puntualizó.

¿QUÉ DIJO ZAMIR VILLAVERDE SOBRE SU RELACIÓN CON PEDRO CASTILLO?

Durante sus declaraciones ante la comisión de fiscalización, el empresario Zamir Villaverde aseguró que no tiene ni mantiene ninguna relación con el presidente Pedro Castillo ni con alguien de su Gobierno o de su familia. Además sostuvo que jamás se ha reunido con el jefe de Estado en Palacio de Gobierno o en la casa de Sarratea.

En su exposición también negó conocer a la empresaria Karelim López y mucho menos haber amenazado de muerte.

“No he asistido ni me he reunido con el presidente Pedro Castillo; ni en el pasaje Sarratea ni tampoco en Palacio de Gobierno”, aseguró.

“Yo no he conocido al presidente Pedro Castillo. Yo conocí, en el mes de mayo, al ciudadano al candidato Pedro Castillo y por dos minutos. Es la única relación con el hoy presidente de la República”, agregó.

En cuanto a su relación con Bruno Pacheco, Villaverde manifestó que lo visitó en cuatro oportunidades, pero que solo lo recibió una vez. “Fui tres cuatro oportunidades a la Casa del Maestro, en Wilson (Lima) y allí es que conocí al señor Bruno pacheco”, dijo el empresario.

Al ser interrogado sobre los detalles del día en que conoció a Castillo Terrones durante la campaña electoral, Zamir Villaverde contestó que fue en calidad de cualquier empresario.

“Conocí al candidato Castillo en la Casa del Maestro, fui como cualquier empresario, persona que pensaba que nos iban a estatizar nuestras empresas que nos iban a quitar nuestras casas”.

“Yo no he venido a convencer a nadie, he venido a la comisión a decir mi verdad. Solo veo que este tema es un tema político. No tengo nada que ver con el señor Pedro Castillo ni con su familia ni con nadie del Gobierno”, refirió a la prensa antes de entrar al Congreso.

