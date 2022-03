Magaly Medina rechazó saludo por el Día de la Mujer: “No necesitamos que nos estén felicitando”

Magaly Medina no quiso que la saluden por el Día de la Mujer. (Foto: Captura TV)

Magaly Medina comenzó su programa celebrando el Día Internacional de la Mujer, pero a diferencia de otros personajes de la televisión peruana, señaló que esta fecha no se debe saludar a las mujeres ni felicitarlas sino resaltar la lucha de muchos años por conseguir una igualdad de género.

“Nosotras no necesitamos que nos estén felicitando por el Día de la Mujer. Yo soy una mujer a la que no le gusta que la feliciten por el hecho de ser mujer porque a los hombres no los felicitamos por ser hombre“, dijo en los primeros minutos de la edición de este 08 de marzo.

“Es un día de celebración que celebramos los derechos que hemos conseguido las mujeres a lo largo del tiempo. Mujeres más valientes que nosotros que hace décadas atrás comenzaron a ganar cada vez mayor derecho para nosotras de las que ahora disfrutamos”, agregó.

Asimismo, contó que a las amigas que la saludaron por esta fecha especial solo les agradeció y envió un abrazo, pues continuó resaltando que no es un día para felicitar al género femenino.

“Creo que entre mujeres no nos tenemos que felicitar. No pienso que es un día que hay que felicitar a las mujeres por ser mujer. Es un día en el que tenemos que recordar lo valiosas que somos como lo tenemos que hacer todos los días de la vida”, expresó.

Además, recordó algunas cifras de feminicidio que se han registrado hasta el momento desde que inició el año 2022. “¿Qué tenemos que celebrar? que hasta el mes de enero, 17 mujeres hayan muerto en manos de feminicidas. Tenemos que estar tristes, compungidas e indignadas. 20 intentos de feminicidio en lo que ya va del año en el país“.

Finalmente, se dirigió a todas las madres de familia para indicarles que ayuden a sus hijas a educarse enviándolas al colegio o a la universidad para que tengan sueños, aspiraciones y que no se dejen faltar el respeto por ningún hombre.

“En base a mucha educación es como generaciones que vengan de mujeres serán cada vez menos maltratadas y matadas en manos de feminicidas, mostros, criminales y psicópatas que nos toca tropezarnos con ellos alguna vez en la vida“, concluyó.

Cabe resaltar que el motivo principal del 08 de marzo es buscar conmemorar la lucha de miles de mujeres por alcanzar derechos e igualdad y sucesos trágicos que sufrieron. Además, nos recuerda que todavía queda mucho por hacer en el mundo para disminuir o eliminar la desigualdad entre hombres y mujeres.

Magaly Medina y su contundente mensaje por el Día de la Mujer. VIDEO: ATV / Magaly TV La Firme

MELISSA LOZA ENVIA MENSAJE POR EL DÍA DE LA MUJER

En el marco por el Día Internacional de la Mujer este 08 de marzo, Melissa Loza aprovechó para enviar un mensaje a todas las mujeres a través de las cámaras de En boca de todos.

“Que nadie les diga que no pueden alcanzar sus sueños. Luchen hasta el final por lo que quieren siempre y bien paradas y firmes de la mano del más grande, de Dios. ¡Arriba mujeres!”, dijo recibiendo el aplauso de los demás presentes en el set.

“Cuídense mujeres, cuiden a sus hijos y a sus familias. Que no hayan envidias ni malos sentimientos Que no existan esos rencores, salgan, boten todo eso y entréguenselo a Dios y salgan adelante. Pónganse más fuerte porque lo que no mata, te hace más fuerte. Y si van a voltear, volteen para tomar impulso y salir adelante con todo”, agregó.

Melissa Loza y su contundente mensaje por el Día de la Mujer. VIDEO: América TV/ En boca de todos

SEGUIR LEYENDO