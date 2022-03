Día de la Mujer: Por qué no se debe felicitar a las mujeres en esta fecha

Conoce por qué es mejor evitar las felicitaciones este día. Foto: (EFE)

El 8 de Marzo de cada año se conmemora el Día Internacional de la Mujer. Con el paso de los años se ha vuelto bastante común felicitar a las mujeres por este día, dar regalos, flores, etc. Sin embargo, lo peligroso de hacer esto es que se olvide el motivo verdadero de la conmemoración de este día, que pierda significado y se convierta en una fecha superficial y frívola donde no se valora su significado real.

Lo que este día busca realmente es conmemorar la lucha de miles de mujeres por alcanzar derechos e igualdad y sucesos trágicos que sufrieron. Además, nos recuerda que todavía queda mucho por hacer en el mundo para poder alcanzar la tan deseada igualdad.

DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER: ORÍGEN

Al 8 de marzo se le conoce como el Día Internacional de la Mujer desde 1975, cuando las Naciones Unidas decidieron institucionalizar esta fecha debido a dos hechos. El primero fue que en marzo de 1911 hubo un incendio en una fábrica de Nueva York que causó la muerte de 130 mujeres y en el mismo mes de ese mismo año, en Alemania, Austria, Suiza y Dinamarca, un total de un millón de obreras se movilizaron para exigir el derecho al voto y al trabajo justo.

Estos dos eventos revelaron al mundo la mala situación que vivían las mujeres en cuanto a derechos e igualdad alrededor del mundo.

Si bien esta fecha alude a estos dos momentos históricos que son la raíz de su nacimiento, actualmente también se encarga de visibilizar temas y situaciones dolorosas que todavía sufren las mujeres como la violencia, la desigualdad laboral, el acoso callejero, desigualad de oportunidades y más escenarios que demuestran las brechas que, lamentablemente, continúan existiendo en la sociedad a pesar de todos los años que han pasado.

QUÉ SE DEBE HACER EN ESTE DÍA

Es importante entender que más que un día para ‘celebrar a la mujer’ el 8 de marzo debe considerarse como una fecha clave para reflexionar y pensar de manera colectiva sobre las causas fundamentales de los diferentes tipos de violencia y desigualdad que siguen sufriendo las mujeres todos los días.

Asimismo, en este día es importante reconocer y destacar el trabajo que han realizado tantas mujeres a través del tiempo luchando por los derechos de sus pares, consiguiendo cambios que hoy podemos disfrutar como el derecho al sufragio, derecho a los estudios superiores, derecho a tener una cuenta de banco propia y muchas más cosas que hoy son consideradas como algo normal y cotidiano, pero en algún momento no lo fueron y se lograron conseguir gracias al trabajo y lucha de las mujeres que se atrevieron a alzar su voz, dar el primer paso y abrir el camino para las demás.

Así como ellas lograron cambios en el pasado, estos podrán seguir ocurriendo si no perdemos de vista la perspectiva y los objetivos fundamentales que busca recordarnos esta fecha. Por eso es tan importante no frivolizar esta fecha como si fuera un día más para felicitar de manera vacía y dar regalos cliché. Si no para que el mundo entero pueda cuestionar y reflexionar sobre lo que hay detrás de este día. Si bien esto se puede hacer en cualquier momento del año, el poder y reconocimiento que tiene este día lo hace especial para sacar a relucir estos temas y educarnos constantemente sobre los cambios y mejorar que son necesarios en la sociedad.

