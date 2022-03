Día de la Mujer: 10 mujeres power que son ejemplo de lucha y defensa de sus derechos

Cecilia, María, Rosa, Sandy y otras mujeres luchadoras nos cuentan sus historias y cómo han salido adelante a pesar de las adversidades. Foto: Composición | Difusión

Otro 8 de marzo que vive el Perú en medio de una crisis política y sanitaria, haciendo que temas de violencia contra la mujer y feminicidios pasen a un segundo plano. Decenas de mujeres son violentadas y maltratadas en sus hogares. Si comparamos el año 2021 con lo que va del 2022, podemos ver que en tan solo enero ya hubieron 20 denuncias por tentativa de feminicidio y 17 con características de feminicidio, esto según datos oficiales del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP).

Miles de mujeres luchan día a día para sacar adelante su bienestar personal y el de sus familias, muchas madres solteras, niñas ultrajadas y mujeres con discapacidad buscan que sus derechos se igualen a los del hombre, que se les trate por igual, por ello, esta vez el 5M en representación del 8M salieron a las calles a que sus voces sean escuchadas.

El 8M es un día en el que se conmemora a la mujer, pero también a la trabajadora y durante el confinamiento se ha podido evidenciar que muchas mujeres han tomado el rol de amas de casa, trabajo que según Rocío Maldonado, trabajadora social de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, no tiene el mismo reconocimiento que cuando trabaja probablemente en una empresa.

“No se considera lo que se hace dentro de la casa como trabajo. El trabajo doméstico no remunerado nos sigue encasillando y nos limita al acceso al mercado laboral”, señaló Maldonado.

Por ello, 10 mujeres peruanas de miles que luchan por que sus derechos sean escuchados y cumplidos, piden justicia para ellas o sus familiares afectados, algunas ya la han conseguido, pero siguen luchando para que esas historias no se vuelvan a repetir. Estas son sus historias.

CARMEN ZÚÑIGA

Carmen Zúñiga tuvo una juventud muy violenta por parte del padre de sus cuatro hijos, al inicio en Puno, con quien a los 20 años comenzó una relación con él, nunca se había percatado de sus celos obsesivos hasta que un día ella había ido a cenar con sus amigas de la universidad y él la sacó a golpes de ese lugar. El sujeto era policía, le prohibía ver a sus amistades y relacionarse con otras personas que no fueron él. Luego, lo trasladaron a Azángaro, Lima, a trabajar, por ende ambos se escaparon sin saber que él iba a secuestrar a Carmen, sin dejarla salir a ningún lado y abusando sexualmente de ella cuando él quería, en ese momento ella ya contaba con dos hijos, uno de tres años y el otro por nacer.

Al único lugar donde podía salir a comer era al comedor de los policías, hasta que uno de los que asistían al comedor la convenció de escaparse, él le pagó el bus a ella y a sus hijos, cuando él se fue a trabajar, se escapó. Una vez en el bus, no sabe cómo su agresor la encontró y la sacó a golpes del carro, ahí fue cuando la situación empeoró, ya que la encerró con llave en un cuarto. Fueron 15 años que estuvo con él, soportando todo lo que le hacía. Cuando lo denunciaba en la Policía, esta le echaba la culpa a ella, minimizando las marcas y la sangre que corría por su cara. Finalmente escapó porque una vecina suya le comentó que el hombre le sacaba la vuelta, cuando se enfrentó a él por última vez, él la intentó pegar, pero ella le lanzó una plancha en la cara y escapó con sus cuatro hijos, invadieron un terreno en el pesquero y desde que Sedapal les dio 2000 soles debido a la inundación que se dio, no han dejado de luchar, ya que ahora la señora Carmen se encarga de ayudar a las mujeres violentadas realizando ollas comunes en lo más profundo de Villa María del Triunfo.

Foto: Difusión

CECILIA HUAMAN

Una madre soltera que busca justicia para su hija llamada Maria Fernanda Guillen Huaman quien fue asesinada en su cuarto en Chalhuanca, Apurímac en el año 2018. Ella mantuvo una relación a sus 19 años y convivía con él en un cuarto, siempre discutían, meses después se separaron a causa de una fuerte discusión, al cuarto llegó un hombre que era amigo de su novio y ya comenzó a tener una actitud extraña. Un día, Maria Fernanda llegó apara cambiarse, ya que iba a salir a una fiesta y desde ese momento no se supo más de ella.

Un año después de tanto luchar porque se haga justicia para su hija, se dio cuenta de que no tenía carpeta fiscal su caso. No se ha investigado como debe ser, se han borrado evidencias, no se hicieron pericias ni exámenes. Actualmente, Cecilia sigue buscando respuestas acerca de la muerte de su hija y su expareja ha hecho creer a todos que ella misma se suicidó. Son casi cuatro años de la señora busca justicia para su hija, porque han archivado el caso, pero este hombre continúa libre en las calles sin dar respuesta ante la muerte de Maria Fernanda.

Foto: Difusión

ROSA JUÁREZ

Rosa es una señora que padece una discapacidad visual desde que nació, nos comenta que ha luchado por conseguir un trabajo desde que salió de la universidad utilizando el braille. Ella es madre de dos adolescentes que no padecen esa discapacidad, pero ha sufrido varias veces de actos de discriminación tanto por ser mujer, como por tener esta discapacidad visual. En un momento, ella se reunió con el director de la UNMSM porque quería postular y a la vez comunicarle que padecía ceguera, pero este le dijo que iba a ir a la universidad a distraer a los alumnos y que “le baja el prestigio”.

Luego de varios años buscando trabajo, siendo rechazada y sin ni siqueira probar sus capacidades, consiguió uno en la Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria (DIGESA) del Ministerio de Salud (Minsa), donde actualmente sigue trabajando en el rubro de atención al ciudadano. Rosa comentó a Infobae que los primeros años en los que estuvo en el Minsa sufrió de discriminación y acoso sexual, la tocaban y se aprovechaban de ella por su discapacidad, una vez fue al baño y se dio cuenta de que desde abajo le estaban tomando una foto. Actualmente asiste a las marchas feministas para que sus derechos como persona discapacitada y como mujer sean escuchados.

Foto: Difusión

NANCY TARAZONA

Nancy es una señora de 31 años que es lideresa de Carabayllo, realiza diferentes movimientos en el distrito y está muy cerca a las políticas locales de violencia, además es una mujer bisexual. Cuando a una persona le gusta alguien de su mismo género, la cosa se complica; ella asegura que afecta mucho en su salud mental, se realizan agresiones en la vía pública hacia ella, sumándole el miedo de que le puedan quitar a sus hijos o hijas, ya que somos un país en el que todavía está muy presente el conservadurismo. Comentó que poco a poco las mujeres bisexuales van resistiendo en colectividad, pero si es un tema que se siente directamente. Una amiga cercana a Nancy vivió la afectación de las terapias de conversión que inducen directamente al suicidio además de la alianza con los fundamentalismos e iglesia.

Lectura del pronunciamiento de la Asamblea #8M por el Día de la Mujer Trabajadora 2022. Foto: Rosa Villafuerte.

MARÍA CASALINO

Con una ahora adulta de 18 años y un hijo de 26 autista que falleció debido a pocas atenciones contra la COVID-19, María Casalino es una madre soltera de 40 años que ha venido luchando contra sus problemas desde hace varios años. En el 2018 su hijo mayor, llamado Jean Pierre se quedó solo en casa y de un momento a otro su pequeña casa ubicada en Puente Piedra ya se encontraba totalmente incinerada, incluso el joven tenía heridas de quemaduras en su cuerpo. Días después, una institución pública del Estado se acerca a ellos y les ofrecen un terreno, ella gustosa acepta y una vez que se tomaron la foto correspondiente procedieron a cobrarle el terreno. María no contaba con nada de dinero así que tuvieron que dejarlo y seguir en la búsqueda de un hogar. Coincidió en que una amiga suya que vivía en Carabayllo, se iba a vivir a Cusco para trabajar en su chacra con su esposo así que ese se convirtió en su nuevo hogar.

María se dedica a la venta ambulante, pero para cuidar a sus hijos decidió emprender con la venta de menúes en su casa. Su hija iba al colegio, pero iba sola, ya que ella tenía que quedarse cuidando a Jean Pierre. En un momento la menor salía del colegio con sus amigas y un señor se les acercó en una moto, como jugando Maricielo se sube y esta emprende su camino. Fueron en total tres semanas que no se sabía nada de ella, hasta que la encontraron siendo abusada en una red de prostitución de tráfico infantil en Puente Piedra, después de años de terapia intensiva, Maricielo pudo volver a hablar. Actualmente María sigue viviendo en Carabayllo haciendo sus menúes, pero espera cada día que no le pase lo mismo a ninguna otra persona, sin ayuda de nadie, saca a su hija adelante para que pueda seguir superando el tan fuerte trauma que tuvo hace varios años y para que ambas superen la pérdida de su hermano e hijo mayor.





Foto: Difusión

MARÍA FERNÁNDEZ

María es una madre soltera de 30 años que conoció a su expareja en el Centro de Emergencia Mujer (CEM), ya que él era trabajador de ahí y ella había pedido algún tipo de atención en ese momento. Lo que no se imaginó es que el señor que metió a su casa el año pasado podría ultrajar a su menor hija de 10 años de edad. Cuando María salía a trabajar abusaba de su hija y un día lo encontró en pleno acto, así fue como finalmente se dio cuenta. Cabe destacar que no fue la única niña que ultrajó, la señora se comunicó con la otra madre y ambas coincidieron en historias. A penas sucedió el acto de violación, se acercaron a un hospital en el Centro de Lima, pero no le dieron ningún kit de emergencia, no había obstetra ni psicólogos ni pediatras, el kit recién lo recibió al día siguiente del suceso de violación sexual. La niña quedó traumada por el suceso y María sigue luchando para que más niñas no sean violadas ni abusadas, se encuentra conversando y hablando con su hija para enseñarle lo que está bien y lo que está mal. El hombre finalmente está sentenciado con cadena perpetua.

Foto: Difusión

SANDY EVANGELISTA

Con tan solo ocho años de edad, tuvo que presenciar la muerte de su hermana mayor de 25 años que fue asesinada por su pareja. La hermana de Sandy fue asesinada en el año 2006 y el hombre fue identificado como Nicolás Vásquez Velarde con quien mantenía una relación de 10 años. Según los familiares, él la habría asesinado, debido a que tenía planeado viajar a Chile por trabajo, él se enteró y la mató. Luego de cometer este crimen el feminicida escapó y la justicia nunca hizo nada; fueron tres veces las que denunció a su agresor, pero nunca fue auxiliada. La primera vez fue porque le lanzó piedras, la segunda por un asfixio que la dejó casi inconsciente y la última por hacerla cavar un hueco para decir que ella se había enterrado viva. Las denuncias solo se pueden hacer tres veces, por eso cada año después de su muerte, su madre tenía que renovar la orden de captura cada tres años.

Sandy asegura que su hermana se daba cuenta de que era víctima de violencia, pero él usaba el chantaje y la amenazaba constantemente para que no se vaya. Finalmente, en el 2016 lo capturan debido a que el Ministerio del Interior comenzó su programa de recompensas, en ese momento estaba sentenciado por homicidio simple (15 años de prisión), luego se la cambian a parricida (35 años), pero luego se la bajan a 28 años porque se comprueba que no fue un acto de celos. Actualmente, lleva cumpliendo cinco años de prisión, pero Sandy lucha día a día, mediante su colectivo Familias Unidas por Justicia para que esta situación no se vuelva a repetir con ninguna otra persona.

Foto: Difusión

NIDIA ALEGRÍA

Una abogada que lucha por una educación más equitativa e igualitaria que permita revisar los roles y el desarrollo de la persona tomando en cuenta la igualdad porque lo que se necesita es el respeto mutuo entre varón y mujer para sobre esa base construir una sociedad más justa.

Los derechos de la mujer son inherentes a ella, no le debe a nadie, por eso en el marco del Día Internacional de la Mujer que exige respeto y trato igualitario. Es una abogada que exige que la mujer pueda elegir su participación en una organización, en la política o en otras actividades, pero sin que tenga que tener una carga laboral o, tenga que sufrir hostilizaciones.

Foto: Difusión

BLANCA QUISPE

Blanca Quispe Canaza es una exalumna de Ciencias de la Comunicación, de quien su historia ha recorrido todo el país, ya que se ha convertido en la primera puneña en sustentar su tesis de pregrado en lengua aimara en la Universidad Nacional del Altiplano de Puno (UNAP), en diálogo con la Agencia Andina. La tesis se titula “Contribución de la Lengua Originaria Aimara a través de los medios radiales de Puno”; su configuración contextualiza los contenidos de mensaje de los programas radiales producidos en lengua aimara y su percepción en las poblaciones aimaras de Puno.

La investigación está basada en entrevistas a locutores aimaras sobre los contenidos de mensaje en la producción de programas radiales, además de las entrevistas a la población aimara del distrito de Conima, en la provincia de Moho. Ella busca que se mantengan las lenguas originarias de cada región y se apliquen en las distintas universidades.

Foto: Andina

VERÓNICA MELZI

Una joven empresaria conversó con el diario Perú 21 y resaltó que su principal objetivo es impulsar el potencial de las mujeres peruanas a través del emprendimiento. Después de estar buscando su vocación por muchos años, a Verónica Melzi nada le satisfacía. Felizmente sus padres nunca se impacientaron y, al contrario, le dieron el tiempo suficiente para replantear su destino. Fue allí cuando se dio cuenta que tenía su pasión al frente suyo: durante sus años en el colegio siempre estuvo ligada a la labor social, disfrutaba mucho sirviendo y era muy buena comunicando cosas. Allí Verónica ha encontrado su lugar en el mundo, su espacio para seguir sirviendo a través de la responsabilidad social corporativa. Ha podido construir el sueño de cientos de mujeres junto con los suyos.

Foto: Linkedln | Verónika Melzi

¿QUE SE NECESITA PARA QUE LOS DERECHOS DE LAS MUJERES SE RESPETEN?

Si bien se han avanzado en temas feministas en los últimos años, la pandemia del COVID-19 detuvo todo este avance. En el caso del trabajo, Maldonado comentó que para que las mujeres se empoderen deben sentir seguridad para poder salir a trabajar.

“El Estado debería ofrecer a las trabajadoras opciones para dejar a sus hijos en las guarderías, se necesita que les den facilidad para conciliar la vida doméstica y el trabajo. Que se sientan seguras de salir y que el padre o familiar no violente o ultraje a sus hijos en su propia casa”, añadió.

Las marchas a favor del feminismo y de los derechos igualitarios de la mujer se realizan todos los años, pero estas, según las estadísticas no hacen que esta violencia se disminuya, la experta considera que los hombres creen que “ya se han cumplido todos los derechos de la mujer”.

“Ellos creen que ya se hizo todo lo que queríamos, ya estamos dentro del Congreso, ya votamos, ya tenemos independencia en el trabajo, ya tenemos altos cargos laborales, creen que es suficiente y exagerada la lucha que emprendemos. Quieren quitarle valor y sentido a la lucha feminista”, comentó.

“Querer sensibilizar a un machista es difícil, no tiene la capacidad de cuestionarse el día a día, las mujeres sí, eso es lo que nos ha dado”, añadió.

Para salir de un círculo violento, considera que es necesario tener una amiga, una hermana o cualquier mujer cercana que se pueda dar cuenta si es que algo anda mal, para poder alertarla y sacarla de ese círculo vicioso.

“Los colectivos de mujeres hacen que tengan espacios de salida y de conversación, una amiga, compañera hermana que se de cuenta de la situación de manera externa. No permitir las frases como ‘si no me cela no me quiere’, esto entra dentro del discurso del amor romántico, el cual es ficción e irreal. Debemos trabajar en relacionarnos en igualdad”, dijo.





SEGUIR LEYENDO