Diosdado Gaitán Castro cuenta detalles de su estado de salud tras sufrir aparatoso accidente durante concierto en Puno | ENTREVISTA

Diosdado Gaitán Castro preocupó a sus numerosos seguidores tras sufrir un aparatoso accidente. El cantante de 52 años cayó al vacío al desplomarse su escenario en pleno concierto. Los hechos ocurrieron este domingo 6 de marzo en la ciudad de Juliaca, región Puno.

El artista realizaba una presentación cerca de las 8 p.m. con motivo de las fiestas de Cacharpari. Todo marchaba bien, Diosdado y el público disfrutaban con el tema Hay mi cholita, sin embargo, de pronto uno de los tablones se levantó y Diosdado cayó al vacío.

Según contó a Infobae el propio Diosdado Gaitán Castro, tras la caída el intérprete se levantó y regresó al escenario indicando que estaba bien. Luego se fue a su hotel y no pasó por ninguna revisión médica. Sin embargo, relata que hoy lunes 7 de marzo se levantó adolorido.

“La verdad que me sorprendió, sentí de la nada como que me tragara la tierra. No lo podía creer, yo ya estaba cayendo. En el momento no sentí nada, ningún dolor, pero ahora tengo dolores en el tobillo, en la muñeca y un poco la cadera. Estoy tratando de recuperarme” , indicó el cantante, quien en medio de la adrenalina señaló a todos que estaba bien, es por ello que no lo llevaron a ningún hospital.

“En la adrenalina dije que no sentí nada. ‘Tranquilos, no hay problema’, dije. Yo siempre soy así, guerrero, sin poses, me sentía bien en ese momento y se los dije. Subí de nuevo al escenario y terminé de hacer mi presentación, pero hoy ya me sentí golpeado. Mi vuelo sale hoy (7 de marzo), estaré llegando a las 5 p.m, de todas maneras me haré unas plaquitas porque el tobillo me está doliendo”, detalló el artista, quien aún se encuentra en Juliaca recuperándose.

Consultado por si ha decidido tomar alguna medida contra los organizadores, por la negligencia ocurrida, el cantante señaló: “Sí es una negligencia, pero no he pensado en nada de eso. Te aseguro que no, pero sí debe haber un precedente porque deben hacer las cosas bien. Era un escenario muy débil y todavía subieron muchas personas, no había seguridad. Había una niñita que bailaba bonito (en el escenario), que en un principio no vi mal que estuviera ahí, pero era de noche, pensándolo bien, qué hace una menor ahí”.

PRIMERA VEZ QUE SUFRE UN ACCIDENTE EN EL ESCENARIO

El cantante que cuenta con casi 35 años de trayectoria resaltó también que nunca le había pasado una situación similar, ni algo que se le acerque. “Es la primera vez porque yo normalmente soy bien cuidadoso. Siempre he creído que las cosas suceden porque uno no toma ninguna previsión, siempre me jactaba de que no me sucedían estas cosas porque era cuidadoso, viendo que las cosas se hagan como debe ser, siguiendo una línea o un protocolo respecto a ello, pero ayer (6 de marzo), no me tomé ese tiempo de revisar. Yo ya estaba llegando un poco retrasado desde Cajamarca y solo pensaba en subir al escenario, es lo que hice y pasó eso (el accidente)”, explicó.

“Ahora tengo que hacerme chequear, ya no soy tan chiquillo como para aguantar estas caídas. Ahora estoy reposando para llegar bien a Lima e ir al médico, pero siempre se aprende. Es una lección para mi y para mis compañeros músicos. Dina Páucar me escribió para contarme que hace poco también le sucedió lo mismo en Trujillo. No debe pasar este tipo de situaciones”, concluyó el artista.

