Congresistas reaccionan a la aprobación del voto de confianza a gabinete Torres

Entre los 127 congresistas presentes en el Pleno, 64 de ellos votaron a favor de darle la confianza al gabinete liderado por Aníbal Torres, el cuarto que presenta el gobierno de Pedro Castillo. Se trató de una aprobación ajustada ya que lograron el número de votos mínimo para poder continuar con sus labores. Entre el resto de los parlamentarios la votación se dividió en 58 en contra y dos abstenciones. Estos dos últimos fueron criticados por el congresista Jorge Montoya de Renovación Popular.

“Es la gente que está tibia y no sabe cómo definir las cosas”, fue la frase que utilizó Montoya para calificar a quienes no optaron por votar a favor o en contra del futuro del gabinete. Por su parte, el congresista cree que para este tipo de votaciones no debería existir la opción de abstención dada la importancia de la decisión. “Debe haber rojo y verde nada más”, acotó.

“Ha sido ajustado, el gabinete ha convencido a muchos congresistas. Para mí no debió tener la confianza, volvemos a lo mismo de los gabinetes anteriores”, dijo sobre el resultado para luego señalar que seguirán con su labor de “fiscalización y control político sobre el gobierno igual que los gabinetes anteriores. El día viernes será la interpelación y la censura del ministro de Salud y la siguiente semana de la del ministro de Justicia”, agregó.

Jorge Montoya, congresista de Renovación Popular. | Foto: Agencia Andina

Por su parte, la congresista Ruth Luque de la bancada de Juntos por el Perú señaló que la decisión de votar a favor en bloque fue una decisión que se tomó entre todos los miembros de la bancada. “Hemos conversado luego de escuchar la presentación del gabinete. Es una decisión colectiva que hemos dado. Es una votación en realidad que no es un cheque en blanco, hemos sido absolutamente claros sobre algún conjunto de críticas y observaciones que tenemos y creo que la votación de hoy tiene que ser evaluada por el gobierno”.

Cabe recordar que el ministro de Comercio Exterior y Turismo, Roberto Sánchez, también es integrante de la mencionada bancada. “Ha sido una votación bastante ajustada, por eso creo que tiene aquí el gobierno mucha responsabilidad sobre las acciones y decisiones que va a tomar. Nosotros seguiremos actuando como bancada con nuestra labor fiscalizadora, seguiremos haciendo las críticas que correspondan y esperamos que de parte del gobierno también hay acciones más efectivas para garantizar el plan que reiterado. Creo que eso significa evidenciarlo en acciones muy concretas en beneficio de la población”, agregó.

REACCIÓN DEL OFICIALISMO

Desde la bancada de Perú Libre, Waldemar Cerrón consideró que haber logrado la confianza se debió a la “madurez política” de los integrantes de diversas bancadas. “Realmente es digno de mencionar la admiración que sentimos por los colegas congresistas. Han hecho llegar sus críticas, han hecho ver su posición, pero han puesto por encima de todo a nuestro país, a la democracia y a la gobernabilidad”, señaló.

Cerrón no consideró que esta haya sido una victoria para el gobierno de Pedro Castillo y al igual que la congresista Luque señaló que no se trata de un cheque en blanco al gobierno. “Hay varios congresistas que han dicho que vamos a seguir con el control político, la fiscalización respectiva para que nuestro país pueda tener tranquilidad y armonía”, recalcó.

María del Carmen Alva y Waldemar Cerrón se abrazan. | Imagen: Congreso de la República

En otro momento, recordó el abrazo que se dio con la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, para recordar que es momento de trabajar en unidad con el resto de legisladores. “Pensemos en nuestro país, aquí estamos los congresistas con ustedes con mucho cariño, respeto y también una autocrítica que debemos trabajar. Legislar a favor de este país que tanto espera de nosotros”, fueron las últimas palabras que dio tras la aprobación del voto de confianza.

SEGUIR LEYENDO