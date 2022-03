Congresista de Perú Libre le manda un beso a la presidenta del Congreso y ella reacciona así

| Imagen: Canal del Congreso

El debate en el Congreso de la República para otorgar la cuestión de confianza al gabinete Ministerial presidido por Aníbal Torres lleva varias horas durante las cuales se intercambiado férreas críticas y defensas a la gestión del presidente Pedro Castillo. Sin embargo, en este intercambio tenso de ideas también hubo tiempo para la distensión, cuando el congresista Segundo Toribio Montalvo Cubas, de Perú Libre, le envió un beso a la titular del Legislativo, María del Carmen Alva Prieto.

La jornada en el Congreso de este martes 8 de marzo inició temprano con Pleno dedicado a la mujer por su día y en el que se aprobaron algunas leyes en su favor como ley que declara el 19 de Noviembre como el Día de la Lucha Contra la Violencia Sexual Infantil. A partir de las 4 de la tarde, el gabinete de Aníbal Torres ingresó al hemiciclo y el premier inició la exposición de la política del gobierno la cual duró, aproximadamente, dos horas. Poco después se inició el debate que duró hasta más de las 11 p.m.

UN BESO PARA MARÍA DEL CARMEN

Durante la participación del congresista Segundo Montalvo, del partido de Gobierno, este aprovechó para saludar a las mujeres en su día y de paso saludó a María del Carme Alva enviándole un beso.

“Igual, señora presidente, es usted una líder, y en el día de hoy también está siguiendo los pasos de la transparencia. Es por ello, presidenta, quiero darle un beso a la distancia. Un beso, presidenta. Mucha Gracias”, dijo el parlamentario ante el asombro de sus compañeros que luego aplaudieron el gesto.

Tras el momento de risas y comentarios, la presidenta respondió el saludo sin poder evitar la risa: “Gracias, congresista, por el beso por el Día de la Mujer, le agradezco mucho”. Aquí el incidente:

Congresista de Perú Libre le manda un beso a la presidenta del Congreso. VIDEO: TV Perú

MOMENTOS TENSOS DEL DEBATE

Las intervenciones de los legisladores provocaron tensos momentos.

Vivian Olivos, de Fuerza Popular, llama “homicida” al ministro Óscar Zea

La congresista de Fuerza Popular, Vivian Olivos, llamó la atención en su intervención en el hemiciclo cuando le dijo al premier Aníbal Torres que no le “ponga esa cara” mientras criticaba la segunda reforma agraria impulsada por el gobierno de Pedro Castillo.

“Hablan de una segunda reforma agraria el señor Aníbal. ¡Qué bonito! Comprendo que usted no conozca todas las carteras, pero un solo microreservorio es como decir voy a poner una posta médica en una provincia, ¡me va a quedar chico! Lo que necesitamos, así es, ¡no me ponga esa cara! Lo que necesitamos son grandes represas, grandes reservorios. Este es el sentir del pueblo peruano, del agricultor”, comentó Olivos.

Luego, se dirigió, y señaló con el dedo, al ministro de Agricultura, Óscar Zea. “Según los medios de comunicación, tiene denuncias por homicidio y por peculado”, dijo la parlamentaria naranja.

Nano Guerra García, de Fuerza Popular, dijo no ser un “muchachito tonto”

“Lo que hemos escuchado del otro lado es: ‘Ahí está. Esa es la naturaleza de la oposición, su naturaleza es ser golpista’. Eso es lo que nos han dicho, eso es en lo que insisten en las calles. Ese es el doble discurso que todo el tiempo nos dan”, manifestó Nano Guerra.

“Y eso es lo que se mantiene en un gabinete donde hay una ministra que ha acusado acá a congresistas de sedición, de delito. ¿Y vienen a pedirnos a nosotros que le demos nuestro voto al gabinete que nos acusa de delincuentes? No, señor primer ministro, no somos muchachitos tontos, no lo somos”, agregó.

SEGUIR LEYENDO