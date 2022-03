Los momentos más tensos del debate por el voto de confianza: “¡Usted tiene denuncias por homicida!”

Vivian Olivos, de Fuerza Popular, señalando al ministro de Agricultura, Óscar Zea, en medio del debate por el voto de confianza. Foto: Captura.

Tras el discurso del premier Aníbal Torres en el Congreso de la República en busca de lograr el voto de confianza, les tocó el turno a los parlamentarios de distintas bancadas debatir si se le otorga o no la investidura.

Las intervenciones de los legisladores provocaron tensos momentos. Acá te presentamos los más resaltantes:

Vivian Olivos, de Fuerza Popular, llama “homicida” al ministro Óscar Zea

La congresista de Fuerza Popular, Vivian Olivos, llamó la atención en su intervención en el hemiciclo cuando le dijo al premier Aníbal Torres que no le “ponga esa cara” mientras criticaba la segunda reforma agraria impulsada por el gobierno de Pedro Castillo.

“Hablan de una segunda reforma agraria el señor Aníbal. ¡Qué bonito! Comprendo que usted no conozca todas las carteras, pero un solo microreservorio es como decir voy a poner una posta médica en una provincia, ¡me va a quedar chico! Lo que necesitamos, así es, ¡no me ponga esa cara! Lo que necesitamos son grandes represas, grandes reservorios. Este es el sentir del pueblo peruano, del agricultor”, comentó Olivos.

Luego, se dirigió, y señaló con el dedo, al ministro de Agricultura, Óscar Zea. “Según los medios de comunicación, tiene denuncias por homicidio y por peculado”, dijo la parlamentaria naranja.

Patricia Chirinos, de Avanza País, manifestó al gabinete Torres que “le esperan años de cárcel”

En su intervención, Patricia Chirinos arremetió contra el presidente Pedro Castillo y el gabinete Torres: “Pedro Castillo solo se ha dedicado a nombrar a los cómplices de su palacio de Sarratea, a vinculados con el terrorismo y a muchos incapaces caracterizados solo por su pequeñez intelectual, la misma que hoy muestra el señor Aníbal Torres viniendo a pedirle a este Parlamento un voto de confianza un 8 de marzo con ocho ministros cuestionados”.

“Este gabinete se engendró con el rechazo mayoritario de más del 70% de peruanos, que solo esperan que este gobierno de Torres y Castillo deje Palacio de Gobierno y pase a Palacio de Justicia, dónde seguro les espera años de cárcel por los delitos que vienen cometiendo contra el país ¿El Congreso va dar la confianza a un gabinete limitado, inútil e incapaz o se pondrán de lado de la patria y decirle no?”, concluyó.

Nano Guerra García, de Fuerza Popular, dijo no ser un “muchachito tonto”

“Lo que hemos escuchado del otro lado es: ‘Ahí está. Esa es la naturaleza de la oposición, su naturaleza es ser golpista’. Eso es lo que nos han dicho, eso es en lo que insisten en las calles. Ese es el doble discurso que todo el tiempo nos dan”, manifestó Nano Guerra.

“Y eso es lo que se mantiene en un gabinete donde hay una ministra que ha acusado acá a congresistas de sedición, de delito. ¿Y vienen a pedirnos a nosotros que le demos nuestro voto al gabinete que nos acusa de delincuentes? No, señor primer ministro, no somos muchachitos tontos, no lo somos”, agregó.

Adriana Tudela, de Avanza País, pidió “no entregarle el país a una mafia”

La congresista Adriana Tudela criticó que la mayoría de los parlamentarios termine “dándole la confianza al gabinete de turno, por más inaceptable que este sea”.

“Es lamentable que algunos se escuden en el discurso cínico y falso de la gobernabilidad. Que se ha convertido en el pretexto para entregarle al país a una mafia que ve al Estado como un botín, cuando en realidad no existe tal cosa como el dinero público, este solo existe producto del esfuerzo y sacrificio que han hecho millones peruanos. Justo eso es lo que se están repartiendo descaradamente como una torta”, continuó.

“Estamos acá para representar y defender a los peruanos, no para hacer transacciones con el Ejecutivo. Mientras tanto, otros se escudan en el discurso de las balas de plata para evitar tomar las decisiones que necesita este país. Ya es momento de reaccionar, si no usamos esas balas de plata y nos convertimos en un verdadero contrapeso a este desgobierno, nos vamos a terminar suicidando con ellas”, aseveró.

Guillermo Bermejo, de Perú Democrático: “Piden idoneidad aquellos que pusieron a Vladimiro Montesinos como asesor en las sombras”

“Esto ya es repetitivo. La lógica de ese sector que no aceptó el resultado electoral se repite constantemente en este hemiciclo. Es el llamado a dar el voto de confianza a regañadientes, para luego ir ministro por ministro hasta generar una nueva crisis ministerial, para luego tener el argumento de decir que se han cambiado no sé cuentos gabinetes”, precisó Bermejo.

“Piden idoneidad aquellos que representan un pasado nefasto en nuestro país. Aquellos que tuvieron la capacidad de poner a gente como Vladimiro Montesinos como asesor en las sombras. Que no tenía ni un cargo oficial, pero que despachaba desde Palacio y desde la salita del SIN”, argumentó.

