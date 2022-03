Alison Reyes, jugadora de Alianza Lima: “Este año queremos sostener el bicampeonato”

El populoso distrito de Villa El Salvador, barrio pujante de gente luchadora, que ante la adversidad no se rinde, fue testigo de las primeras maniobras con el balón de Alison Reyes, quien inició de volante y hoy la rompe en la zaga de Alianza Lima, con su liderazgo no solo dentro de la cancha, sino afuera de ella.

El año pasado, Alison Reyes gritó campeón con Alianza Lima tras ganar la Liga Femenina de Fútbol, que le permitió disputar una Copa Libertadores. Ahora, este 2022 junto a sus compañeras buscará ir por el bicampeonato y con un nuevo formato de campeonato de la Liga Femenina, que será Descentralizado, viene trabajando duro para volver a darle una alegría a su gente.

Alison Reyes, jugadora de Alianza Lima hace una pausa a sus actividades y charla con Infobae este martes 8 de marzo, en el marco del Día de la Mujer y tras conocer el fixture de la Liga Femenina 2022.

¿Cuéntanos cómo valoras marcar un precedente donde el fútbol femenino viene siendo visto a nivel nacional?

Primero contenta por lo que hoy en día estamos viviendo en lo que es el fútbol femenino. Luego, es importante lo que viene haciendo los clubes junto a la Federación en conjunto para marcar un antes y un después. Hoy en día se está hablando mucho sobre los contratos profesionales, que es lo que está haciendo el club Alianza Lima, y esperemos iniciativas que está teniendo Alianza Lima, lo pueda seguir otros clubes y que ya pronto no solamente se hable de una simple liga, sino de una liga profesional.

¿Sienten que han roto paradigmas?

De hecho que si en todo aspecto. Hoy en día, el fútbol femenino ha ganado mucho terreno en esta sociedad y lo que se ha venido avanzando hasta el momento, es muy valioso para nosotras como mujeres y futbolistas.

¿Qué significa para ti jugar al fútbol?

Para mí significa mucho, puedo simplificarlo en una sola palabra, que es mi vida. Amo jugar al fútbol, disfruto el fútbol que me está dando muchas cosas hoy en día en el tema profesional como en el personal. Así que todo se lo debo al fútbol.

Jugar una Copa Libertadores Femenina, ¿qué tal esa experiencia?

Ha sido única, el año pasado, en la manera como se preparó Alianza Lima para enfrentar ese tipo de torneo internacional, me quedó satisfecha, sin embargo, obviamente las expectativas van creciendo. Este año queremos sostener el bicampeonato nacional y obtener el cupo para ir a la Copa Libertadores, y no solamente pasar a cuartos, sino llegar a instancias finales y porque no campeonar.

¿Qué le dirías al hincha de Alianza Lima que anhelan con verlas nuevamente en una Copa Libertadores?

Al hincha blanquiazul, primero agradecimiento por todo el apoyo que nos viene brindando desde que empezó el equipo de fútbol femenino en el 2019 y hasta el día de hoy están con nosotras, en las buenas y malas, siempre están ahí Así que agradecidos con ellos y también invitarlos para que sigan apoyándonos en este duro camino que será el 2022, en el cual nosotras queremos obtener el bicampeonato y darle esa alegría al hincha, al club, a nosotros mismas, a nuestras familia, así que vamos a seguir nosotras trabajando para poder lograr el objetivo.

¿Cómo has percibido el interés de las niñas por jugar al fútbol?

La expectativa y el interés de las niñas ha crecido bastante. También se debe a la visibilidad que viene teniendo el fútbol femenino acá en el Perú gracias al apoyo de los medios de comunicación, de los clubes y de la Federación, por el proyecto que está realizando hoy en día. Ahora, están creciendo muchas academias y hay torneos infantiles sub-14, sub-16 y creo que habrá sub-12. La verdad que eso ayuda al crecimiento del fútbol femenino y también al interés de esas futuras generaciones que más adelante nos van a representar.

A poco de iniciar la temporada, ¿cómo analizas lo que será el torneo este año para ustedes?

La verdad nos venimos preparando de la mejor manera. Hemos empezado justamente este año desde el mes de enero. Seguimos haciendo trabajos con alta intensidad, con miras al campeonato y ganas de que ya empiece el torneo. Estamos enfocadas en nuestro trabajo, lo que el profesor pide y con el objetivo principal es sostener el bicampeonato. Vivimos muy enfocadas en nuestro objetivo para este campeonato 2022.

¿Qué significa para ti ser mujer en un deporte dominado por hombres?

La verdad, es una lucha constante, lo que hoy en día el papel de ser mujer, no es fácil y más aún en una sociedad donde hay mucho machismo, pero hay que ver lo positivo que se ha avanzado bastante. Hoy en día, la mujer en sí está abarcando más espacio en esta sociedad. Yo creo que los parámetros tanto de hombre como de mujer, ya se está llegando a una igualdad. De hecho que falta mucho para que llegue a eso, pero vamos por buen camino, se está dando las cosas poco a poco con el apoyo de muchas entidades y empresas para impulsar el deporte femenino y eso ayuda a que en esta sociedad ocupemos el puesto que nos merecemos.

¿Qué falta para que el deporte también sea para todos?

Bueno, ya hablamos de contratos profesionales, hablamos de un torneo descentralizado y yo pienso que poco a poco se está cortando esa brecha entre lo que es el fútbol masculino y el fútbol femenino. Ahora lo que falta es que llamemos al fútbol de un solo nombre, pero eso lo vamos a ir acortando, a medida de que más empresas y personas ayuden sumándose a este proyecto a largo plazo.

En un país donde el machismo domina y hay altos índices de violencia contra la mujer, ¿qué crees que falte para que haya igualdad?

Eso ha sido el problema de todos los años, el que se vea mucha violencia hacia la mujer o el machismo se vio siempre. Pero podemos decir que ahora se está escuchando mucho menos eso, ya que la mujer está tomando un empoderamiento en lo que es el tema de la sociedad frente a muchos aspectos no solo deportivos, sino en varios aspectos que abarcan, donde la mujer también puede manda. Yo pienso que conforme vaya pasando el tiempo esa brecha se va ir acortando.

