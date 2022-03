Perú vs. Uruguay: “Si gana ya está en el Mundial”, dijo Julio César Uribe en referencia a la ‘bicolor’

Julio César Uribe se refirió a la posibilidad de que Perú gane en Montevideo por Eliminatorias.

La selección peruana tendrá una dura tarea cuando le toque visitar a Uruguay por la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas. La clasificación al Mundial de Qatar 2022 está en juego ante un equipo que también urge de ganar para seguir en la lucha. En ese sentido, Julio César Uribe mencionó que si la ‘bicolor’ se lleva los 3 puntos accederá a la Copa del Mundo.

“Perú se juega la vida, pero Uruguay también. Ambos tienen argumentos, pero no es casualidad lo que Perú hizo en Colombia. Se piensa en pasar directos y dependemos de nosotros. No hay nada más lindo en la competencia que depender de sí mismo. Si le gana a Uruguay, para mí ya está en el Mundial. Si lo pierde, va a tener condicionantes en relación a los otros resultados que es lo que los jugadores no quieren vivir”, comentó el exfutbolista en una entrevista a GOLPERU.

El mundialista con Perú en España 1982 se refirió a la posibilidad de que la 'bicolor' gane en Montevideo. | Video: GOLPERU

Y es que el hecho de que los dos equipos se encuentren cerca en la tabla de posiciones quiere decir que este duelo será definitorio. Perú se ubica en la quinta posición con 21 puntos, mientras que Uruguay está cuarto con 22 puntos. Por tal motivo, no cabe duda de que el Estadio Centenario arderá con todos los hinchas ‘charrúas’ que asistan.

Además, los dirigidos por Diego Alonso deberán visitar en la última fecha a Chile en Santiago, otro de los equipos que también está en la lucha y cuyo resultado de ese partido puede ser determinante para las aspiraciones del resto de las selecciones en disputa. Aparte de la ‘blanquirroja’ y los ‘charrúas’, están los chilenos (sextos con 19 puntos) y los colombianos (sétimos con 17 puntos). De ahí que la clasificación se definirá probablemente en la última fecha.

Hay que tener en cuenta que ‘La Celeste’ tiene jugadores en ataque que pueden desequilibrar e inclinar la balanza a su favor como Luis Suárez y Edinson Cavani. Y si bien no venían teniendo un buen rendimiento en las presentes Eliminatorias, pero ambos pudieron anotar en las últimas victorias ante Paraguay en Asunción (1-0) y Venezuela en Montevideo (4-1).

YOSHIMAR YOTÚN CON POCO RITMO

Por último, el ‘Diamante’ también tuvo palabras hacia Yoshimar Yotún, quien no tiene actividad a nivel de clubes desde finales de noviembre con el Cruz Azul de México. “Un jugador puede no tener el ritmo, pero puede estar bien preparado. Estará con unos puntitos abajo, pero está bien entrenado. Si mentalmente está como corresponde y, sobre todo, la unidad funcional, me refiero al equipo, está unida, van a resolver las dificultades que puede tener un compañero en determinado nivel de forma porque al final la fuerza del grupo y el funcionamiento colectivo es el que potencia a la individualidad. Son muy pocos los casos en que la individualidad potencia al colectivo. Y a esos me refiero a Mbappé, a Messi y otros ‘cracks’”, añadió el mundialista con Perú en España 1982.

Y si bien ‘Yoshi’ pudo jugar con el elenco nacional en los partidos amistosos ante Panamá y Jamaica, además de Eliminatorias ante Colombia y Ecuador, ha estado entrenando en solitario en la Videna en las semanas posteriores. Ahora, es cuestión de tiempo que se concrete su fichaje por Sporting Cristal para que agarre ritmo de competencia y pueda llegar con rodaje a la última doble fecha del proceso clasificatorio ante uruguayos y paraguayos.

Es el eje del equipo peruano y el jugador por el que Perú sale jugando de forma limpia. Por ello y su buen posicionamiento en el campo de juego, es fundamental que pueda hacerse presente cuando la selección más lo necesita.

Yoshimar Yotún en un partido de práctica con la selección peruana sub-23 y Deportivo Coopsol en Videna. | Foto: Deportivo Coopsol

