Mujeres peruanas que rompen el ‘techo de cristal’ y la inequidad de género en el campo laboral

Foto: Composición

En el campo laborar sucede una lucha silenciosa; una que se sabe que existe, pero no se habla. Aún así, existen mujeres que con sus propios caminos de vida han logrado romper “el techo de cristal”. Por este Día Internacional de la Mujer, conoce sus hisotrias aquí.

Pero antes de conocerlas, es importante retratar la situación en el Perú.

La abogada Melissa Guillén, promotora de los Derechos de las Mujeres y Disidencias en el Movimiento Manuela Ramos, conversó con infobae y señaló que esta desigualdad surge debido a la sobrecarga laboral de las mujeres y los prejuicios y estereotipos que existen aún en la sociedad peruana.

La experta citó un estudio de la OIT, el cual evidencia que en 2018 las mujeres ganaban el 23% menos que sus pares masculinos. La brecha era aún más grande para aquellas dedicadas al cuidado de hijos, una persona con discapacidad o adultos mayores en sus casa. Dos años después, en 2020, un estudio del INEI demostró que las mujeres ganan 21% menos que sus padres masculinos.

“Las mujeres le dedican 18 horas más al trabajo no remunerado que los hombres. Ese trabajo del cuidado doméstico implica una sobrecarga de trabajo, por eso es que encuentran limitaciones para ejercer cargos de mayor responsabilidad. Los hombres muchas veces piensan que las mujeres no acceden a cargos gerenciales porque no están calificadas o porque no están dispuestas, pero en realidad es toda una estructura de desigualdad”, señaló.

Con ello, hace referencia al “techo de cristal”, el cual describe como: “estás barreras invisibles impiden que las mujeres accedan a puestos alta dirección por los sesgos inconscientes y estereotipos”.

¿QUÉ FALTA?

Ante la pregunta de qué hace falta en el Perú, Guillén reconoce que “falta bastante”. Y señala tres puntos:

1. Una adecuada implementación de la prevención y acción frente al hostigamiento sexual en el trabajo, universidad y política. “Este es un problema que desencadena en ausentismo y pérdida de oportunidades”, sostiene.

2. La implementación de un sistema de cuidado con enfoque de género: Implica repensar el cuidado como una tarea familiar y no se la mujer, además de condicionar los servicios y derechos laborales sean conciliables con la vida de la familia.

3. Erradicar prejuicios y mentalidades machistas. “Como es un tema de mentalidad también es muy importante que desde pequeños se forme en valores igualitarios, la educación de calidad con enfoque de género es muy importante para romper estos prejuicios que ubican a la mujer en ciertos ámbitos y a los hombres en otros”, afirma.

Ahora, conoce aquí la historia de peruanas que han ocupado lugares antes solo asociados a hombres:

EN POLÍTICA

Nuria Esparch, la primera mujer en liderar el Ministerio de Defensa

El 19 de noviembre de 2020 se designó a Nuria Esparch como la primera ministra mujer del Ministerio de Defensa.

Esparch, de actualmente 53 años, es Licenciada en Derecho por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) y magíster en Administración Pública por la Universidad de Siracusa en New York.

Ya había ocupado cargos públicos, como asesora del Viceministerio del Interior (2003 – 2004), Secretaria General en los ministerios de Agricultura y Trabajo (2001 – 2005), Mujer y Desarrollo Social (2001 – 2006); y Viceministra de Asuntos Administrativos y Económicos del Ministerio de Defensa (2006 – 2008). Además, en el 2007, recibió la condecoración Crup Peruana al Mérito Militar en el grado de GRAN CRUZ. Esta es la más alta distinción que las Fuerzas Armadas del Perú otorga a los civiles.

Tali Sabio Piuk: la primera mujer apu elegida en pueblo indígena awajún

Este 19 de enero de 2022, Tali Sabio Piuk fue elegida como la primera apu del pueblo awajún de la comunidad indígena Wawas, del distrito de Imaza, en la provincia de Bagua.

“La designación de Tali Sabio Piuk abre camino para una auténtica paridad en la toma de decisiones, que no solo empodera a las mujeres, sino que también fortalece su presencia en la conducción de las comunidades nativas”, afirmó la entonces viceministra del Ministerio de Cultura, Rocilda Nunta Guimaraes.

“Las mujeres indígenas resguardan nuestros conocimientos ancestrales por el estrecho vínculo que las une. También pueden conducir, junto a nuestros hermanos, sus comunidades y organizaciones indígenas representativas”, agregó.

EN EL CAMPO LABORAL Y EDUCACIÓN

Elizabeth Díaz, la primera mujer albañil certificada de Cajamarca

Días antes del 8 de marzo de 2021, Elizabeth Díaz Acuña se convirtió en la primera mujer albañil de Cajamarca en recibir su certificación laboral por parte del Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción (Sencico).

Díaz Acuña, en ese entonces de 36 años, madre de 5 hijos y albañil de profesión, dijo que empezó a trabajar en la construcción de pistas y veredas en Contumazá. Lo hizo porque quería que sus hijos estudiaran y obtuvieran una profesión que les permitiera salir adelante.

María Trinidad Enríquez Ladrón de Guevara, la primera mujer universitaria en Sudamérica y primera jurista del Perú

María Trinidad Enríquez Ladrón de Guevara (1846-1891) fue la primera mujer en cursar estudios universitarios en el Perú y toda Sudamérica, además de ser la primera jurista en este país.

Nació en Cuzco, el 5 de junio de 1846, y estudió en el colegio femenino Educandas. El 3 de octubre de 1874, el gobierno le permitió rendir exámenes. Pero demoró cuatro años en poder rendirlo, porque no reconocieron los dos últimos años de su secundaria.

En abril de 1878, ingresó a la Universidad San Antonio Abad del Cusco y en 1878 se graduó como bachiller en Jurisprudencia, no como abogada – porque estaba prohibido entregar un título profesional a mujeres. Demandó su caso ante el Poder Judicial y el Congreso de la República, pero no obtuvo un pronunciamiento favorable.

En octubre de 1881, el entonces presidente Nicolás de Piérola le otorgó el título, pero lo rechazó en solidaridad a todas las mujeres que no podían obtener títulos profesionales. Falleció en Lima el 20 de abril de 1891, a los 45 años.

Dra. Laura Esther Rodríguez Dulanto, la primera médica peruana

Laura Esther Rodriguez Dulanto (1872 – 1919) nació un 18 de octubre en Supe, en lo que hoy se conoce como Campiña Baja (Barranca). En Lima, estudió la primaria. Sin embargo, en esa época la secundaria era solo para hombres.

Pero cada día, cuando su hermano mayor Abraham regresaba del colegio, le pedía prestados sus cuadernos para estudiar. Así, en mayo de 1892, ingresó a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos a estudiar Medicina. El 25 de octubre de 1990 juramentó como la primera médica cirujana de la Facultad de Medicina de San Marcos en la historia del Perú.

Fue clínica asistencial, fundó la Primera Escuela de Enfermería del Perú e investigó sobre la tuberculosis. Como homenaje, en 1972 se erigió un busto en su honor en el parque de la Historia de la Medicina Peruana. Además, el Hospital Minsa de Supe hoy lleva su nombre.

EN LOS DEPORTES

Gianna Velarde, la primera mujer peruana en correr el Dakar en motos

En el Rally Dakar 2019, Gianna Velarde fue la primera mujer peruana en participar de la categoría de motos y una de las 17 mujeres en hacerlo.

“Es un orgullo llevar mi bandera en el corazón y en los hombros en esta carrera tan difícil. Conozco el terreno, porque he corrido muchas carreras de enduro, sé manejar en arena, sé manejar en barro, sin embargo, como sabemos el Dakar es todo un reto por la navegación y la resistencia que implica”, dijo en una entrevista el 7 de enero de 2019, para la Agencia Andina.

Velarde venció el cáncer a los 15 años y a sus 24 años (ahora tiene 27) se trazó este gran reto. Quedó fuera de la competencia, pero fue la primera latinoamericana en subirse a una moto e iniciar la carrera ese año.

Rosa María Muñoz, Talía Azcárate y Camila Zapata: primer equipo solo de mujeres en comentar y narrar un partido de la selección peruana en la Copa América

El 20 de junio de 2021, el primer equipo conformado completamente por mujeres narró y comentó un encuentro de la “Blanquirroja” en la Copa América.

El equipo femenino de DIRECTV Sports narró el partido de Colombia vs. Perú. La mesa estuvo conformada por Rosa María Muñoz en la narración (la primera narradora de fútbol en el país), Talía Azcárate en los comentarios (la primera mujer en comentar una Copa América) y Camila Zapata dando información desde las canchas de Brasil.

También narraron: el último partido Ecuador vs. Perú y el Perú vs. Venezuela. El 7 de octubre del 2020, el equipo femenino de DIRECTV Sports narró y comentó el encuentro de la fecha 15 del campeonato profesional de fútbol masculino entre Atlético Grau vs. Binacional. Lo hicieron en un total de 7 partidos. Además, el 27 de octubre del 2020, narraron el encuentro entre Sport Huancayo y Liverpool de Montevideo en la Copa Conmebol Sudamericana.

EN LAS FUERZAS ARMADAS Y POLICIALES

Greta Ruiz Laos: la primera mujer que recibe la espada de honor de la Marina

Greta Ruiz Laos ocupó el primer puesto de su promoción y es la primera mujer en la historia de la Marina de Guerra del Perú en recibir la Espada de Honor de manos del entonces presidente Francisco Sagasti, el 15 de diciembre de 2020.

La mañana de ese mismo día, durante la ceremonia de clausura, el almirante Ricardo Menéndez Calle, dijo estar “seguro que su paso por la escuela guiará a las futuras generaciones”.

“Hace 22 años que las primeras mujeres ingresaron como cadetes a nuestra alma mater y es realmente un orgullo ver que, por primera vez en la historia de nuestra institución, una mujer, luego de haber alcanzado un alto índice de rendimiento general, obtuvo el privilegio de asumir el cargo de cadete comandante del batallón Angamos y hoy marcó un hito importante e histórico”, dijo.

Coronel RP María de los Milagros Carrasco Cabrejos, la primera mujer en asumir la presidencia de un Tribunal Militar Policial

El 11 de enero de 2022, la Coronel EP María de los Milagros Carrasco Cabrejos juramentó ante el Consejo Ejecutivo del Fuero Militar Policial y se convirtió en la primera mujer en asumir el cargo de Presidenta del Tribunal Superior Militar Policial del Centro. En la ceremonia, dijo sentirse honrada y destacó la inclusión de la mujer en la vida militar desde 1997.

“Particularmente he tenido que esforzarme mucho para lograr ser una de las primeras mujeres en ostentar el grado de Coronel en el Ejército, he realizado post grados, diplomados, cursos castrenses, desempeñé labores en provincias y zonas de emergencia, ocupando diversos puestos a fin de tener mayor experiencia y conocimiento sobre la institución”, expresó la Coronel Carrasco en una entrevista el 2021.

EN CIENCIA

Aracely Quispe: la primera latina en comandar tres exitosas misiones de la NASA

Aracely Quispe, astronáutica líder en misiones de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA), fue la coordinadora del lanzamiento del Telescopio Espacial James Webb –puesto en la órbita el 25 de diciembre del 2021. Además, ha sido la primera latina en comandar tres exitosas misiones de la NASA: Misión de medición a las lluvias tropicales (TRMM), El Orbitador de Reconocimiento Lunar (LRO), y actualmente el Telescopio Espacial James Webb (JWST). También ha conducido una investigación significativa sobre la desglaciación de los nevados andinos del Perú.

Pero su historia no fue fácil. Creció en un centro poblado sin electricidad y estudió en colegios nacionales. Cuando llegó a Estados Unidos, le fue muy difícil aprender el idioma.

“Si yo pude, tú también puedes lograrlo todo. Solo tienes que proponerte metas claras y trabajar en ellas con convicción y perseverancia. Empieza ahora que el mundo te espera”, dijo en una entrevista antes del lanzamiento.

María del Carmen Ponce Mejía, primera decana del Colegio de Ingenieros del Perú

La ingeniera civil María del Carmen Ponce Mejía, natural de Arequipa, juró como decana del Consejo Nacional del Colegio de Ingenieros del Perú el 8 de enero de 2022. Se convirtió en la primera mujer a la cabeza del CIP, el cual agrupa a más de 270 mil ingenieros peruanos.

Ponce Mejía es ingeniera civil de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. Posee una maestría en Planeamiento y Gestión Urbano Ambiental y estudios concluidos de Doctorado en Vivienda. Desde 1995 es docente en su alma mater; también fue vicedecana Nacional del Colegio de Ingenieros del Perú (2018-2021).

