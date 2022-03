Día Internacional de la Mujer: Exministras explican el porqué los casos de violencia contra la mujer no paran en el Perú

Foto: Andina.

A propósito del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, Infobae conversó con dos exministras de la Mujer para descifrar por qué niñas, adolescentes, mujeres, mujeres adultas y mujeres adultas mayores continúan sufriendo violencia física, psicológica, emocional, sexual, patrimonial, económica, entre otras, lamentablemente.

Las cifras son de terror. Según datos oficiales de la Defensoría del Pueblo en este 2022, solo en los 31 días que tiene el mes de enero se registraron 18 feminicidios, mientras que otras 519 desaparecieron. En el 2021, 147 mujeres fueron asesinadas.

GLORIA MONTENEGRO - MINISTRA DE LA MUJER EN EL GOBIERNO DE MARTÍN VIZCARRA

Gloria Montenegro, exministra de Estado, consideró que la violencia contra las mujeres no se erradicará del Perú debido a los insuficientes trabajos que se realizan a la hora de prevenir y atender los casos de maltratos y agresiones que se registran a diario en el país.

“El sistema patriarcal y el sistema machista son temas culturales de largo aliento, la columna vertebral es la educación en enfoque de género. Todas las nuevas generaciones deben cambiar ese chip”, comentó la política.

“Podemos poner un Centro de Emergencia Mujer (CEM) en cada esquina, pero no tenemos un policía para que atienda a cada uno de los hogares violentos. Sacar a un agresor del hogar no lo puede hacer solo el personal del Ministerio de la Mujer, lo tiene que hacer con un policía, con la fiscalía, pero no tienen personal suficiente”, continuó.

En cuanto a la prevención , Montenegro consideró que se debe trabajar desde temprana edad en los centros educativos para cortar el problema de raíz con cursos que fomenten el enfoque de género y la paridad.

“Se debe entender que la violencia ocasionada por hombres se debe trabajar con ellos. Así averiguar que tienen en el fondo, como cambiarlos, como cambiar esa cultura machista que fue heredada y fue metida en su cerebro. Solo así se puede comenzar a hacer un cambio real, pero sobre todo sostenible”, indicó la exministra.

Sin embargo, la también docente universitaria señaló a los colectivos religiosos de retrasar y boicotear los cambios que intentan hacerse en las escuelas en favor de niños, niñas y adolescentes. Esto solo ha interrumpido años el proceso de desarrollo y de selección de la información.

“Por ejemplo, la educación sexual integral, que debe ser una educación gradual y que respeta los valores de familia comunitarios, no se ha podido dar. Por eso, hay niñas que llegan a la universidad desconociendo todo aquello que deben saber para cuidarse y priorizar su proyecto de vida para salir adelante”, precisó.

En cuanto a las políticas de Estado para revertir esta situación, Gloria Montenegro expresó que estas no sirven de nada si no se tiene partidos políticos que generen liderazgo y cumplan con la paridad y alternancia en todos sus niveles.

Además, aseveró que necesitamos tener a alguien en la Presidencia del Perú que vea como prioritaria la participación de la mujer, no solamente en el Ministerio de la Mujer, sino en el sector de Economía, de Producción, de Transporte, de Vivienda, entre otras carteras.

“Lamentablemente, no vemos avances en la paridad. Solo tres ministras, en 19 carteras, obviamente como van a hacer escuchar su voz sobre temas de desarrollo eso es lo que parece que el presidente Pedro Castillo no entiende. El desarrollo social va de la mano con desarrollo económico. Cuanto más diversos son los grupos de trabajo, saldrán mejores políticas y reglamentos que van a permitir prevenir y atender la violencia”, concluyó.

Gloria Montenegro, exministra de la Mujer.

KATY UGARTE - EXMINISTRA DE LA MUJER Y ACTUAL CONGRESISTA POR CUSCO

Por su parte, Katy Ugarte, exministra de la Mujer y congresista por Cusco, culpó a la burocracia de no permitir que el agresor sea denunciado correctamente, ya que la mayoría de veces el proceso es abandonado por la víctima ante trabas que impone el sistema judicial.

“La cantidad de documentos que piden cuando una persona hace su denuncia es el motivo que a veces quede en el camino y no continúen el proceso. Esto lo hemos comprobado en varios Centro de Emergencia Mujer. En la última visita que realicé al CEM me informaron de varios casos de este estilo”, indicó.

Asimismo, la parlamentaria de Perú Libre declaró a este medio que la población peruana tiene la percepción de que la violencia contra la mujer no se revierte porque “el machismo es muy grande en el país, a niveles extremos”. “Esta situación parece irreparable y provoca pérdidas de vidas, ni la sanción o pena más drástica nos va a devolver a la víctima”, dijo.

Para Ugarte también es fundamental que en los colegios traten de concientizar sobre la violencia contra las mujeres desde temprana edad . Argumentó que el Estado debería incluir un psicólogo para que brinde charlas tanto a los alumnos como a los padres de familia, a fin de también evitar la violencia familiar en los hogares, a su consideración, lugar donde “nacen los feminicidios”.

“La educación debe incluir un área o curso especial. Necesitamos un psicólogo que se tenga que integrar en las instituciones educativas. La violencia extrema se produce en los hogares y se esparce en las escuelas, por eso falta una ayuda permanente que oriente a las familias”, expresó.

“Este es un trabajo sistemático, que creo que con un curso en el colegio podría cambiar. Porque todo parte de la casa. Las charlas no deberían parar, dirigidas a las familias, donde nacen los feminicidios”, acotó.

Por último, la parlamentaria oficialista reveló que ha sufrido de violencia en el ámbito político debido al machismo que está enquistado en todas las instituciones del país.

“Yo vivo en carne propia la violencia en el ámbito político, es fuerte contra la mujer. Cambiemos este aspecto con este día, reflexionemos. El problema es que el machismo nos hacía ver como si no pudiéramos acceder a otro lugar que no fuera la casa. De todo esto estamos saliendo de a pocos”, consideró.

“El liderazgo que están cumpliendo las mujeres en diferentes aspectos políticos, en diferentes lugares, debe aperturar un cambio en la sociedad”, finalizó.

Katy Ugarte, ministra de la Mujer en el anterior gabinete liderado por Héctor Valer.

SEGUIR LEYENDO