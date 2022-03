Hernán Barcos tras derrota de Alianza Lima vs. Sporting Cristal: “Ninguno de nosotros está al nivel que debería”

Hernán Barcos tiene un valor de mercado de 300 mil euros, según Transfermarkt. | Foto: Alianza Lima

Alianza Lima no pudo hacer respetar la casa y cayó derrotado por 1-0 ante Sporting Cristal en un partido que se jugó por la fecha 5 del Torneo Apertura de la Liga 1 2022. En la mayor parte del encuentro, los ‘íntimos’ no tuvieron el control de la pelota y se vieron dominados por los ‘celestes’. Justamente, Hernán Barcos se refirió a este duelo, reconociendo del bajo nivel de mucho de los jugadores de su equipo.

“ Podemos estar un poco confundidos. Tenemos que cambiar el chip. Tener un poco de humildad, hacer autocrítica cada uno de nosotros porque ninguno está en el nivel que debería . Estamos todos en un nivel bajísimo a comparación a lo que era el 2021. Entonces tenemos que recapacitar y arrancar de cero”, respondió el delantero en declaraciones para el programa ‘Después de Todo’ de Movistar Deportes.

Asimismo, Barcos se refirió a cómo se manejó el partido y de las ocasiones que generaron los ‘bajopontinos’, admitiendo que el juego su equipo no era el que tenían en mente. “Ellos tuvieron una chance clara y la hicieron. Nosotros creamos una, dos, tres, por ahí pero nada con peligro. Fueron todas aleatorias y no tuvimos tanta contundencia ni tanta claridad a la hora de jugar. El primer tiempo hicimos un partido medio tosco, le pegamos mucho para arriba, no intentamos jugar. Eso es lo que duele, que teniendo jugadores, teniendo el equipo, no intentamos jugar. Al hincha que nos disculpe”, señaló el atacante ‘gaucho’ que paseó su fútbol por equipos de Ecuador, Brasil, Colombia, China, entre otros países.

El delantero argentino se refirió al bajo rendimiento de los 'blanquiazules' en estas primeras fechas de la Liga 1 2022. | Video: Movistar Deportes

CONTROL DE SPORTING CRISTAL

Y es que en este duelo, como se dijo líneas arriba, los ‘rimenses’ tuvieron el control de la pelota y la manejaron con criterio. Si bien en los primeros minutos se pensó que iba a ser un encuentro más dividido y con la posesión del balón compartida, las imprecisiones y los balones largos provocados por los mismo jugadores ‘aliancistas’ provocó que esta situación incline la balanza a favor de los visitantes. De hecho, Christofer Gonzales fue el conductor de Sporting Cristal y demostró el porqué está en un nivel superior al resto, lo cual ha venido reeditando en estas primeras fechas del torneo nacional.

NIVEL POR DEBAJO DEL 2021

En ese sentido, varios futbolistas de Alianza Lima se han visto superados y con un nivel bastante lejano al que alcanzaron cuando solo perdieron dos partidos el año pasado (curiosamente, los dos ante Sporting Cristal). Jairo Concha no ha podido adueñarse de las riendas del equipo en un rendimiento que lo llevó a la selección peruana. Christian Ramos no ha logrado entenderse con Pablo Míguez en una defensa de tres con Yordy Vílchez.

El mediocampo conformado por Josepmir Ballón, Jairo Concha y Edgar Benítez tampoco ha logrado encajar como lo hicieron el 2021 y que terminaron con el título nacional. El mismo Hernán Barcos no ha podido desenvolver cómodamente como lo hizo la temporada pasada, aunque sí ha podido hacerse presente en el marcador con sus 2 goles en 5 partidos. Sin embargo, así como el resto de los jugadores, su nivel ha bajado y pareciera que los rivales ya saben cómo neutralizarlos.

Ahora, el hecho de que el torneo se juegue de forma descentralizada es un factor que no se puede dejar de lado. Y es que ahora los equipos tienen que ir a jugar a ciudades de altura o con un calor intenso, como le sucedió a los ‘blanquiazules’ cuando cayeron derrotados por 4-2, en un partido donde el equipo cometió errores irreconocibles.

REIVINDICACIÓN

Los dirigidos por Carlos Bustos deberán mejorar en las próximas fechas si no quiere alejarse de los primeros lugares. Además, teniendo en cuenta que la Copa Libertadores empieza en aproximadamente un mes y deberán llegar en el mejor nivel posible para competir con equipos de mayor recorrido.

SEGUIR LEYENDO