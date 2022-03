Sergio Galliani vive pesadilla desde hace 4 años. (Foto: ATV)

Sergio Galliani vive una pesadilla desde hace 4 años, y aunque señala que ha intentado ser paciente, la indignación al ver que la Municipalidad de Punta Hermosa no hace nada por solucionar su situación y la de varios de sus vecinos, lo ha llevado a hacer esta grave denuncia. A través de una entrevista para Día D, el actor dejó ver su enojo al contar que instalaron un motor de ascensor al frente de su casa.

Debido a esta impertinencia, Sergio Galliani no puede disfrutar del mar, derecho que le corresponde por norma siendo vecino del balneario de Punta Hermosa. Esto también lo perjudica económicamente, pues no puede alquilar su inmueble por no resultar atractivo.

“Hace unos años nos vinimos aquí con la familia para gozar de la naturaleza y para tener esta hermosa vista al mar. Lamentablemente, hoy en día abro mi puerta para ver mi sunset hermoso de Punta Hermosa de todos los días y me encuentro con este motor de ascensor”, indicó el actor.

“Yo no soy una persona que le gusta meterse en líos (…) Pero, a mí no me gusta la injusticia y yo he aguantado, he aguantado. Este predio que vez, es mi casa, este es mi negocio también de alguna manera esto me da renta, yo también alquilo es un ingreso para mí, pero yo no voy a alquilar este departamento con ese ascensor ahí”, dijo a Día D bastante angustiado.

Asimismo, resaltó que la Municipalidad de Punta Hermosa ha debido retirar este motor de ascensor desde hace mucho tiempo, pues ha quedado claro que está pidiendo lo justo, pero no lo hace.

Sergio Galliani hace grave denuncia, instalaron un motor de ascensor frente a su casa de Punta Hermosa. (Video: ATV)

“Antes veía el sunset, pero ahora veo un ascensor (…) Yo jamás pensé construir mi casa viendo el mar para ver un ascensor. Ni siquiera es una sombrilla ni siquiera es un toldo (…) Este armatoste cómo lo saco”, señaló indignado.

“La Municipalidad (de Punta Hermosa) ya tiene todo para hacerlo y no lo hace, y ya van cuatro años”, acotó el artista, quien espera que las autoridades presten atención a su pedido y respeten su derecho, el cual viene exigiendo desde hace varios años.

Sin embargo, el actor no fue el único que hizo su acusación. En el informe de Día D, espacio de Pamela Vértiz, mostraron varias denuncias de los vecinos de Punta Hermosa ante el crecimiento del boom inmobiliario y la escasa fiscalización de las autoridades.

SEGUIR LEYENDO