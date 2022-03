El chico de las noticias habla de su éxito en TikTok: “Logré que muchos jóvenes se interesen en informarse” | ENTREVISTA

El chico de las noticias: “Yo quería llevar un mensaje a jóvenes que antes no se interesaban por informarse” | ENTREVISTA

Christian Rafael Palomino Martínez o más conocido en TikTok cómo “El chico de las noticias”, tiene 29 años y sus videos informativos son todo un éxito. Nació en la Maternidad de Lima, un 25 de agosto de 1992. Pese a tener una dificultad en la dicción, problema que apareció cuando tenía 5 años, eso no fue impedimento para su éxito en redes sociales.

Desde muy pequeño le encantaba exponer, locutar, recitar en el colegio. Se dio cuenta de que cuando se paraba al frente de todos podía hablar más fluido. Es así que en su etapa escolar empezó a actuar y escribir sus propias obras. Fue tal la confianza que tomó que en tercero de secundaria postuló a un concurso de la Municipalidad de Lima y ganaron todos los premios.

Tras este logro, Christian se dio cuenta de que su camino eran las artes y se decidió por estudiar Ciencias de la Comunicación en la Universidad San Martín Porres, donde obtuvo el primer lugar. Al terminar la carrera decide viajar a Argentina para estudiar Artes Escénicas. Al regresar a Perú empezó a hacer obras de teatro con gran éxito y compartió escenario con Sonia Oquendo, Amparo Brambilla, Haydeé Cáceres e Ismael Contreras.

Fue a raíz de la pandemia que descubre las redes sociales. Le sedujo la idea no solo de ser influencer, sino de mantener informado a sus seguidores en TikTok que fueron creciendo rápidamente. ‘El chico de las noticias’ hizo una pausa y dio detalles de su historia de éxito a Infobae.

¿Cómo nace el interés de mostrar tu talento por las redes sociales?

Llega la pandemia y yo enseñaba hasta el ciclo anterior en la Universidad San Martín, a pesar de que estudié Comunicaciones, enseñaba Artes Escénicas en dicho centro de estudios desde el 2019 hasta el año pasado. Ahora, estoy en UCAL, pero la pandemia me paralizó todos los proyectos, y como era productor de las obras, me quedé en cero.

Descubrí TikTok como muchas personas para bailar o entretener, sin embargo, me di cuenta de que podía llevar mi pasión a la plataforma, y que no había nadie informando con el corte que quería proponer. Dije: “Este es mi nicho de mercado”. Entonces, aposté con todo, a pesar del duelo por pandemia porque varios familiares fallecieron, yo dije voy con todo, para revertir ese duelo y tratar de entretener e informar a las personas.

¿Recuerdas tus primeros videos en TikTok?

Yo entro a la plataforma de TikTok en el 2020, pero con el nombre de Christian Palomino. Luego me di cuenta de que el ambiente estaba muy cargado con respecto a la política, y como yo apoye a las marchas que se dieron en noviembre, vi que muchas personas estaban en mi contra, porque eran de la derecha o izquierda. Realmente yo quería lograr un cambio, donde las personas puedan convivir e informar sin insultos o ataques.

Entonces, para cambiar esa imagen que se estaba creando sobre mí, me cambié al nombre del “Chico de las noticias” precisamente en febrero. Dije que ya no quería opinar a título personal, puesto que, yo quería informar, entretener y llevar un mensaje a jóvenes que antes no les interesaban informarse. Antes nadie entraba a TiKTok para informarse.

Actualmente, tengo muchos adolescentes que me piden información. Bastantes, amas de casa que antes ni siquiera imaginaban, el conectarse al noticiero y ahora al menos están informadas sobre lo que sucede en Perú. Eso para mí es una gran recompensa, porque logré que muchos jóvenes se interesen por informarse. Ellos deben abrir sus horizontes y contrastar información, no se queden con quien les caiga mejor.

¿Cómo así tus videos se fueron convirtiendo en virales?

Mis dos primeros virales fueron: La reflexión de cómo un periodista debe entrevistar al personaje que tiene al frente. Sea el perfil que sea, uno tiene que ser estratégico, hábil y saber identificar cada respuesta para repreguntar. Ese fue el primer viral. El segundo, fue un comparativo entre “La Paisana Jacinta” y “La choca Chabuca” ¿Cómo en la sociedad pueden impactar de manera positiva o negativa cada uno de esos personajes? E sos fueron los virales iniciales. Hay que ser estratégico en el día a día y seleccionar la noticia que pueda englobar o impactar más en los seguidores y que se pueda contar. Hay mucha información y hay que saber cuál encaja para hacerlo muy sintetizado. Si no se puede hablar en concreto del tema prefiero no tocarlo.

¿Ya hubo alguna oferta para conducir un programa de televisión?

De hecho, yo no descarto lo de la televisión, pero actualmente las redes sociales y una plataforma como TikTok puede generar más impacto, que estar en un programa. En televisión definitivamente hay que cuidar una línea editorial o de repente algunos intereses de la casa en sí. Yo estoy tranquilo en TikTok, y te soy sincero, ya hay varias marcas interesadas en mí para hacerles una mención o auspiciar alguna sección.

Me escribieron una vez para un programa de corte político. Si bien yo toco temas de política, no es de mi interés. Es tan tóxico, nocivo en este país hablar de política, que preferiría mi paz mental. Si es un programa familiar, entretenimiento, cultural o de apoyo social, me encantaría participar. Si no que me dejen en TikTok nomás.

Pero, ¿qué canales fueron?

(Se ríe) El primer canal era digital, pero que iba a salir con todo en televisión, era un canal que lo estaba haciendo una productora que ya ha estado en varios canales. Bueno, ya estaban con sus figuras y todo. Incluso su estrella principal era Rene Gastelumendi y me llaman para tener un espacio, puesto que estaban encantados conmigo. Al cabo de un mes, me dijo que no conseguía el alquiler de la antena o algo así. Estábamos muy cerca de cerrar, pero no se dio.

El otro era de corte político y también era un canal que se iba a transmitir por Claro, su sede estaba en San Isidro, y estaban en pleno lanzamiento y querían que les conduzcan un programa de dos horas diarias y era casi prime time, pero no cerré ahí porque el corte no me gustaba. Después, cuando me presenté en canal 9, fui a reemplazar a los conductores en un juego y estuvieron encantados conmigo, y me dijeron que estaban en sus planes para que me llamen en cualquier momento. Pero como te repito, no me veo en un programa así. Me gustaría un programa más de casos sociales y de personas emprendedoras.

¿Qué anhelas lograr en TikTok?

Yo aspiro a seguir consolidando mi marca “El chico de las noticias” en el ambiente digital. Definitivamente, es el lugar donde me siento más cómodo, libre y sin ningún tipo de limitación. De repente incursionar en YouTube, que aún no lo he hecho, ya que estoy más en Instagram y TikTok. Quiero empezar a hacer entrevistas a personajes emprendedores o que tengan algo de darle al mundo con historias inspiradoras. Incluso, yo tengo una sección que se llama “Pasa la voz”, que realmente es mi frase y la gente me reconoce por eso. Quiero hacer un programa virtual de entrevistas a gente luchadora de cualquier rubro., pero que tenga una historia inspiradora que compartir. Ese proyecto posiblemente salga pronto, puesto que, quiero incursionar en YouTube.

Por ahí vi que le decías madrina a Daniela Darcourt, ¿Cuéntanos a qué se debe?

El año pasado, yo hago un vídeo sobre ella en Tiktok, que realmente me parecía espectacular. Sobre cómo una chica de 24 años nos represente con ese orgullo, pasión, que creo que les falta a los peruanos. Realmente sentir que valemos para estar a la altura de cualquier otro artista. Eso fue lo que dije cómo opinión personal en TikTok. Ella estuvo totalmente agradecida con ese video, recuerdo que nos escribimos por Instagram y me dijo. “Realmente Christian, estoy emocionada por tus palabras y en estos días han estado atacándome por muchas cosas, y tú has sido un refugio en redes”.

Entonces, yo le comenté que estaba planeando una sección que se llamaba “Pasa La Voz” de entrevistas, y me dice: “Christian, yo justamente cumplo 13 años de carrera artística este jueves”. Es decir, coincidía el aniversario con el estreno de “Pasa La Voz”. Así que le dije que estaba invitada y sería un honor que fuese la primera invitada. Hasta ese momento, yo tenía planeado hacer esa secuencia cada 15 días, pero por temas de tiempo ya no pude seguirlo. Ella es mi madrina oficial, además es encantadora y muy humilde. Hicimos clic ese día (se ríe) y dijo: “Yo soy tu madrina, cuenta conmigo”. Espero que este año pueda estar en el programa otra vez y que continúe esta amistad.

¿Qué perfil buscas tener con ‘El chico de las noticias’?

Hace unos meses un chico de 14 años empezó a escribirme insultos que me decía: “rojo”, “terruco”, que tú apoyas a Pedro Castillo y eran realmente insultos muy fuertes. Yo le respondí por interno y él se sorprendió. “¿Pero por qué tanto odio? Sí, hace un año partícipe en las marchas, pero nunca apoyé a Castillo. Yo, desde febrero del 2021 informó lo que pasa en el país, no opino nada y menos he dicho por quien votar”, le dije.

Le dije que lo primero que hace es suponer, y eso es contra lo que yo lucho actualmente, que son las noticias falsas, difamación, agravio y contra esa maldad que se puede sembrar en los jóvenes de manera equivocada y que tenemos que erradicar. Entonces, empecé a hablar con él y charlamos lindo. Ese día entendí que los jóvenes necesitan hacer un cambio en su chip, puesto que para discutir tienes que estar informado y hablar con propiedad, no suponer o dejarte llevar por falsos comentarios. Lo que busco con mi perfil es que los chicos crezcan con consciencia social, empatía, respeto. Busco que los jóvenes crezcan con más sensibilidad social.

¿Cómo es una clase tuya en un taller de actuación?

Creo que mis alumnos han salido muy distintos a como ingresaron a los talleres de teatro, porque realmente imaginaron que solo eran aprenderse un texto, interactuar con otra persona o aprenderse el diálogo, ensayar, ¿no? Sin embargo, desde el primer momento, que los recibo a clase, yo les lanzo está premisa. “Equivocarse está bien, errar nos ayuda a mejorar, y el teatro es como la vida. Entonces, hay que reírnos del error, y hay que decir ‘bien, me equivoque’” .

Es importante, que la gente entienda que el teatro ayuda a crear personas más sensibles. En el teatro tienes que escuchar al compañero y darle importancia, puesto para que funcione el espectáculo todo el engranaje debe fluir y todos somos partes de él. Acá no juzgas al compañero, ya que lo escuchas con convicción y con ganas de querer que sume al proyecto, respetándonos entre nosotros con todas nuestras diferencias. Por eso, pienso que los chicos salen mejores de mis talleres. El teatro es que los chicos se empoderen, se acepten y se conviertan en la mejor versión de sí mismos. Yo amo enseñar.

¿Qué dicen tus alumnos sobre el éxito que tienes en TikTok?

Mis alumnos están encantados y de hecho hay alumnos antiguos que me dicen: “Profesor, hace un año usted tenía 100 seguidores en TikTok y actualmente tiene más de un millón”. Ellos están orgullosos y siempre trato de darles tips que sean originales, innovadores y también empoderarlos para que cuiden su paz mental, ya que cuando algo les haga daño tienen que evaluar si vale la pena continuar y cómo reactivarse. TikTok para mí es una oportunidad hermosa .

¿Cuál ha sido tu momento más difícil?

Fue hace un par de meses, donde sacaron un video de hace un año cuando aún no era “El chico de las noticias” invitaba a las marchas diciendo “Hay que apoyar entre nosotros”, y eso lo interpretaron como si fuera ‘rojo’, pese a que en campaña nunca apoyé a Pedro Castillo. Siempre informé los pro y contras de ambos candidatos, pero sacaron ese video antiguo dando a entender que por eso, apoyo a Castillo, y me echaban la culpa porque marché contra el Congreso hace más de un año.

Me insultaban, entiendo que me atacaban por envidia y ganas de querer tumbarme y poner a la gente en mi contra. Fue muy duro porque siento que es injustificado y como persona yo marché porque tenía el derecho de hacerlo, y eso fue antes de convertirme en El chico de las noticias. No era justo que un año después saquen ese video. Después entendí que este era el precio de estar tan expuesto y llegar a tanta gente. Yo me siento halagado porque estamos en un 1 millón 400 mil, ya casi cerca del millón y medio, y creo que cada mes subo como 100 mil, es una locura. Las redes son tóxicas y uno tiene que adaptarse a eso. Vi esa amenaza como una fortaleza, y ahora me siento más resiliente.

Entonces, ¿qué le dirías a los jóvenes que inician en TikTok?

En primer lugar, que si se hacen conocidos o tienen éxito van a recibir hate quieran o no. Pero si son originales, creativos, respetuosos, empáticos con su sociedad y saben cuál es el fin de su video, público objetivo, nicho de mercado, nadie los va a tumbar porque tienen un fin o una meta clara. Entonces, a ser estratégicos sin dejar la sensibilidad social. Tienen que dar un contenido de valor sea el rubro a que se dediquen. Si hay competencia está bien, si copia también está bien, la gente que te sigue y sabe de tus inicios, va a entender que tú fuiste el pionero. Y eso, debe importarte, lo que sepan tus seguidores sin que lo digas, no es necesario que lo refuerces. La gente es inteligente y no hay que subestimarlas.

¿Qué dicen tus padres de tu éxito en TikTok?

Mis padres están felices, pero también son personas humildes y tan centradas que no se creen que esto sea lo máximo. Ellos siempre han sido el cable a tierra que necesito en mi vida. Estoy feliz, pero soy cauto.

