Kyara Villanella, hija de Keiko Fujimori y la vez que se enfrentó a usuarios de TikTok. (Foto: Archivo)

El Miss Perú La Pre 2022 está dando qué hablar, debido al trabajo que vienen realizando los organizadores y también por la participación de sus concursantes, entre ellas hijas de figuras famosas de la televisión y política nacional. Ese es el caso de Kyara Villanella, quien es hija de la ex candidata presidencial, Keiko Fujimori.

Hoy vemos que Kyara sonríe por haber pasado del top 40 al top 20 en el Miss Perú La Pre 2022 y muchas personas han destacado su talento, desenvolvimiento y belleza, lo cual hace que sea una fuerte candidata para levantar la corona del título mencionado.

Sin embargo, no todo ha sido motivo de alegría para la menor de 14 años. Basta con retroceder a la época de la campaña electoral para la presidencia de la República del Perú.

KYARA VILLANELLA RESPONDIÓ A LA OLA DE INSULTOS

Pedro Castillo y Keiko Fujimori se disputaban el sillón presidencial y es ahí donde diversos usuarios comenzaron a comentar en la cuenta de la menor insultos de tinte político por ser hija de la tres veces candidata presidencial.

Kyara muestra en sus videos de TikTok trends comunes, sin embargo, los comentarios que recibía no tenían nada que ver con lo que ella publicaba. Es por ello que, frente a la ola de comentarios negativos, decidió pronunciarse en un video de la misma red, donde dejó en claro que a pesar de que le digan muchas cosas, ella quiere mucho a su mamá y que no eligió nacer en la familia de la cual es parte.

“Hola, por qué gente me está atacando por mi familia, yo sé que algunas personas la odian, pero yo no elegí a la familia que tengo y amo a mi familia, la adoro”, dijo Kyara en el video.

“No importa lo que digan, no va a cambiar mi opinión, y personas no deberían estar comentando política en mis tiktoks, porque no tiene nada que ver y la mayoría de los comentarios son personas mayores de edad, ellos deberían de dar el ejemplo”, añadió la hija de Keiko.

Asimismo confirmó que ella ve todos los videos y que los comentarios son hirientes.

“Solo quiero que sepan que sí leo todo lo que ponen y algunas cosas sí pueden herir”, mencionó al finalizar el video.

Kyara Villanella es una de las candidatas que busca aspirar ser la nueva "Miss Perú La Pre", certamen organizado por Jessica Newton, ex miss Perú.

KYARA VILLANELLA EN EL TOP 20

La hija de Keiko Fujimori no es la única que ha acaparado la atención de miles de usuarios, sino también está la hija de Nilver Huarac y la hija de “Tomate” Barraza. Ambas son participantes que están liderando la lista de favoritas por su gran desenvolvimiento.

Kyara Villanella, Alondra Huarac y Gaela Barraza son tres candidatas que han ingresado al Top 20 del Miss Perú La Pre, organización de Jessica Newton. Los nombres fueron expuestos este último domingo 6 de marzo a través de las redes sociales de la escuela, mediante una transmisión en vivo.

Cabe señalar que el Miss Perú La Pre tiene como principal objetivo de forjar una generación de jovencitas que aspiran a coronarse en el futuro como Miss Perú para luego representar al país en los certámenes internacionales.

Las tres adolescentes, si bien es cierto cuenta con belleza y con talento, nacieron con gran popularidad al ser hijos de famosos. Es por ello que su participación en el certamen de belleza ha resultado bastante mediática. En una reciente entrevista, Kyara Villanella señaló estar muy emocionada de vivir esta experiencia.

Kyara Villanella, Alondra Huarac y Gaela Barraza clasificaron al Top 20 del Miss Perú La Pre 2022. (Video: Instagram)

SEGUIR LEYENDO