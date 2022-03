Melissa Klug confesó que necesitó de ayuda profesional para superar ruptura con Jefferson Farfán

Melissa Klug tuvo que ir a terapia para superar ruptura amorosa con Jefferson Farfán. (Foto: Instagram)

Hace seis años Jefferson Farfán anunciaba el fin de su relación con Melissa Klug mediante un comunicado, esto luego de ser vinculado sentimentalmente con Yahaira Plasencia. Este proceso no fue nada fácil para la ‘chalaca’, quien confirmó en el programa Estás en Todas que necesitó de ayuda profesional.

Como toda ruptura, la popular ‘Blanca de Chucuito’ señaló que los primeros meses sufrió por amor, especialmente de la manera en que terminó su romance con el futbolista. Sin embargo, por su bienestar y el de su familia, ella decidió llevar terapia para recuperarse.

Es así que al poco tiempo ella vuelve a enamorarse y es relacionada con Diego Chávarri. Su romance no duró tanto tiempo, pues las constantes peleas que tuvieron lo desgastó todo.

Pese a que tuvo una mala experiencia, ella no dejó de creer en el amor y durante su participación en el programa Reinas del Show, se enamora de su bailarín Italo Valcárcel, con quien estuvo durante varios años.

Aunque parecía que la relación iba viento en popa, ellos finalmente terminaron. Transcurrió un tiempo para que Melissa Klug se vuelva a enamorar y esta vez lo hizo nuevamente de un futbolista, nos referimos a Jesús Barco. Ellos actualmente se encuentran comprometidos.

“ Cuando me separé hubo un tiempo en el que necesitaba apoyo profesional, por muchos años. Luego entendí que la vida continua, no se ha muerto nadie, nadie se ha muerto por amor . Yo le abro las puertas al amor y si me equivoco, me vuelo a enamorar”, dijo.

LLEVA UNA BUENA RELACIÓN CON JEFFERSON FARFÁN

Como se recuerda, cuando recién terminó con Jefferson Farfán, ellos tuvieron una fuerte pelea mediática. Ella se presentó en diferentes programas de televisión para señalar que Yahaira Plasencia se había metido en su relación y que el papá de sus hijos ahora buscaba reducirle la pensión de alimentos.

Luego de varios dimes y diretes, donde incluso la familia del futbolista salió en su defensa, ellos llegaron a un acuerdo tras las denuncias que se pusieron. Con el pasar del tiempo, Melissa Klug señaló que ellos finalmente han logrado llevarse bien por sus hijos.

“ Espero que se mantenga así por el bienestar de nuestros hijos. Lo veo pegado a sus tres hijos, está pendiente de ellos, se los lleva, está con ellos más tiempo, es algo que yo deseaba ”, comentó.

Melissa Klug confesó que necesitó de ayuda profesional para superar su separación de Jefferson Farfán, con quien tuvo dos hijos.

SU RELACIÓN CON JESÚS BARCO

Melissa Klug en la actualidad mantiene un romance con Jesús Barco, el cual se vio envuelta en una polémica por su presunta ruptura luego de comprometerse, pues ambos dejaron de seguirse en redes sociales y eliminaron las fotos que tenían juntos.

Sin embargo, en un comunicado, ellos señalaron que harán lo posible por subsanar cualquier problema que tenga su relación. “Haremos lo que sea necesario para que nuestro amo triunfe por sobre todo tipo de problema y obstáculo”, escribieron.

