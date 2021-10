Qué significa el número 5201314: revelan el misterioso origen

En Internet se ha hecho popular una serie de número que a primera vista no tiene ningún significado, aunque hay conceptos sobre numerología que nos acercan a una definición sobre cada dígito y que tiene algún impacto en nuestra vida.

Hay algunos detalles curiosos que se han dado a conocer detrás de los números que usamos en nuestro día a día, y que su orden, puede significar mensajes. En este caso, el orden de los factores si podría alterar el producto final.

Este sería el significado de los primeros números, del 1 al 9:

1 | Querer, necesitar, desear

2 | Amor, cariño, estima, respeto

4 | Mundo, fallecer, global

5 | Yo, aquí, soy

6 | Transmitir, enviar, dedicar

7 | Comer, masticar, hacer

8 | No, millonario, dinero

9 | Mucho tiempo, beber, alcohol

El dato: por ejemplo, algunos restaurantes de comida rápida emiten sus órdenes de atención con este tipo de códigos, siendo uno de los más empleados el 517, que puede interpretarse como “quiero comer” o “yo tengo hambre”.

Los habitantes de este territorio han desarrollado un sistema que vincula números a la fonética, lo cual produce una cadena de números con un significado propio. Esto quiere decir que podemos formar “palabras” usando números.

Si has ingresado a una página web de China o tienes algún conocido que vive en ese país, es posible que su agenda de contactos no tenga letras, pero si un código numérico del que ellos saben su connotación y contexto.

¿QUÉ SIGNIFICA 5201314?

Esta es una cifra numérica, en la que no están presentes los dígitos 6, 7 y 9. La explicación tiene origen en China, este país del continente asiático, en la que es común que los correos electrónicos y mensajes estén compuestos por números y no por letras.

Su formación puede tener un sin fin de combinaciones, y por ende, significados. Las personas chinas no recuerdan con facilidad las letras del alfabeto, pero si los números, ya que puede entenderse como “un idioma universal”.

Para llegar al origen del 5201314, lo vamos a separar en dos grupos:

520 | Wu/Er/Ling (cuya pronunciación es wo-ai-ni), que significa “te amo”.

1314 | Yi/San/Yi/Si? (cuya pronunciación es yi-sheng-yi-shi), que significa “para siempre”.

Entonces, si volvemos a unir estos números, sabiendo ahora su significado, podemos concluir que esta cifra significa “Te amo para siempre”. Pueden usar tus propios códigos para emitir este tipo de mensajes entre tu círculo de amigos y familias. Ahora que ya conoces esta palabra, úsala con tus seres queridos y sorpréndelos.

El número de ocho dígitos, el cual aparece en el episodio uno y dos de la serie, pertenece a un hombre desde hace 10 años. Así que al marcar al número de la tarjeta con el código postal de Seúl, lo más probable es que estés molestando a un desconocido.

“Después de que se hizo popular El juego del calamar, el celular suena y me llegan mensajes de texto sin parar, las 24 horas del día, al punto que ya se me complica la vida diaria. Este es un número que he usado por 10 años, así que estoy sorprendido”, expresó el propietario.

¿Dónde ver la serie coreana? Todos los interesados que quieran ver la primera temporada pueden hacerlo a través de la plataforma streaming Netflix, siendo la única distribuidora de la producción. Está disponible para descargar y puedes ubicarla en los géneros Corea, thrillers de TV, dramas de TV o suspenso. Cada episodio tiene una duración entre 30 a 60 minutos.

