Ventanilla: vehículo se incendió en plena avenida Néstor Gambetta

El auto se incendió en medio del carril. | Foto: @silverflow89 / Twitter (Captura)

Un auto se incendió en el kilómetro 14.5, y generó una gran congestión vehicular. El auto no había sido movido aún por las autoridades, en lo que los Bomberos controlaban el fuego. El incidente se registró en la avenida Nestor Gambetta, en el distrito de Ventanilla.

El incendio se registró aproximadamente a las 7:30 a.m. En las imágenes compartidas por Canal N, se puede ver que el auto fue consumido por llamas naranjas, en medio de la pista. Por ello, se interrumpió el fluyo vehicular para prever que otros vehículos corrieran el riesgo de acercarse mucho al auto.

Hasta ahora se desconoce el motivo por el que el incendio inició, pero los oficiales policiales y bomberos se dirigieron rápidamente al lugar para controlar la situación y el tráfico generado.

Un auto se incendió en medio del carril, en la avenida Néstor Gambetta. | Video: Canal N

INCENDIO EN SAN JUAN DE LURIGANCHO

El 4 de marzo, desde San Juan de Lurigancho, se alertó de un voraz incendio en una fábrica de productos químicos, ubicada en la cuadra 4 del jirón Los Pinos. Según información de los Bomberos, el siniestro se reportó a las 6:42 de la tarde y fue clasificado como código 4, lo que significa que estaba fuera de control.

Tomó tres horas de arduo trabajo confinar las llamas, pero aún no controlar el fuego.

“Por el momento tenemos 164 bomberos que están tratando de controlar el fuego de las viviendas. Hemos confinado el fuego, pero no está controlado. Vamos a seguir trabajando para contenerlo, hasta las últimas consecuencias”, manifestó el comandante de los Bomberos, Mario Casaretto, a la prensa.

“Se ha cortado el fluido eléctrico, lo que nos facilita el ingreso a las viviendas. Además, Sedapal ya llegó con las cisternas de agua que necesitábamos. Esperamos acabar con el fuego a la 1 de la mañana”, acotó.

El alcalde del distrito de San Juan de Lurigancho, Álex Gonzáles, informó que el incendio ha dejado dos heridos, 60 viviendas afectadas y 300 personas damnificadas.

“Lamentablemente la fábrica de productos químicos ha comprometido a las viviendas que se encuentran alrededor, ha hecho que las llamas se propaguen. Estamos trabajando con todas las unidades disponibles. Hay personas que han tenido que abandonar sus viviendas. Son, calculo, por lo menos 60 viviendas que han quedado comprometidas por el fuego, de las cuales 16 han sido afectadas”, precisó Casaretto.

“Por la temperatura, se producen explosiones que hacen avivar el fuego en proporciones inmensas. No hemos tenido agua, eso nos ha perjudicado. Pero vamos a recibir el apoyo de cisternas”, agregó.

Alcalde dijo que no se sancionó al local porque era una vivienda

Gonzáles dijo en una entrevista que sí existen reportes de fiscalización en la zona e incluso de sanciones, pero no precisó de alguna medida en ese mismo local. Señaló que, al ser una vivienda, el municipio no cuenta con las facultades para aplicar sanciones.

“Nosotros no tenemos facultad para ingresar a viviendas, somos un país que tiene normas y procedimientos. Esta era aparentemente una vivienda. En una vivienda, cuando una autoridad municipal va a hacer la labor, la norma solo me permite intervenir en locales comerciales e industriales porque si no sería trasgredir lo que se llama el principio de la propiedad del hogar”, dijo en Así Somos de RPP Noticias.

Gonzáles pidió que el Ministerio Público que acompañe al municipio para que se pueda aplicar la sanción correspondiente por esta situación.

El alcalde también precisó que el inmueble “aparentaba ser una casa”, pero almacenaba una gran cantidad de barriles de thinner.

“Quiero dejar en claro que este local no es una industria, no es un local que se dedique a actividades comerciales, es una casa de tres pisos cuyo titular es el señor Franklin Menias Flores Chagua, en la avenida El Bosque, El Pino 465. Aparentemente, era una casa de tres pisos y era una actividad clandestina”, señaló.

SEGUIR LEYENDO