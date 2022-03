SJL: Afectados por incendio durmieron en las calles y aseguraron que alcalde sabía sobre fábrica clandestina

Más de 60 familias perdieron todo tras incendio de almacén clandestino. Foto: Andina

Tras el confinamiento del incendio en una fábrica clandestina de productos químicos, en el distrito de San Juan de Lurigancho, que dejó dos heridos, varios vecinos del lugar que fueron afectados por el siniestro intentaron reingresar a sus viviendas para saber cómo habían quedado, sin embargo, el resguardo policial no se lo permitió. Hay más de 60 familias afectadas que lo han perdido todo.

Los vecinos tuvieron que dormir en las veredas para conocer cuál será su situación después que el incendio fue controlado, pero la mayoría de sus domicilios y pertenencias quedaron totalmente incineradas.

“Queremos ingresar a ver cómo están nuestras cosas, nuestros familiares están bien. Una parte de nuestra casa ha sido afectada, no todo. La fábrica de Thinner tiene un buen tiempo funcionando aquí”, dijo un afectado a Buenos Días Perú.

Luego, la misma persona fue consultado sobre si reportaron que había una fábrica ilegal, pues el alcalde de San Juan de Lurigancho, Álex González, había indicado que no tenía conocimiento, pero el hombre contestó que el burgomaestre sí habría conocido lo que sucedía en ese establecimiento porque “siempre pasa por acá”.

“¿Por qué no aparece ahora? Para pagar impuestos sí está, pero para ayudar no está. Para hacer propagandas es bueno, pero (ahora) no está. No hemos recibido ninguna ayuda de la municipalidad. Dijeron que iban a poner una carpa, pero no han puesto nada”, agregó.

Mientras los residentes del distrito que se encontraban unas cuadras más alejadas grabaron lo que sucedió en la noche del jueves, otros tuvieron que huir de sus domicilios para que el fuego no los alcance, y finalmente, pernoctaron en las calles.

“Hemos tenido mucho miedo. Hay mucho cables colgados porque desgraciadamente puede afectar a todas las casas y el gran defecto es que las fábricas que se encuentran aquí no tienen sistema de incendio”, dijo otra persona al noticiero matutino.

Los vecinos coincidieron en que hubo varios reportes de denuncia sobre la fábrica de Thinner, pero nunca se acercó ninguna autoridad para clausurar el local.

Vecinos de SJL denunciaron que no los habían ayudando tras el incendio. Video: Panamericana TV

“NO LOS VAMOS A ABANDONAR”

Pese a que los vecinos denunciaron que el alcalde de San Juan de Lurigancho, Álex González, no había hecho nada para clausurar la fábrica de productos químicos, el mismo burgomaestre dijo que no los abandonaría y les ofrecería apoyo.

“Una vez informado de este incendio de nivel 4, nuestra fuerza de serenazgo se ha hecho presente, nuestra gente de riesgo y desastres. Yo le puedo asegurar Aldo que lo más inmediato es preocuparnos por la situación de nuestro vecinos que están preocupados por donde van a dormir esta noche. Le anuncio que en la calle Los Ciruelos se están disponiendo de forma inmediata las 60 carpas que son necesarias, no son solo 60 carpas, ya que son 300 vecinos de San Juan de Lurigancho, que son víctimas de este tipo de actividades clandestinas e ilegales”, manifestó.

El alcalde de San Juan de Lurigancho sostuvo que el siniestro se produjo dentro de una fábrica que aparentaba “ser una casa”, pero dentro de la vivienda habían objetos que eran inflamables.

“Ese lugar era una casa, donde han acumulado un número significativo de cilindro de Thinner. Le pido al Ministerio Público y a la Fiscalía que realicen las investigaciones, porque para mí, podría tratarse de un acopio de insumos que son muy utilizados en el narcotráfico. Yo solo soy el alcalde que se dedica a administrar a los vecinos en sus actividades legales y normadas, eso será materia de una investigación”, comentó.

El Thinner o diluyente de pintura es un líquido altamente inflamable, compuesto por una mezcla de disolventes orgánicos derivados del petróleo.

SEGUIR LEYENDO