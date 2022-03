Accidente en el Metropolitano: Bebe de tres meses cae de su coche por piso mojado

Imagén: ATV Noticias

Una madre que estaba usado el servicio del Metropolitano vivió momentos angustiantes luego de que su bebé de tres meses de nacido, el cual llevaban en su coche, cayera al suelo cuando iban a subir una escalera de la estación Matellini que, según denunciaron, tenía el piso húmedo y no había señales de advertencia.

En los primeros videos captados por otros pasajeros, se ve un hombre cargado al bebé que lloraba desesperadamente debido al dolor de las lesiones que le ocasionó caer junto, con su madre, del coche en el que era llevado.

Los hechos ocurrieron el último domingo a las 8 de la noche, cuando la madre, que viajaba con su bebé y dos hijas menores más, venía de Villa El Salvador e iba a tomar el servicio troncal del Metropolitano.

La madre dijo que tuvo que subir por las escaleras ya que el ascensor estaba fuera de funcionamiento.

“Me acerqué a uno de los orientadores. Quería consultar si el ascensor funcionaba, pero me dijeron que no estaba accesible. Yo le pregunté cómo podía estar inaccesible si nosotros pagamos nuestros impuestos”, contó Amparo Chafloque Campos, madre del bebé, a ATV Noticias y aseguró que la respuesta del orientador fue “usted vea cómo se sube por la escalera”.

DENUNCIAN QUE NO FUERON ATENDIDOS

La madre además denunció que ningún personal del Metropolitano atendió a su pequeño y que, ni siquiera, recibió los primeros auxilios.

“Subo los dos escalones y el escalón estaba mojado, también el piso y el coche se me ladea y mi hijo sale volando. (...) Yo al verlo a mi hijo boca abajo esperé, de parte de ellos (personal del Metropolitano) su apoyo, pero lamentablemente no me apoyaron”, manifestó.

Además, aseguró que no había ninguna señalización, que llamaron a SAMU pero que este tardó en llegar porque “lo desviaron”. Finalmente, el bebé fue auxiliado gracias al apoyo de otros transeúntes, bomberos y Policía de la comisaría de Chorrillos. Luego fue llevado al Hospital Casimiro Ulloa.

El coche fue dejado en la estación del Metropolitano y recogido al día siguiente por el padre. La madre contó que no han recibido apoyo de ese servicio de transporte.

LESSIONES DEL BEBÉ

Amparo Chafloque también contó que, a consecuencia de la caída, el bebé ha terminado con varias lesiones en el cuerpo. “Su carita está verde. Tiene la quijada con moretones. La espalda y el estomaguito también, con las cremitas se han ido borrando”, manifestó.

Añadió que, tras el accidente, el bebé no duerme por las noches y llora constantemente. “Yo quisiera que se acercaran y me apoyaran con los medicamentos. Quizá más adelante mi hijito puede tener secuelas”, indicó.

La madre, que vive con su familia en el distrito de Independencia, dejó el número celular 902857275 para recibir cualquier tipo de ayuda.

