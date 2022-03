Alcalde de San Juan de Lurigancho tras incendio da mensaje a sus vecinos: “No los vamos a abandonar”

Foto: Andina

Hasta el momento, dos personas resultaron heridas tras el incendio desatado este jueves 3 de marzo, en una fábrica de insumos químicos situada en la calle Los Pinos, en la zona de Canto Grande, en San Juan de Lurigancho.

Mario Casaretto, jefe de la Cuarta Comandancia Departamental de Lima Centro de los Bomberos, señaló que los heridos presentan quemaduras de primer grado y que fueron evacuados por la Policía. Ellos resultaron afectados cuando trataban de retirar sus enseres en el inicio del siniestro.

Uno de los heridos, según informó el programa “La Banda del Chino”, no fue recibido en una clínica local y tuvo que ser trasladado al Hospital Loayza, donde hasta la emisión de dicho espacio tenía complicaciones para poder ser admitido.

Por ello, el alcalde de San de Lurigancho, Álex Gonzáles, llamó a la “Banda del Chino” para decir que no tiene abandonado a su comunidad y prometió que les daría un techo para que descansen junto a desayuno.

“Una vez informado de este incendio de nivel 4, nuestra fuerza de serenazgo se ha hecho presente, nuestra gente de riesgo y desastres. Yo le puedo asegurar Aldo que lo más inmediato es preocuparnos por la situación de nuestro vecinos que están preocupados por donde van a dormir esta noche. Le anuncio que en la calle Los Ciruelos se están disponiendo de forma inmediata las 60 carpas que son necesarias, no son solo 60 carpas, ya que son 300 vecinos de San Juan de Lurigancho, que son víctimas de este tipo de actividades clandestinas e ilegales”, comentó a la “Banda del Chino”.

A su vez, precisó que el incendio se produjo dentro de lo que “aparentaba ser una casa”; sin embargo, dentro del inmueble de tres pisos habían objetos que eran inflamables. “Ese lugar era una casa, donde han acumulado un número significativo de cilindro de tíner. Le pido al Ministerio Público y a la Fiscalía que realicen las investigaciones, porque para mí, podría tratarse Aldo de un acopio de insumos que son muy utilizados en el narcotráfico. Yo solo soy el alcalde que se dedica a administrar a los vecinos en sus actividades legales y normadas, eso será materia de una investigación”, agregó,

“Le quiero avisar que inmediatamente saldrá un funcionario para atender al vecino que está en la puerta del Loayza para asistirlo económicamente. En este momento, pido que inmediatamente nos alcance un teléfono de mi vecino que no ha sido atendido bajo esta emergencia, como alcalde mi compromiso es atender inmediatamente al vecino que ha sufrido quemaduras. Gracias a Dios, que hasta el momento no se ha reportado víctimas humanas”, manifestó,

Aldo Miyashiro le preguntó por el reclamo de los vecinos que no ven acción ante la tragedia. “Toma unas horas, este incendio ha tomado por sorpresa a todos, no van a dormir en la calle, vamos a ver para que cada uno de nuestros vecinos duerma en una cama de campaña, vamos a preocuparnos en sus desayunos y alimentos. Esta situación es crítica y vamos a enfrentar como hemos enfrentado otros retos”, agregó

“Deme horas y usted verá que no solamente estamos con la palabra sino con hechos concretos”, apuntó.

¿Cuál es el plan ante esta tragedia?

“Todo mi personal de serenazgo está disponible en estos momentos. Hemos puestos las cisternas con miles de litros de agua. Adicional, de ello, temprano van a tener su desayuno. Han perdido sus bienes materiales en este escenario dramático.. Como autoridad les puedo asegurar, que haremos todo el esfuerzo posible, ya que el día de mañana, estará nuestra Gerencia de Desarrollo Social, además, quiero aprovechar su programa para decirles a mis vecinos que no estén cerca del lugar, no se les va a perder sus cosas. puesto que está la Policía y serenazgo arrinconando la zona. No los vamos a abandonar y nunca los he abandonado. sé que están desesperados, ya que ha sido un impacto muy fuerte. Vamos a darle sostenibilidad a la emergencia de nuestro 300 vecinos”, finalizó.

