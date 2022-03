Juan Víctor Sánchez filtra audio completo de Andrea San Martín donde admitiría consumir marihuana

Juan Víctor Sánchez expone más pruebas en contra de Andrea San Martín. (Foto: Captura ATV)

Juan Víctor Sánchez se presentó este jueves 3 de marzo en el set de Magaly TV La Firme para mostrar más pruebas en contra de Andrea San Martín, su expareja y madre de su hija. Es así que decidió difundir el audio completo donde la ojiverde admitiría ser consumidora de marihuana.

Según el expiloto, el audio que filtró es una conversación privada que tuvo su madre Alicia Díaz con la actual pareja de Sebastián Lizarzaburu a mediados de 2019. Debido a la buena relación que tenían en aquel entonces, Andrea le contaba toda sus intimidades.

“En verdad, toda mi tarde me la he pasado como que fresh y he descubierto que tengo que fumar para poder estar tranquila. No sé, en verdad, literalmente era que... ya no le estoy dando leche a Lara (su hija con Juan Víctor), necesitaba relajarme ”, se escucha al inicio del material.

“ Yo en verdad nunca he fumado porque la primera vez que probé cuando era chibola no sabía y me dio la pálida. Sentía que me iba a morir y esta vez como soy grande, ya no es la vivez, sino es relajarte. Estuve en plan relajo toda la tarde. Te juro que escuchaba que todo el mundo se peleaba acá y solo me reía de todo, pero de ahí me dio también como sentimiento en algún momento. No sé que me dijo y me puse sensible y me puse a llorar. Pero muy chistoso y me he relajado un montón”, finaliza.

Luego de escuchar el audio, Magaly Medina encaró a Juan Víctor y a su madre por criticar a Andrea justo ahora que la Fiscalía ha archivado la denuncia por maltrato psicológico en contra de su hija. “Está utilizando todo lo que sabe de ella para ponerlo en su contra. ¿Por qué lo pone recién ahora? ¿Por qué no le pareció mal en aquella época?”, le dijo. El exaviador solo respondió que su madre fue manipulada por Andrea.

Juan Víctor Sánchez expone audio completo de Andrea San Martín donde admitiría consumir marihuana. (VIDEO: Magaly TV / La Firme)

SEBASTIÁN LIZARZABURU TAMBIÉN CONSUMIRÍA MARIHUANA

Recordemos que la madre de Juan Víctor Sánchez, Doña Alicia, fue la primera en difundir los audios y videos en contra de Andrea San Martín. Aunque ella solo mostró un extracto de su conversación, sí mostró imágenes de la ojiverde y Sebastián Lizarzaburu bajo los supuestos efectos de la marihuana.

Mediante su cuenta de Instagram, la señora primero mostró videos en los que se ve instrumentos que se usan para consumir marihuana sobre una repisa. Aunque no lo aseguró, parece que el video fue grabado en el departamento de Andrea.

“Aquí en esta repisa hay marihuana y un encendedor al alcance de las niñas. De allí las encerronas del fin de semana y mandaban a las niñas donde la abuela”, se lee en la leyenda del video que compartió la madre de Juan Víctor.

Asimismo, la mamá de Juan Víctor publicó una historia de Andrea San Martín, en donde se la ve recostada en su cama junto al popular ‘Hombre roca’. Según la apreciación de Doña Alicia, ambos habrían estado bajo los efectos de la marihuana el mismo día que la hija de Juan Víctor cumplió años.

“Recontra high (drogada) y el encendedor y las pipas en medio. El día del cumple de la bebé”, se lee en el video que publicó doña Alicia.

Madre de Juan Víctor muestra pruebas para denunciar que Andrea San Martín consume marihuana. (VIDEO: Instagram/@aliciadvm)

SEGUIR LEYENDO: