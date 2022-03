Pedro Castillo: “Totalmente falso que vamos a implementar un modelo comunista o chavista”

Pedro Castillo estuvo junto a Aníbal Torres. Foto: Andina

El presidente Pedro Castillo habló sobre las críticas que ha recibido su Gobierno estas semanas que han indicado que se quiere enquistar en el poder más tiempo del permitido legalmente y agregó que tampoco implementará otro modelo económico y político del que ya se sigue en el Perú.

“Desde que hemos asumido este mandato ha dicho que somos un gobierno que llamamos a una Asamblea Nacional Constituyente para enquistarnos en el poder o para implementar un modelo comunista, chavista o un modelo distinto. Totalmente falso, totalmente errado. Eso hay que sacarse de la cabeza”, indicó durante la Reunión Ejecutiva: Fortaleciendo la capacidad de gestión de las municipalidades de centros poblados del Perú.

Pedro Castillo reafirmó su compromiso por una verdadera descentralización del país y de destinar el presupuesto que corresponde a los centros poblados.

“Nosotros hemos venido acá a darle al pueblo salud, educación y atender las grandes necesidades, a atender al agricultor, y en ese marco consideramos importante decir que desde el momento que hemos iniciado, nada de lo que se nos ha estigmatizado nos pueden demostrar de lo que se ha dicho. Al contrario, a través de los alcaldes, quisiera implementar, y al sector que corresponde, llevar a cabo la titulación de tierras a los hermanos campesinos”, comentó.

En la reunión, el mandatario destacó la importancia que los alcaldes y alcaldesas prioricen los trabajos y obras concretas para atender las necesidades como educación y salud de la población.

Asimismo, pidió, como en otras ocasiones, al sector privado que invierta en el país y recalcó que se cuenta con la seguridad jurídica correspondiente.

“El sector público y privado tienen que ser los verdaderos aliados para sacar adelante al país y tener el desarrollo que el Perú espera”, manifestó.

Por su parte, el premier Aníbal Torres, quien se encontraba junto al mandatario, negó que desde el Ejecutivo se promueva la convocatoria de una próxima Asamblea Constituyente.

“La política ha sido la misma desde el inicio, no promovemos ni vamos a promover la Asamblea Constituyente, pero eso no significa que los ciudadanos no lo pueden promover, porque es su derecho, así como oponerse a la asamblea también es un derecho”, concluyó.

72% EN DESACUERDO CON GABINETE MINISTERIAL

En la reciente encuesta de Datum Internacional se reveló que el 72% de los peruanos está descontento con la conformación del Gabinete Ministerial, encabezado por Aníbal Torres.

El 46% de los encuestados consideró que el Gabinete es más de lo mismo, considerando que es el cuarto en el Gobierno de Pedro Castillo desde los siete meses que asumió la presidencia. 26% consideró que este nuevo grupo es peor que los anteriores. Y el 19% cree que el presidente no se ha esforzado y no conformó un gabinete con “personas mejor preparadas”, mientras que un 9% “no sabe”.

El mayor rechazo al Consejo de Ministros de Aníbal Torres proviene de tres regiones principalmente: Lima, con 53%, Oriente, con 52%, y el Centro, con 44%.

SEGUIR LEYENDO