J Balvin contra Shakira: recuerdan cuando se burló de la cantante y Maluma lo calló

Shakira es tendencia en Twitter porque usuarios recordaron lo que le hizo J Balvin.

El pasado no lo perdona. El BZRP Music Sessions 49 de Residente y Bizarrap fue solo el inicio de la pesadilla que está viviendo el colombiano J Balvin, quien se ha visto en el ojo de la tormenta luego de que el puertorriqueño le dedicara unos versos en su improvisación con el productor argentino. El lanzamiento de la canción causó que los fans se dividan en dos bandos, uno que defendía al colocho y otro que mostró su respeto y admiración hacia uno de los representantes del género urbano más importantes de la industria musical.

Los usuarios en redes sociales dieron su opinión sobre lo que ha ocurrido entre estos cantantes. Incluso, otros artistas, como Alejandro Sanz, aparecieron para expresarse sobre lo que hizo René Pérez. Para sorpresa de muchos, el nombre de Shakira se hizo tendencia en Twitter, pero porqué y qué tiene que ver con J Balvin. A continuación, te contamos un hecho que ocurrió hace unos años y que los fans de la intérprete de “Loca” no perdonan.

EL DÍA QUE J BALVIN SE BURLÓ DE SHAKIRA

En junio del año 2020 se hicieron virales unas declaraciones que dio el colombiano cuando se encontraba en medio de una entrevista en vivo junto a Maluma y los integrantes del grupo The Black Eyed Peas. Todos estaban reunidos para hablar sobre una colaboración que realizaron y cómo fue la experiencia de trabajar juntos.

En medio del diálogo, la entrevistadora preguntó que con cuál de los dos colombianos tuvieron que ser más “flexibles” al momento de ingresar al estudio. El líder Will.i.am mencionó que esa persona sería Shakira. Esta respuesta ocasionó una serie de reacciones por parte de J Balvin que no fueron tomadas a bien.

Shakira es tendencia en Twitter porque usuarios recordaron lo que le hizo J Balvin.

Este comenzó a reírse con un tono algo sarcástico y forzado, lo que provocó la incomodidad del resto de sus colegas. “Nunca he trabajo con Shakira... supongo que así debe ser”, comentó entre risas. Quien no dudó en interceder fue Maluma, que lo interrumpió para callarlo de una manera educada: “Hey, amigo, eso no es nada gracioso”. Pero esto no se detuvo, porque el cantante de “Colores” siguió interviniendo.

El integrante de The Black Eyed Peas explicó porqué mencionó el nombre de la colombiana, destacando su método al momento de trabajar su música. “Yo he aprendido mucho de ella. Llega con sus arreglos y te dice: ‘Punto número 1, aquí cambiaría esto, punto número 2 yo lo haría así’, y así a lo largo de varios puntos”. Entonces J Balvin se ríe nuevamente y le dice “Y entonces regresas al punto número 1″.

Lo que dijo a lo largo de la entrevista causó que un gran número de usuarios lo “cancelaran” y calificaran de “malagradecido”, tomando en cuenta que Shakira ha sido una de las artistas que abrió el camino para que otros latinos se internacionalicen. Además, ella permitió que su compatriota comparta su escenario en el Super Bowl, donde también actuó Jennifer Lopez.

Los usuarios que recordaron este suceso en Twitter mostraron su respaldo a Residente compartiendo fotos de él al lado de Shakira.

Shakira es tendencia en Twitter porque usuarios recordaron lo que le hizo J Balvin.

Aquellos que intentaron explicar el comportamiento de J Balvin recordaron los comentarios que este hizo sobre Rihanna, indicando que esta es una mujer para pasar solo una noche y no para tener algo serio. Su declaraciones coincidieron con el inicio de un presunto proyecto musical con la colombiana, el cual habría cancelado por lo que dijo. Cabe recordar que Shak y Riri tienen un tema juntas, el cual se llama “Can’t remember to forget you”, lanzando en el 2014 y que cuenta con más de 1 millón de reproducciones en YouTube.

SEGUIR LEYENDO