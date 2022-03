Los mejores memes de la dura sesión musical de Residente y Bizarrap contra J Balvin

Los mejores memes de Residente contra J Balvin. Composición Infobae.

Las redes sociales hacen su trabajo de viralizar los temas como la música, y esta vez de qué forma con la sesión musical que dejó Residente junto con Bizarrap, productor argentino de música, en la entrega número 49 de la BZRP Music Session. Esta vez con un mensaje directo al cantante colombiano J Balvin. Ello tras cinco meses del enfrentamiento que se dio entre ambos artistas.

El video es el más largo de los BZRP Sessions hasta el momento, 9 minutos donde Residente enfoca con claridad y energía varios punchline a J Balvin. Recordar que a través de un video publicado en Instagram la noche del pasado martes, el antiguo integrante de la agrupación ‘Calle 13′ manifestó que hay un reguetonero con la tarea de impedir que su próximo estreno vea la luz, según su versión, porque se enteró que le dedicaba un par de líneas en la canción.

Los rumores en donde el colombiano buscaba censurar el video dieron mayor peso a la respuesta de Residente en el clip. El video de 9 minutos está separado en tres capítulos en donde J Balvin tendrá que pensarlo muy bien en cómo él y su equipo responderán al exintegrante de ‘Calle 13′.

“El pueblo luchando, los están matando, y el tipo sube fotos de Ghandi rezando” y “No entiende los valores de la vida. Se tiene que tatuar la palabra ‘lealtad’ porque se le olvida” son algunas de las líneas que le dedica el artista puertorriqueño a J Balvin.

Residente y Bizarrap se cargan a J Balvin. Foto: difusión

Ante el hecho y la viralización de fragmentos del video, las redes sociales no se hicieron esperar para publicar divertidos memes apuntando a J Balvin.

Te dejamos la lista de lo más llamativo hasta el momento ya que seguirán muchos más hasta que el colombiano tenga un respuesta contra Residente. Una polémica que parece no tener fin y en donde los fans definirán el significado del arte con la música.

Fase 1, vamos bien. Fase 2, ok con calma. Fase 3...pobre chico.

J Balvin en el ojo de la tormenta

Malos. De seguro está pensando en la primera estrofa todavía.

El más premiado.

Cada capitulo es más intenso...como tiene que ser.

Los fans han viralizado una parte donde Residente puso en cuestión lo que es ser artista y ser famoso. Sutil.

Indirectas sutiles bien directas

J Balvin ha sido machacado (otra vez)

¿Residente luchando contra la concentración artística?

¿Y ahora qué hará el colombiano?

Residente seguro conoce a Adebayor y a Chiquito Flores. Glorias eternas.

No sean abusivos.

No lo perdonan a J Balvin.

Cuidado, tiene que responder (¿no?)

¿QUÉ HABÍA DICHO RESIDENTE SOBRE LA POLÉMICA?

“Cuando te metes con ‘influenciadores urbanos’ esto es lo que pasa: en estos días iba a sacar un tema, por eso puse la foto con la gorra y eso. Ahí hablo de muchas cosas que son importantes para mí dentro de la música y al final le dediqué un par de líneas a un pendejo ahí del género urbano, y desde que se enteró que le estoy tirando no ha parado de llamar a todo el mundo para intentar detener el tema”, explicó.

Entre los esfuerzos que habría hecho el cantante en cuestión, René Perez (nombre de pila) dijo que se intentó comunicar con su productor, con el presidente de Sony Music Entertainment US Latin LLC y hasta amenazó con demandar a la disquera si, en efecto, se hace el lanzamiento del sencillo. Sin embargo, advierte que nada de esto será impedimento.

“¡Todo esto por una tiradera que ni siquiera es completamente para él! Al final, no me importa si me demandan o si no me ponen en las playlist, a mí no me importa ser el número uno en nada que tenga que ver con la payola. La diferencia entre tú y yo es que yo soy libre de hacer lo que me salga de los cojones y tú eres un esclavo más de la industria ¡Yo no se la tuve que mamar a nadie para estar donde estoy!” agregó.

Por último, Residente aseveró que el lanzamiento de la controvertida canción se hará cuando sus seguidores así lo decidan. “Sigue subiendo tus videitos para que te cojan lástima, cabrón, esos que has estado subiendo” concluyó el cantautor, en lo que fue tomado por los espectadores como una directa referencia a ‘Niño soñador’, el más reciente estreno de J Balvin.

