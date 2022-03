Kunno: ¿Por qué el tiktoker mexicano es tendencia mundial?

El influencer se ha visto involucrado en varias polémicas (Foto: Instagram/@papikunno)

Kunno se hizo bastante popular en TikTok por su peculiar manera de caminar, desde ese momento, el joven de 21 años se dedicó de lleno a captar seguidores en sus diferentes redes sociales para convertirse en todo un influencer.

Una vez que logró este objetivo, el mexicano ingresó a los negocios digitales con la esperanza de cumplir uno de sus más grandes sueños: convertirse en actor. Por ello, el tiktoker le comunicó bastante emocionado a sus millones de fans que será parte de la serie Ritmo Salvaje que produce Netflix.

A través de sus plataformas, Kunno anunció bastante emocionado el estreno de la serie y sus millones de seguidores no dudaron en felicitarlo por haber llegado a la plataforma de streaming.

En Twitter, el hashtag KunnoEnNetflix se hizo tendencia a nivel mundial, provocando que muchos de sus ‘haters’ se hagan presentes para burlarse del influencer y pedirle a Netflix que la serie sea retirada de su cartelera.

Sin embargo, esto no impidió que la joven estrella mexicana celebre que su nombre ahora se encuentre al lado de diferentes celebridades. “ Los sueños se hacen realidad. Quizá es una de las frases más repetidas en este año, pero esa es MI REALIDAD, y quiero invitarte a que lo vivas tu también ”, dice parte de su publicación.

Como se recuerda, Kunno siempre expresó su deseo de ingresar al mundo de la actuación, pero sobre todo triunfar en alguna de las producciones que se realizan en Netflix, pues es conocido que cuando una serie tiene aceptación del público, esta tiene más temporadas.

SU SUEÑO ES UNA REALIDAD

El influencer ha reconocido en sus redes sociales que la noticia lo puso bastante sentimental, especialmente porque se encontraba cumpliendo los objetivos que se propuso.

“Me pongo muy sentimental porque me acuerdo perfecto cuando yo estaba en Monterrey soñando estar en esas plataformas, estar viviendo estos sueños que hace dos años tenía, es impresionante ”, declaró.

(Captura: @papikunno/Instagram)

¿QUÉ HACÍA ANTES DE SER INFLUENCER?

En el programa Al Volante, Kunno se confesó y habló de temas que no había abordado de manera pública. Antes de ser una estrella del internet, el tiktoker se dedicaba a ser animador de discotecas.

De acuerdo al influencer, a él lo contrataban para animar diferentes eventos y su trabajo consistía en hacer que el ambiente se torne divertido para las personas que acudían al centro de diversión.

Pese a que en aquel momento era la única manera en que podía generar ingresos, Kunno nunca se rindió y gracias a las redes sociales pudo conseguir gran popularidad que le abrió las puertas para cumplir con casi todos sus sueños.

FUE VÍCTIMA DE ABUSO SEXUAL

“En una de estas fiestas, yo me pasé de la raya y estaba medio inconsciente, y así fue como se aprovecharon . Bueno, no estaba inconsciente, sino que estaba consciente, pero no tenía movimiento en mi cuerpo, no tenía cómo defenderme”, señaló.

