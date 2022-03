Gisela Valcárcel y la vez que recordó que perdió un hijo de Roberto Martínez

Gisela Valcárcel recordó que perdió un hijo de Roberto Martínez. (Foto: El Gran Show)

Gisela Valcárcel en más de una ocasión ha hablado con mucho orgullo de su hija Ethel Pozo, pues ella se convirtió en toda una profesional y le siguió los pasos a su madre al ingresar al mundo de la conducción.

Sin embargo, en los últimos días ella han estado en el centro de la noticia por el regreso de Jorge Pozo, el padre biológico de la conductora de América Hoy. En una entrevista que dio para el programa Amor y Fuego, el hombre de 66 años señaló que es mentira que haya dejado a su hija cuando ella recién nació.

Como se recuerda, en más de una ocasión la popular ‘Señito’ precisó que ella sola tuvo que sacar adelante a Ethel porque su papá decidió abandonarlas cuando se enteró que ella se encontraba embarazada.

SE CASÓ CON ROBERTO MARTÍNEZ

En el año 1995, el matrimonio entre Roberto Martínez y Gisela Valcárcel se convirtió en uno de los más vistos de la televisión peruana al transmitirse en señal abierta. Sin embargo, la relación entre el excapitán de Universitario y la conductora de televisión llegó a su fin por una infidelidad del exfutbolista.

En una entrevista para Estás en Todas, el deportista lamentó que su romance con la rubia no haya funcionado, pues lamentó haber sacado los pies del plato sabiendo que ponía en riesgo su matrimonio.

“ Y sí, me arrepiento de que teniendo todo para triunfar en nuestro matrimonio, no lo hicimos. Y sí creo que fue un error y yo se lo he dicho públicamente , creo que ella lo comparte, fue un error que nos casamos Gisela, Roberto y la gente, o sea, nos casamos con público”, dijo.

Roberto Martínez y Gisela Valcárcel matrimonio. (Foto: Difusión)

PERDIERON UN HIJO

Durante una entrevista con Radio Capital, Gisela Valcárcel contó que cuando estuvo casada con Roberto Martínez quedó embarazada. Lamentablemente el hijo que esperaban nunca nació debido a que la conductora de televisión lo perdió pese a sus cuidados.

En aquel programa de Milagros Leiva, la ‘Señito’ relató muy triste que asistió junto a su entonces esposo y su hija Ethel Pozo a una clínica para sus chequeos mensuales, esto sin imaginar que recibirían una triste noticia.

“ Lo miré en la esquina a Roberto y en la otra a Ethel y estábamos felices y el doctor me dice: ‘Uy, el embarazo se ha interrumpido, el bebé no late’ ”, señaló la presentadora de televisión.

El rostro de Roberto fue algo que quedó grabado en la mente de Gisela, pues estaba bastante desencajado debido a que uno de sus anhelos en ese momento era convertirse en padre de familia.

“ Primero vi a Roberto muy mal, por eso ahora soy muy feliz de que es papá, y la felicidad de Roberto también es la mía ”, contó la conductora de televisión bastante calmada.

