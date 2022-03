Karol G en Perú: fans furiosos con Joinnus por fallas en la compra de entradas

La venta de entradas para el concierto de Karol G se convirtió en un dolor de cabeza para los fans.

Mostraron su malestar en las redes sociales. Los peruanos y peruanas han estado a la espera del lanzamiento de las primeras entradas para el concierto de Karol G en Perú. Al no ser una venta presencial, ellos han tenido que hacer colas virtuales que te indicaban en la pantalla el número en el que te encontrabas de la “lista de espera”. Durante el proceso, un gran número de fanáticos de la ‘Bichota’ colombiana se apoderaron de Twitter y Facebook para dar a conocer las fallas al momento de comprar los boletos.

Indicaron que pese a conectarse desde tempranas horas del día, la página de Joinnus no les permitía completar la compra, por lo que tuvieron que refrescar la página y perder su turno en la plataforma. Otros indicaron que tenían limitada la opción de elegir la cantidad de tickets, y pese a seleccionar solo una, no podían acceder al pago.

“No se puede completar la acción. Inténtelo de nuevo”, este es el mensaje que apareció en las pantallas de los seguidores de Karol G, quienes dieron por finalizada su esperanza de verla en vivo este año como parte del Bichota Tour. Incluso, algunos explicaron que les ofrecieron un seguro al momento de seleccionar un boleto, y si no aceptaban, no podían continuar con el proceso. Los usuarios de Twitter se animaron a etiquetar a Indecopi para que pueda hacer el seguimiento de sus casos.

El dato: es importante indicar que en la mañana del 3 de marzo inició la preventa de entradas solo para las personas que tienen la tarjeta BBVA.

JOINNUS RESPONDE A LOS FANS DE KAROL G

Como era de esperarse, y teniendo como referencia a lo ocurrido con el concierto de Bad Bunny, la plataforma Joinnus, por medio de sus red social Twitter, resolvió las dudas de algunos usuarios que les escribían pidiendo explicaciones por las fallas en la compra de entradas.

Estas fueron las principales respuestas que se han compartido en la plataforma:

“Hola, es porque en este momento la totalidad de entradas disponibles están en proceso de compra, se pueden liberar entradas al no ser pagadas, inténtalo de nuevo refrescando la pantalla”.

“Tienes un tiempo máximo dentro de la sesión de compra luego te redirige a la cola virtual”.

“Hola, tus entradas las puedes encontrar dentro de tu cuenta de Joinnus en ‘mis entradas’”.

Aunque te hubieras conectado desde las 5:00 a.m., la plataforma iniciaba la venta a partir de las 10:00 a.m. Un usuario compartió el siguiente mensaje sobre su experiencia: “Les cuento lo que me pasó con Joinnus. Intenté comprar entradas para Karol G y no me dejó mas que una para Culpables. Pero lo gracioso es que no permitían pagar hasta que selecciones el pago de su seguro que se supone era opcional”. En respuesta a esto, la empresa explicó lo siguiente: “La compra reembolsable es a elección del comprador, puedes proceder eligiendo no eligiendo esa opción”.

TODO LO QUE DEBES SABER SOBRE EL CONCIERTO DE KAROL G EN PERÚ

Los peruanos están más que felices con el regreso de la cantante colombiana a nuestro país. Ella usó sus redes sociales para anunciar su llegada a Perú para el 4 de junio como parte del Bichota Tour. Karol G no es la única que dará un mega show. A ella se une Bad Bunny y todos están a la espera de que se confirme el show de Daddy Yankee.

