Invasión de Rusia a Ucrania: Peruanos en Ucrania: ¿Cuál es su situación ante bombardeos en Kiev por parte de las tropas rusas?

A una semana de la invasión de Rusia a Ucrania, decenas de peruanos lograron escapar del conflicto bélico y ya se encuentran a salvo en Polonia. Sin embargo, su situación después del bombardeo que ha dado el presidente de Rusia, Vladimir Putín ha dejado a varios incomunicados y son poder salir de ese país.

Ante esto, la Directora General de Comunidades Peruanas en el Exterior y Asuntos Consulares, María Antonia Masana, en diálogo con El Comercio, informó días atrás que los compatriotas en ese país ascienden a entre 280 y 320, de los cuales 196 ya se encontraban registrados para ser evacuados en cualquier momento hacia la frontera con Polonia.

“Eran 196 los que querían ser evacuados. En ese grupo hay algunos que han podido salir, otros que siguen en sus casas en Ucrania pues tienen temor de que les pase algo porque están bombardeando las carreteras, la seguridad es muy delicada, hay disparos en las calles entonces, entonces hay gente que prefiere no salir. Dos compatriotas se presentaron este miércoles 2 en el Consulado y no estaban ni siquiera anotados en la lista como interesados de ser evacuados”, cuenta.

Este es el caso de una familia que tiene nueve hijos que se encontraba en Lviv contaba con una de sus hijas en Kiev, la especialista menciona que el estado peruano está viendo la forma de que alguien traiga a la joven a Lviv porque su familia no se quiere mover de ahí hasta que ella llegue. “Después tenemos una señora que es ucraniana y que tiene una hija peruana. Tenemos casos específicos de personas que no se pueden juntar en este momento porque las condiciones no están dadas para eso”.

Otras fuentes consultadas por Infobae Perú, señalan que las autoridades que se encuentran en las fronteras están dando las prioridades para salir a las mujeres y los niños. En el caso de los hombres, la situación se ha complicado aún más, ya que no los están dejando salir si se encuentran en el rango de 18 años a 60 años.

“Yo salí el 1 de Kiev. Ya estamos en Polonia. Se viaja con las luces apagadas por cuestión de seguridad. El único control es en Kiev en la estación de trenes. Entran soldados y chequean que no hayan hombres. Si tienes solo pasaporte ucraniano no te dejan salir. Si tienes cualquier pasaporte extranjero te dejan salir”, comentó uno de los peruanos.

Además, un dato importante es que el roaming del celular se encuentra desabilitado y decenas de personas se encuentran incomunicadas. “Como sugerencia, el roaming debería ser una prioridad del estado en situación de emergencia”, comenta una de las fuentes.

Conectar celulares extranjeros está siendo sumamente complicado para los peruanos, por lo que han tenido que adquirir un roaming de Ucrania para así poder compartir internet con su otros celular y así estas en constante comunicación con el país.

Cuando salen de la frontera, todo el camino piden que el celular esté totalmente apagado y que se desactive el GPS, para que así nadie del país ruso sepa su ubicación.

Sin taxis disponibles con un refugio en la frontera de Ucrania miles de peruanos buscan la manera de salir de ese país que ya se encuentra invadido y atacado por el ejército ruso.

¿QUÉ ESTÁ HACIENDO EL CONSULADO PERUANO EN UCRANIA?

Desde lo ocurrido en Ucrania, el estado peruano ha estado en constante comunicación, desde la Cancillería con los cónsules de Perú en Polonia y Ucrania, para ver la forma en cómo sacar a los peruanos del país invadido.

El miércoles, por ejemplo, el Ministerio de Relaciones Exteriores detalló en un comunicado que el martes 1 el Consulado Honorario del Perú en Kiev embarcó a 24 peruanos desde la Estación Central del Tren de Kiev hacia Varsovia (Polonia) y que los compatriotas ya se encuentran en ese país. Ese grupo de compatriotas se suma a los 7 connacionales que ya lograron salir de Ucrania.

“La Embajada del Perú les otorgará alojamiento y alimentación”, agrega el documento en el que se afirma que los connacionales que así lo deseen serán repatriados al Perú en vuelos comerciales, “vía que en las actuales circunstancias se constituye en la salida más rápida y eficiente para tranquilidad de nuestros compatriotas y sus familias”.

Además, confirmaron los medios de contacto para poder recibir ese apoyo del Consulado del Perú:

Cel. Emerg.: (+48) 601 083 987

Consejero Luis Gonzalo Cieza

Jefe Sección Consular en Varsovia Teléfono Consulado Honorario en Kiev:

(+38) 050 332 2765 (WhatsApp)

Igor Balenko

Cónsul Honorario

Correos Electrónicos:

Varsovia: consulado@perupol.pl

Kiev: peru@ln.ua





